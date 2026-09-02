Xe ga 50cc thiết kế nhỏ gọn, không cần bằng lái cực hợp cho học sinh cấp 3

Trang bị như SH Mode, xe ga 125cc của Honda giá 35 triệu đồng thiết kế ấn tượng, nâng cấp công nghệ GĐXH - Xe ga 125cc bán chạy của Honda đã được nâng cấp với thiết kế và trang bị ấn tượng chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision.

Thị trường xe ga 50cc đang bước vào mùa cao điểm khi nhu cầu mua xe phục vụ năm học mới tăng lên. Theo khảo sát, thị trường hiện có những mẫu xe 50cc giá phổ thông trên 20 triệu đồng như SYM Priti; Kymco Hermosa; DK Roma SX...

Xe ga 50cc SYM Shark EFI 50 giá 26,5 triệu đồng

Ảnh SYM Việt Nam.

Giá niêm yết của SYM Shark EFI 50 hiện ở mức 26,5 triệu đồng.

Đánh giá xe ga 50cc SYM Shark EFI 50

Sở hữu thiết kế theo phong cách thể thao, trẻ trung, Shark EFI 50 là một trong những mẫu xe tay ga 50cc trên thị trường hiện nay. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.931 x 665 x 1.096 mm, chiều cao yên 756 mm và trọng lượng 100 kg, phù hợp với nhiều nhóm người dùng, trong đó có học sinh từ 16 tuổi trở lên.

Công bố từ SYM Việt Nam, mẫu xe được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, dung tích 49,5cc, sản sinh công suất tối đa 2,35 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 2,9 Nm tại 7.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI, giúp cải thiện khả năng vận hành và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Theo công bố từ nhà sản xuất, Shark EFI 50 tiêu thụ khoảng 1,79 lít/100 km.

Về trang bị, xe sử dụng hệ thống giảm xóc thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm bộ lốp không săm kích thước 14 inch. Hệ thống phanh tang trống được trang bị cho cả hai bánh, trong khi bình xăng dung tích 5,2 lít giúp đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Xe ga 50cc Kymco Hermosa 50Fi

Ảnh Kymco Việt Nam

Giá bán lẻ đề xuất của Kymco Hermosa 50Fi là 28,8 triệu đồng.

Đánh giá xe ga 50cc Kymco Hermosa 50Fi

Theo Kymco Việt Nam, Hermosa 50Fi thuộc nhóm xe tay ga 50cc hướng tới người dùng trẻ với thiết kế hiện đại cùng một số trang bị tiện ích. Xe được trang bị khóa thông minh smartkey, nắp bình xăng đặt phía trước và cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lớn, đáp ứng nhu cầu chứa sách vở, ba lô hoặc vật dụng cá nhân.

Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 49,5cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa 2,43 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,13 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất công bố ở mức 1,92 lít/100 km.

Hermosa 50Fi sử dụng bộ vành đúc 14 inch, kết hợp giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng lò xo. Xe được trang bị phanh tang trống trên cả hai bánh, phù hợp với nhu cầu vận hành trong môi trường đô thị.

Xe ga 50cc SYM Priti 50

Ảnh SYM Việt Nam

Với giá niêm yết 26,7 triệu đồng, Priti 50 là một mẫu xe tay ga 50cc khác trong phân khúc dành cho người dùng chưa có giấy phép lái xe.

Đánh giá xe ga 50cc SYM Priti 50

Xe có thiết kế kết hợp giữa phong cách xe tay ga đô thị và một số đường nét của dòng xe adventure, tạo nên kiểu dáng khác biệt.

Theo SYM Việt Nam, Priti 50 sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 49,5cc. Động cơ cho công suất tối đa 2,35 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,1 Nm tại 6.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố đạt 1,75 lít/100 km.

Xe được trang bị phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau, cùng hệ thống giảm xóc thủy lực trên cả hai bánh. Bộ lốp không săm kích thước 10 inch và bình xăng dung tích 6,5 lít giúp xe đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày trong đô thị.

Xe ga 50cc SYM Elite 50

SYM Elite 50cc. Ảnh: SYM Việt Nam





SYM Elite 50 hiện được SYM Việt Nam niêm yết giá khoảng 23,1 triệu đồng.

Đánh giá xe ga 50cc SYM Elite 50

Mẫu xe có thiết kế theo phong cách scooter cổ điển, kích thước nhỏ gọn và chiều cao yên 745mm. Xe có trọng lượng khoảng 84kg, phù hợp với người dùng có vóc dáng nhỏ. Cốp xe được bố trí dưới yên, đáp ứng nhu cầu chứa đồ cá nhân khi đi học hoặc di chuyển trong đô thị.

Elite 50 sử dụng động cơ xăng 4 thì, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 49,5cc. Công suất tối đa 2,7kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 3,4Nm tại 7.000 vòng/phút. Bình xăng có dung tích khoảng 4,3-4,5 lít. Theo thông số công bố, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,88 lít/100km. Xe được đánh giá là nhẹ, yên thấp, thiết kế cổ điển, phù hợp với học sinh và người có vóc dáng nhỏ. Dù vậy, xe có công suất thấp, không phù hợp với nhu cầu chạy tốc độ cao hoặc thường xuyên chở nặng.

Lưu ý khi chọn xe ga 50cc cho học sinh cấp 3

TTXVN thông tin, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người từ đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy dưới 50cc mà không cần giấy phép lái xe. Với xe sử dụng động cơ nhiệt, xe gắn máy được xác định là phương tiện có dung tích động cơ không lớn hơn 50 cm³ và tốc độ thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Vì vậy, học sinh THPT từ đủ 16 tuổi có thể sử dụng xe tay ga 50cc nếu phương tiện đáp ứng các tiêu chí này.

So với các dòng xe đạp điện hay xe đạp truyền thống, xe tay ga 50cc cho học sinh sở hữu nhiều ưu thế vượt trội: vận hành đơn giản, không tốn sức lực, khả năng di chuyển quãng đường dài linh hoạt và trang bị cốp xe rộng rãi đáp ứng tốt nhu cầu mang theo nhiều sách vở, đồ dùng học tập.



