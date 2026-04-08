Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

Giá xe SH Mode giảm mạnh, thấp hiếm thấy, khách lựa chọn thay Air Blade, Lead vì rẻ GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Giá xe Honda SH (125i/160i) tháng 4/2026 dao động tùy phiên bản, với giá đề xuất từ khoảng 74 triệu đến 102 triệu VNĐ cho SH 125i/160i (chưa bao gồm chênh lệch đại lý).

Giá xe Honda SH mới nhất niêm yết

Bước sang đầu tháng 4, nhiều mẫu xe Honda liên tục giảm giá sâu để kích cầu sau giai đoạn trầm lắng. Theo khảo sát tại các đại lý ủy quyền của Honda, mặt bằng giá nhiều mẫu xe tay ga "ăn khách" đã hạ nhiệt rõ rệt so với tháng trước. Đáng chú ý, SH cũng ghi nhận mức giảm giá mạnh. Cụ thể, Honda SH 125 hiện phổ biến quanh mốc 90 triệu đồng, giảm khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước. Trong khi đó, SH 160 đang được bán với giá khoảng 111,9 triệu đồng, thấp hơn từ 6-7 triệu đồng.

Dù giảm giá, nguồn cung một số phiên bản lại không dồi dào. Theo đại lý, bản SH 160 màu trắng đang rơi vào tình trạng khan hàng, khách đặt mua phải chờ từ 2-3 tuần mới có xe. Điều này cho thấy nhu cầu với các phiên bản "hot" vẫn ở mức cao.

Bảng giá xe Honda SH

Tên xe Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Bao gồm 8% GTGT Bao gồm 10% GTGT SH 125i Tiêu chuẩn (CBS) 76.473.818 77.890.000 Cao cấp (ABS) 83.837.455 85.390.000 Đặc biệt (ABS) 85.015.637 86.590.000 Thể thao (ABS) 85.506.545 87.090.000 SH 160i Tiêu chuẩn (CBS) 95.090.000 Cao cấp (ABS) 102.590.000 Đặc biệt (ABS) 103.790.000 Thể thao (ABS) 104.290.000





Đánh giá xe Honda SH

Bên cạnh những màu sắc mới thời thượng, diện mạo mới của SH160i/125i 2026 là tổng hòa của những đường nét thiết kế tinh tế. Cụm đèn trước được trang bị đồng bộ công nghệ LED hiện đại kế thừa từ mẫu xe SH350i đậm chất thể thao mạnh mẽ; cùng với thiết kế mới cao cấp, hài hoà cân đối với tổng thể thiết kế phía trước của xe.

Với động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được trang bị đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm, SH160i/125i không chỉ khẳng định vị thế của mẫu xe tay ga cao cấp hàng đầu mà còn tiếp tục nâng tầm trải nghiệm vận hành – mạnh mẽ hơn, êm hơn, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện với môi trường.

Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC được trang bị trên phiên bản phanh ABS của SH160i/125i sử dụng cảm biến tốc độ quay ở bánh trước và bánh sau, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga đột ngột, giúp khách hàng an tâm hơn khi vận hành xe.

Đặc biệt, SH160i/125i 2026 là mẫu xe đầu tiên được trang bị màn hình TFT với công nghệ tiên tiến nhất của Honda, mang đến chất lượng hình ảnh rõ nét, mượt mà, có thể điều chỉnh thông số với màu sắc chính xác, mang lại trải nghiệm lái độc đáo trên từng chuyển động cho người sử dụng. Mặt đồng hồ có kích thước 4,2 inch nổi bật trên nền đen cùng thiết kế tối giản, hiện đại, đem đến nét sang trọng cho tổng thể cụm đồng hồ trung tâm.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên 2 bánh ở các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp của SH160i/125i, cho phép người lái tự tin, an tâm trong mọi tình huống như khi phanh gấp khi đang đi ở tốc độ cao hay trên mặt đường trơn trượt.

Lần đầu tiên trên phiên bản SH160i/125i lần này, hộc đựng đồ phía trước hoàn toàn mới được thiết kế với dung tích rộng rãi, cho phép người dùng dễ dàng cất giữ các vật dụng nhỏ. Đặc biệt, hộc đựng đồ còn được trang bị cổng sạc USB loại C tiện dụng, giúp sạc pin điện thoại nhanh chóng ngay trong quá trình di chuyển – một nâng cấp thiết thực, mang lại trải nghiệm hiện đại và tiện nghi hơn bao giờ hết.

Khẳng định vị thế dẫn đầu của dòng xe tay ga cao cấp, SH160i được trang bị hàng loạt những tính năng tiên tiến độc quyền. Nhằm mang đến sự tiện nghi tối ưu cho người sử dụng, xe tiếp tục được trang bị công nghệ bluetooth kết nối với điện thoại thông minh, với tính năng mới là cảnh báo xe sắp hết nhiên liệu. Bằng việc kết nối bluetooth qua ứng dụng My Honda+, khách hàng có thể xem toàn bộ thông tin xe như tình trạng vận hành, lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, tiêu hao nhiên liệu, lịch sử đỗ xe và các tin tức sự kiện của HVN. Công nghệ này còn hỗ trợ gửi thông điệp về ngày có sự kiện đặc biệt của khách hàng tới màn hình trên mặt đồng hồ khi cài đặt ngày này trên ứng dụng.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được cảnh báo trong trường hợp quên tắt khóa điện và khi xe có lỗi bất thường trên ứng dụng My Honda+. Tính năng OTA update (một phương thức truyền tải dữ liệu) cũng cho phép khách hàng chủ động cập nhật phần mềm cho thiết bị bluetooth của xe thông qua ứng dụng My Honda+, nhằm đảm bảo kết nối bluetooth ổn định.

* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết







