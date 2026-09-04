Tỷ giá USD hôm nay 4/9: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.615 đồng/USD

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,60%, hiện ở mức 99,00 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,41%, lên 1,1634 USD/EUR, đồng bảng Anh tăng 0,18%, lên 1,3508 USD/bảng. Đồng yên Nhật tăng 2,08%, lên 155,47 yên/USD. Trong khi đó, so với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,74%, xuống 0,807 franc/USD.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,00 điểm. USD ngân hàng tăng. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt tăng giá.

Đồng yên Nhật tăng so với USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm nhờ kỳ vọng BOJ sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Dữ liệu từ BOJ cho thấy đà tăng của đồng yên không xuất phát từ hoạt động can thiệp ngoại hối của Chính phủ Nhật Bản mà chủ yếu do kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục suy yếu sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller phát tín hiệu ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống còn 48%, từ 59% trước đó. Thị trường hiện tập trung vào báo cáo việc làm Mỹ tháng 8 và các số liệu lạm phát sắp công bố để đánh giá triển vọng chính sách của Fed trong thời gian tới.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 4/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 5 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.615 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ cả chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.385 đồng mua vào và 26.845 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 4/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 4/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 4/9/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD tăng 15 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,875-26,285 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 119 đồng chiều mua vào và tăng 24 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.834-26.279 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,905-26,285 đồng/USD, đã tăng 15 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 4/9/2026, khảo sát lúc 09h08 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.979 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.079 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 4/9, tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra vẫn niêm yết ở mức 29,561.47-31,120.33 đồng/EUR, đã tăng 111 đồng chiều mua vào và tăng 117 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.783-31.093 đồng/EUR, đã tăng 114 đồng chiều mua vào và tăng 114 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,746-31,181 đồng/EUR, đã tăng 117 đồng chiều mua vào và tăng 122 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 4/9/2026 khảo sát lúc 09h13 phút hiện đang được mua vào là 30.134 đồng và bán ra là 30.234 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật tăng lên vùng 161.63-172.78 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng mạnh lên vùng 162,16-172,16 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 162.88-173.04 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Tình hình địa chính trị thế giới ảnh hưởng trực tiếp tới giá đồng bạc xanh, phiên hôm qua, giá USD lại đảo chiều giảm nhẹ. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà tiếp tục tăng cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại tăng nhẹ và thị trường tự do vẫn tiếp tục chững giá. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 3/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng đảo chiều tăng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 3/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.