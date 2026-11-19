Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ, áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.576 đồng/lít (giảm 823 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 524 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 18.576 -823 Xăng E10 RON 95 19.100 -745 Dầu diesel 26.347 -475 Dầu mazut 18.671 -1.071

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm từ ngày 19/11/2026.

Thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong Quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn,… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11/2026 và kỳ điều hành ngày 19/11/2026 là: 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 19/11/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 30.434 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.025 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.100 VNĐ/lít. Về giá dầu: Thái Lan: 31.335 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VNĐ/lít; Lào: 37.956 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.970 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.347 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Giá điện, giá xăng dầu liên tục giảm, người tiêu dùng được hưởng lợi như thế nào? GĐXH - Từ tháng 11/2026 giá điện và giá xăng dầu liên tiếp giảm mạnh, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi như thế nào?