Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh tại đại lý, thấp nhất lịch sử, khách đua chốt thay Vision, Lead vì rẻ hiếm thấy
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt.
Giá xe Honda Air Blade niêm yết
So với tháng 3, giá niêm yết của các mẫu xe Air Blade trong tháng 4/2026 vẫn được hãng giữ nguyên giá cũ. Cụ thể:
- Mẫu xe Air Blade 125: Bản tiêu chuẩn đang có giá bán 42.208.000 đồng, bản đặc biệt đang có giá 43.386.545 đồng và bản thể thao đang có giá bán 47.804.727 đồng.
- Mẫu xe Air Blade 160: Bản tiêu chuẩn đang được bán với mức giá 56.890.000 đồng, bản đặc biệt đang được bán với mức giá 58.090.000 đồng và bản thể thao đang được bán với mức giá 58.590.000 đồng.
Giá xe Honda Air Blade đại lý
Honda Air Blade phiên bản 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn khi giá bán tại một số đại lý giảm đáng kể so với thời điểm ra mắt.
Đây là mẫu xe tay ga thể thao tầm trung rất quen thuộc với người dùng Việt trong gần hai thập kỷ qua. Với phiên bản mới, Honda Việt Nam tiếp tục nâng cấp thiết kế và bổ sung thêm nhiều công nghệ nhằm duy trì sức hút của dòng xe này trong phân khúc.
Bảng giá xe Honda Air Blade
|Tên xe
|Loại phanh
|Phiên bản
|Màu sắc
|Giá bán lẻ đề xuất
|Bao gồm 8% GTGT
|Bảo gồm 10% GTGT
|Air Blade 160
|ABS
|Thể thao
|Trắng đỏ đen
|58.590.000
|Đặc biệt
|Đen xám
|58.090.000
|Tiêu chuẩn
|Đỏ đen
|56.890.000
|Air Blade 125
|ABS
|Thể thao
Xám đỏ đen
Trắng đỏ đen
|47.804.727
|48.690.000
|CBS
|Đặc biệt
Đen xám
Xanh đen xám
|43.368.545
|44.190.000
|Tiêu chuẩn
Đen
Đỏ đen
|42.208.363
|42.990.000
Đánh giá xe Honda Air Blade
Không chỉ là phương tiện di chuyển, Air Blade 160/125 sở hữu thiết kế được nâng cấp hoàn toàn, đại diện cho phong thái mạnh mẽ, tinh tế và cuốn hút của chủ sở hữu.
Air Blade 160/125 2026 ra mắt gồm ba phiên bản cùng logo Air Blade mới vuông vắn được dập nổi tinh xảo trên thân xe và phối màu sáng tạo trên từng phiên bản:
Phiên bản Thể thao nổi bật với hai tông màu Trắng và Xám. Chi tiết ốp màu đỏ trên thân, yên xe xám đen cùng dải chỉ đỏ, tem số 160/125 mới và tem xe "SPORT" chạy ngang yếm xe càng làm tăng tinh thần thể thao.
Phiên bản Đặc biệt được phủ màu Đen Nhám và Xanh Nhám, kết hợp tem số dập nổi 3D sắc sảo cùng logo mạ chrome tối màu.
Phiên bản Tiêu chuẩn đáp ứng thị hiếu của đại đa số khách hàng với hai tông Đỏ bóng và Đen bóng.
Kết hợp cùng vẻ ngoài năng động, thiết kế của Air Blade 160/125 2026 được chăm chút tỉ mỉ nhằm tăng công năng sử dụng, mang lại sự tiện dụng và trải nghiệm lái trọn vẹn cho người dùng.
Thiết kế cụm đèn trước tách tầng độc đáo gồm đèn xi-nhan đặt riêng phía trên, kết hợp cụm chiếu sáng và dải đèn định vị chữ V sắc nét bên dưới mang hơi thở tương lai. Đặc biệt, lần đầu tiên công nghệ Ánh sáng Pha Lê được trang bị trên hệ thống đèn LED của Air Blade ở Việt Nam, giúp nâng cấp cường độ chiếu sáng của đèn pha rõ rệt. Chế độ đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng đảm bảo cho người lái có tầm nhìn tốt nhất, đảm bảo an toàn khi lưu thông.
Mặt đồng hồ LCD hiển thị trực quan và đầy đủ những thông số cần thiết. Gờ trung tâm với bề mặt sần chắc chắn giúp tăng độ bám khi đặt đồ, thiết kế liền mạch thân xe tạo tư thế ngồi thoải mái dù điều khiển xe đường dài.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước được bổ sung trên phiên bản Thể thao của Air Blade 125, mang lại cảm giác an tâm cho người lái dù trong trường hợp phanh gấp hay đang đi trên đường trơn ướt.
Động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được trang bị trên tất cả các phiên bản của Air Blade 160/125 2026 giúp tăng công suất, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3.
Trên Air Blade 160/125 mới, cổng sạc USB trong hộc đựng đồ dưới yên được nâng cấp lên loại C kèm nắp chống nước, giúp việc sạc các thiết bị điện tử cá nhân trở nên an toàn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, dòng xe này vẫn sở hữu những trang bị hữu ích như hệ thống khóa thông minh SMART Key, hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi 23,2 lít giúp gia tăng tính tiện lợi và an tâm cho khách hàng khi sử dụng.
Lưu ý: Giá xe Honda Air Blade tại đại lý có thể biến động theo từng ngày. Khách hàng có thể đến các đại lý xe máy Honda ủy quyền (HEAD) nơi gần nhất để biết thêm chi tiết.
