Xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu giá chỉ từ 569 triệu đồng đáng mua tại Việt Nam

Lý do giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross bất ngờ giảm sốc, rẻ hơn cả Mitsubishi Xpander GĐXH - Giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross đang vô cùng hấp dẫn nhờ giảm tới 100% phí trước bạ, đưa MPV 7 chỗ rẻ hơn cả Mitsubishi Xpander.

Theo Tạp chí Người đưa tin, đáp ứng xu hướng này, nhiều hãng xe đã liên tục mở rộng danh mục sản phẩm hybrid với mức giá ngày càng dễ tiếp cận, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu sử dụng xe hằng ngày.

Xe hybrid Toyota Yaris Cross HEV

Toyota Yaris Cross HEV





Xe hybrid Toyota Yaris Cross HEV hiện có giá khoảng 765 triệu đồng.

Đánh giá xe hybrid Toyota Yaris Cross HEV

Toyota Yaris Cross HEV là một trong những mẫu SUV hybrid nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2023. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ nhờ thiết kế hiện đại, gầm cao linh hoạt và khả năng vận hành tiết kiệm.

Theo Toyota Việt Nam, xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 110 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe chỉ khoảng 3,8 lít/100 km, thuộc nhóm thấp nhất phân khúc SUV cỡ B.

Yaris Cross HEV sở hữu khoảng sáng gầm 210 mm, phù hợp điều kiện giao thông đô thị và di chuyển đường dài. Khoang nội thất được trang bị màn hình giải trí 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ghế chỉnh điện cùng cốp đóng/mở điện rảnh tay.

Bên cạnh đó, xe được tích hợp gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ.

Xe hybrid Honda HR-V e:HEV RS

Honda HR-V e:HEV RS

Giá bán của Honda HR-V e:HEV RS hiện ở mức khoảng 835 triệu đồng.

Đánh giá xe hybrid Honda HR-V e:HEV RS

Công bố từ Honda Việt Nam, Honda HR-V e:HEV RS là phiên bản hybrid cao cấp nhất trong dòng HR-V tại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ B này nổi bật với thiết kế coupe thể thao cùng khả năng vận hành êm ái nhờ hệ truyền động hybrid.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L Atkinson kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất khoảng 129 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Đi kèm hộp số e-CVT, HR-V e:HEV RS cho khả năng tăng tốc mượt và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 4,44 lít/100 km.

Ngoại thất xe tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt sơn đen bóng, cụm đèn LED hiện đại và bộ mâm 18 inch. Không gian nội thất được hoàn thiện theo hướng cao cấp với ghế da chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối không dây và hệ thống âm thanh 8 loa.

Mẫu xe cũng được trang bị gói an toàn Honda SENSING gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và hỗ trợ đổ đèo. Giá bán của HR-V e:HEV RS hiện ở mức khoảng 835 triệu đồng.

Xe hybrid Suzuki Swift Hybrid

Suzuki Swift Hybrid

Mẫu hatchback này hiện có giá bán từ 569 - 577 triệu đồng tùy phiên bản màu sắc.

Đánh giá xe hybrid Suzuki Swift Hybrid

Suzuki Swift Hybrid là mẫu hatchback hybrid có giá dễ tiếp cận nhất trong danh sách, hướng đến nhóm khách hàng trẻ cần một mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu.

Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sở hữu thiết kế thể thao với cụm đèn LED Projector, lưới tản nhiệt cỡ lớn và bộ mâm hợp kim 16 inch. Kích thước nhỏ gọn cùng bán kính quay đầu thấp giúp Swift Hybrid phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại đô thị.

Bên trong khoang lái, xe được trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, vô lăng D-cut thể thao cùng nhiều tiện ích phục vụ người lái.

Suzuki Swift Hybrid sử dụng hệ truyền động Smart Hybrid SHVS kết hợp động cơ 1.2L và hộp số CVT, cho mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,26 lít/100 km. Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn hiện đại như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động.

Xe hybrid Toyota Corolla Cross 1.8HEV

Toyota Corolla Cross 1.8HEV

Với giá bán khoảng 905 triệu đồng, Corolla Cross 1.8HEV hiện là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm SUV hybrid phổ thông dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Đánh giá xe hybrid Toyota Corolla Cross 1.8HEV

Toyota Corolla Cross 1.8HEV là một trong những mẫu SUV hybrid bán chạy tại Việt Nam nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế thực dụng và trang bị công nghệ phong phú.

Xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của xe được công bố ở mức khoảng 3,67 lít/100 km.

Corolla Cross 1.8HEV sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại với cụm đèn LED, mâm hợp kim 18 inch và kiểu dáng SUV đô thị khỏe khoắn. Không gian nội thất nổi bật với màn hình giải trí 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và nhiều tiện nghi như sạc không dây hay cốp điện rảnh tay.

Xe cũng được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và camera 360 độ.

Khách hàng Việt ngày càng ưa chuộng những dòng xe hybrid

Theo VnEconomy, chỉ trong vòng vài năm, xe hybrid đã chuyển mình từ một phân khúc kén khách thành lựa chọn quen thuộc. Nhiều mẫu xe hybrid liên tục ghi nhận doanh số tăng trưởng cao, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM – nơi tình trạng kẹt xe khiến mức tiêu hao nhiên liệu trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Điểm mạnh lớn nhất của xe hybrid nằm ở khả năng tối ưu tiêu hao nhiên liệu và trong điều kiện giao thông đông đúc. Khi di chuyển chậm hoặc dừng đèn đỏ, xe có thể vận hành bằng mô-tơ điện, giảm đáng kể lượng xăng tiêu thụ.

Khác với xe điện, phần lớn xe hybrid hiện nay không cần sạc ngoài hoặc chỉ cần trong một số trường hợp nhất định. Điều này giúp người dùng không phải lo lắng về trạm sạc – vốn vẫn còn hạn chế tại Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ của mô-tơ điện, xe hybrid mang lại cảm giác lái mượt mà, ít rung và yên tĩnh hơn so với xe xăng truyền thống. Đây là yếu tố ngày càng được người dùng chú trọng ở phân khúc trung và cao cấp.

Có thể nói, sự lên ngôi của xe hybrid tại Việt Nam không chỉ là xu hướng nhất thời, mà là kết quả của một bài toán cân bằng giữa công nghệ, chi phí và tính thực tiễn – những yếu tố luôn được người tiêu dùng Việt đặt lên hàng đầu.