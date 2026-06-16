Giá xe máy điện Honda, Yamaha giảm cực mạnh tới 22 triệu đồng, rẻ hiếm thấy chị em ngắm là dễ xuống tiền

Giá xe máy điện Honda, Yamaha giảm cực mạnh

Honda UC3 ưu đãi lên tới 22 triệu đồng





Tâm điểm của đợt giảm giá lần này là mẫu xe điện cao cấp Honda UC3. Theo chương trình ưu đãi mới nhất, phiên bản tiêu chuẩn của Honda UC3 được giảm từ 80 triệu đồng xuống còn khoảng 58 triệu đồng. Trong khi đó, bản đặc biệt giảm từ 81,4 triệu đồng xuống còn khoảng 59,4 triệu đồng.

Mức giảm hơn 22 triệu đồng giúp UC3 trở thành một trong những mẫu xe máy điện chính hãng có chương trình khuyến mãi lớn nhất thị trường hiện nay.

Honda UC3 được định vị ở phân khúc cao cấp với nhiều công nghệ hiện đại. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 6 kW, tốc độ tối đa đạt hơn 80 km/h và có khả năng tăng tốc tương đương nhiều mẫu xe tay ga 150-160cc.

Mẫu xe này còn gây chú ý nhờ bộ pin LFP dung lượng lớn cho quãng đường vận hành khoảng 120 km mỗi lần sạc. Hệ thống pin đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn quốc tế UNR136.

Dù vậy, mức giá gần 60 triệu đồng sau ưu đãi vẫn khiến UC3 khó tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông, nhất là khi trên thị trường đang xuất hiện nhiều mẫu xe điện có giá dưới 40 triệu đồng nhưng quãng đường vận hành tương đương hoặc cao hơn.

Bên cạnh UC3, Honda cũng tiếp tục điều chỉnh giá mẫu xe điện phổ thông ICON e:. Hiện mẫu xe này được bán với giá chỉ từ 15,5-15,9 triệu đồng, thấp nhất kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam. So với mức giá công bố ban đầu khoảng 27 triệu đồng, ICON e: đã giảm gần một nửa.

Tuy nhiên, người mua vẫn cần lưu ý mức giá trên chưa bao gồm pin. Nếu mua pin riêng hoặc thuê pin hàng tháng, tổng chi phí sở hữu thực tế sẽ cao hơn đáng kể.

Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá, Yamaha tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi lớn dành cho mẫu xe điện Neo's.

Yamaha Neo's giảm giá gần 13 triệu đồng





Hiện Yamaha Neo's được nhiều đại lý chào bán với giá khoảng 36,5 triệu đồng, thấp hơn khoảng 12,5 triệu đồng so với giá niêm yết gần 49,1 triệu đồng trước đây.

Đây là mức giá thấp nhất của Neo's kể từ khi được phân phối tại Việt Nam. Trong một số giai đoạn trước đó, mẫu xe này thậm chí còn được giảm tới gần 15 triệu đồng.

Neo's sở hữu thiết kế nhỏ gọn, pin lithium tháo rời cùng cảm giác lái được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, mức giá sau ưu đãi vẫn cao hơn nhiều mẫu xe điện phổ thông trên thị trường nên doanh số chưa thực sự bùng nổ.

Giá xe máy điện giảm mạnh, người dùng hưởng lợi

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, làn sóng giảm giá hiện nay phản ánh sự thay đổi rõ rệt của thị trường xe điện Việt Nam.

Nếu như trước đây người dùng quan tâm nhiều tới công nghệ pin, tốc độ hay quãng đường di chuyển thì hiện nay giá bán, chi phí sử dụng và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc mới là những yếu tố được cân nhắc hàng đầu.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều thương hiệu tham gia thị trường, cuộc đua về giá được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng khi có thêm nhiều cơ hội tiếp cận xe máy điện với mức giá dễ chịu hơn trước.