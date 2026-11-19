Xe máy điện Việt đi 75 km/lần sạc, màn hình 5 inch, thiết kế nhỏ gọn

Xe điện PEGA WINGS ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn

Thị trường xe điện Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm hướng đến nhu cầu di chuyển linh hoạt, tiết kiệm chi phí và thuận tiện trong sử dụng. Bên cạnh những mẫu xe có công suất lớn, các dòng xe điện nhỏ gọn vẫn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng thường xuyên đi lại trong đô thị.

Trong phân khúc này, PEGA WINGS là một lựa chọn đáng chú ý với thiết kế gọn gàng, màn hình điện tử và khả năng di chuyển 75 km sau mỗi lần sạc.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên của mẫu xe điện này nằm ở tên gọi WINGS, có nghĩa là “đôi cánh” trong tiếng Anh. Cách đặt tên gợi liên tưởng đến sự tự do, linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển phương tiện phục vụ những chuyến đi hằng ngày.

Theo thông số kỹ thuật do PEGA công bố, WINGS có kích thước dài 1.735 mm, rộng 723 mm và cao 1.047 mm. Đáng chú ý, chiều cao yên xe chỉ 739 mm. Trọng lượng xe ở mức 79 kg, trong khi tải trọng tối đa được công bố là 130 kg. Với trọng lượng này, người sử dụng có thể thuận tiện hơn khi dắt xe hoặc xoay trở trong những không gian hạn chế.

Một trang bị đáng chú ý khác là mặt đồng hồ điện tử LCD kích thước 5 inch. Màn hình này giúp người điều khiển theo dõi các thông tin vận hành, đồng thời tạo điểm nhấn hiện đại cho khu vực tay lái.

Xe sử dụng bánh kích thước 3.00-10 inch. Đây là yếu tố người mua cần cân nhắc khi đánh giá độ ổn định và cảm giác điều khiển trên những điều kiện mặt đường khác nhau.

Đi 75 km/lần sạc, bình điện 48V–20Ah và thời gian sạc 6–8 giờ





Bên cạnh thiết kế, khả năng vận hành là yếu tố quan trọng khi đánh giá một mẫu xe điện. Với PEGA WINGS, nhà sản xuất công bố quãng đường di chuyển tối đa 75 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đây là phạm vi hoạt động có thể đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc mua sắm hằng ngày của nhiều người dùng. Chẳng hạn, nếu di chuyển trung bình 15 km mỗi ngày, quãng đường 75 km tương đương khoảng 5 ngày sử dụng theo tính toán lý thuyết.

Trong trường hợp người dùng đi lại khoảng 20 km mỗi ngày, một lần sạc có thể đáp ứng gần 4 ngày di chuyển. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính tham khảo dựa trên thông số công bố. Quãng đường thực tế còn phụ thuộc vào tải trọng, tốc độ, địa hình và tình trạng bình điện.

Theo thông tin kỹ thuật, PEGA WINGS sử dụng bình điện 48V–20Ah, tương đương dung lượng năng lượng danh định khoảng 0,96 kWh.

Thời gian sạc đầy được công bố từ 6 đến 8 giờ. Với khoảng thời gian này, người dùng có thể lựa chọn sạc xe vào ban đêm để chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm sau.

Đáng chú ý, bộ sạc được trang bị tính năng tự động ngắt khi đầy. Đây là tiện ích giúp quá trình sạc thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ hạn chế tình trạng tiếp tục cấp điện không cần thiết sau khi bình đã đạt mức sạc theo thiết kế.

Động cơ chống nước IP65, khóa chống trộm thông minh

Dù vậy, người sử dụng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng bộ sạc tương thích và lựa chọn vị trí sạc khô ráo, thông thoáng.

Về phương thức vận hành, PEGA WINGS sử dụng tay ga và cơ chế điều khiển tự động. Người lái không cần thực hiện thao tác chuyển số như trên một số dòng xe máy truyền thống, qua đó giúp việc điều khiển trở nên đơn giản hơn.

Xe máy điện PEGA WINGS giá 12,9 triệu đồng khi mua cần lưu ý gì?

Xe đạp điện Pega Wings hiện có giá niêm yết khuyến mãi khoảng 12.900.000đ (giá gốc trước đây là 14.900.000đ).

Dù vậy, theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, đối với những người lần đầu sử dụng xe điện, khả năng vận hành bằng tay ga có thể mang lại sự thuận tiện khi làm quen. Tuy nhiên, người điều khiển vẫn cần chú ý kiểm soát tốc độ và thao tác phanh, đặc biệt tại những khu vực đông phương tiện.

Ngoài khả năng di chuyển, PEGA WINGS còn được nhà sản xuất giới thiệu với một số trang bị hướng đến độ bền và tính an toàn trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý là động cơ có cấp bảo vệ IP65. Theo cách phân loại tiêu chuẩn IP, chữ số 6 thể hiện khả năng chống bụi ở mức cao nhất trong thang đánh giá, trong khi chữ số 5 cho biết khả năng chống tia nước từ nhiều hướng trong điều kiện thử nghiệm.

Đây là trang bị có ý nghĩa đối với phương tiện thường xuyên hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, tiêu chuẩn IP65 không đồng nghĩa động cơ có thể ngâm trong nước hoặc xe có thể vận hành an toàn trên những tuyến đường ngập sâu.

Vì vậy, người sử dụng vẫn cần hạn chế đi qua khu vực ngập nước và thực hiện kiểm tra phương tiện khi phát hiện những dấu hiệu bất thường sau khi di chuyển dưới trời mưa.

Bên cạnh đó, PEGA WINGS được giới thiệu với hệ thống khung xe có độ bền cao. Khung xe đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết cấu, khả năng chịu tải và sự ổn định khi vận hành.

Mẫu xe còn được trang bị khóa chống trộm thông minh, góp phần nâng cao tính tiện dụng khi bảo quản phương tiện. Đây là yếu tố đáng quan tâm đối với người thường xuyên gửi xe tại trường học, khu dân cư hoặc các bãi đỗ công cộng.

Xét về nhu cầu sử dụng, PEGA WINGS có một số lợi thế như kích thước nhỏ gọn, chiều cao yên 739 mm, màn hình LCD 5 inch và phạm vi hoạt động 75 km/lần sạc.

Ngoài giá mua ban đầu, chi phí thay thế bình điện, bảo dưỡng và khả năng cung ứng linh kiện cũng cần được cân nhắc. Với xe điện sử dụng thường xuyên, chất lượng dịch vụ hậu mãi có ảnh hưởng không nhỏ đến tổng chi phí sở hữu trong dài hạn.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.