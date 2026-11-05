Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu, giá bán lùi về sát mốc 20.000 đồng/lít
GĐXH - Chiều 5/11, Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh giá bán xăng dầu mới có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh.
Cụ thể, mức giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:
Xăng E5RON92: Giảm mạnh 2.305 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 20.898 đồng/lít.
Xăng E10RON95-III: Giảm 2.075 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 21.156 đồng/lít.
Dầu điêzen 0.05S: Giảm 180 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.696 đồng/lít.
Dầu madút 180CST 3.5S: Giảm 1.969 đồng/kg, giá bán mới không cao hơn 22.005 đồng/kg.
Về việc thực hiện Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước tại kỳ điều hành này.
Trích lập Quỹ BOG: Xăng sinh học (E5, E10) trích lập 700 đồng/lít; dầu madút trích lập 500 đồng/kg; dầu điêzen không trích lập (0 đồng/lít)
Chi sử dụng Quỹ BOG: Không chi sử dụng đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (0 đồng/lít, kg).
Theo liên Bộ, việc điều chỉnh giá bán lần này được đưa ra dựa trên diễn biến hạ nhiệt của giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới trong những ngày qua, đảm bảo giá bán phản ánh đúng thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
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