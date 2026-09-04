SUV 7 chỗ giá 533 triệu đồng trang bị hệ động lực hybrid cắm sạc, công suất 204 mã lực

SUV 7 chỗ trang bị hệ động lực hybrid cắm sạc, công suất 204 mã lực

MG Motor India vừa ra mắt mẫu Hector Tomahawk PHEV

Theo Tạp chí Nghe nhìn Việt Nam, MG Motor India vừa ra mắt mẫu Hector Tomahawk PHEV, kết hợp giữa động cơ xăng với pin dung lượng lớn và động cơ điện.

Hector Tomahawk có chiều dài 4.745mm và chiều dài cơ sở 2.810mm. Khoảng sáng gầm xe ở vị trí pin là 230mm. Các trang bị ngoại thất bao gồm đèn pha Beacon, logo MG phát sáng, mâm hợp kim kiểu Rotor và cửa hậu đóng mở điện.

Hector Tomahawk có chiều dài 4.745mm

Nội thất phiên bản Desert Squadron cao cấp kết hợp tông màu Nâu Hạnh Nhân và Đen Carbon với chất liệu giả da. Các trang bị bao gồm màn hình thông tin giải trí 15,6 inch, màn hình dành cho người lái 8,8 inch, cửa sổ trời toàn cảnh hai lớp, ghế trước chỉnh điện có chức năng thông gió, chức năng nhớ vị trí ghế lái và hệ thống âm thanh Infinity 10 loa.

Thiết kế 7 chỗ ngồi cung cấp hàng ghế thứ hai có thể trượt và ngả, gập 60:40 và dễ dàng tiếp cận hàng ghế thứ ba. Rèm che nắng phía sau, bộ lọc PM2.5 và đèn chiếu sáng nội thất 256 màu cũng có sẵn. Các tính năng kết nối bao gồm i-SMART 3.0, Android Auto và Apple CarPlay không dây, chia sẻ chìa khóa kỹ thuật số, cập nhật OTA, điều khiển bằng cử chỉ và trợ lý ảo GenAI hỗ trợ hơn 30 lệnh bằng tiếng Anh pha tiếng Hindi .

Nội thất phiên bản Desert Squadron cao cấp kết hợp tông màu Nâu Hạnh Nhân và Đen Carbon

Xe được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước và sau, ESP, hệ thống kiểm soát lực kéo, TPMS và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2 (Level 2 ADAS). Hệ thống truyền động kết hợp động cơ xăng 1.5 lít, hộp số hybrid chuyên dụng và pin 20.5kWh. Động cơ điện có công suất 148kW, cho phép xe đạt tốc độ 0–100km/h trong khoảng 9 giây.

Thiết kế 7 chỗ ngồi cung cấp hàng ghế thứ hai có thể trượt và ngả

Hector Tomahawk PHEV có thể di chuyển hơn 115km chỉ bằng năng lượng điện. Khi pin được sạc đầy và bình xăng được đổ đầy, phạm vi hoạt động kết hợp vượt quá 1.100km. Có 4 chế độ vận hành được MG lập trình cho xe. Chế độ dẫn động thuần điện chỉ sử dụng mô tơ, trong khi chế độ hybrid nối tiếp sử dụng động cơ đốt trong để tạo ra điện.

Hector Tomahawk PHEV có thể di chuyển hơn 115km chỉ bằng năng lượng điện.

Chế độ hybrid song song kết hợp động cơ đốt trong và mô tơ để đạt hiệu suất mạnh mẽ hơn, còn chế độ dẫn động trực tiếp bằng động cơ được thiết kế để vận hành tiết kiệm nhiên liệu trên đường cao tốc. Bộ ly hợp điện từ có thể chuyển đổi giữa các chế độ hoạt động trong 0,1 giây. Chức năng kết nối xe với nhà cũng cho phép pin cung cấp năng lượng cho các thiết bị tương thích hoặc toàn bộ ngôi nhà.

Giá SUV 7 chỗ Hector Tomahawk PHEV

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, tại Ấn Độ, MG Hector Tomahawk EV có bốn phiên bản gồm Excite 7S, Exclusive 7S, Essence 5S và Essence 7S, giá bán từ 1.949.000-2.349.000 Rupee (tương đương 533,05-642,44 triệu đồng). Trong khi đó, Hector Tomahawk PHEV có hai phiên bản gồm Exclusive 7S giá 2.569.000 Rupee (702,61 triệu đồng) và Essence 7S giá 2.779.000 Rupee (760,05 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.