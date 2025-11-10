Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt
GĐXH - Giá xe Mazda CX-5 lăn bánh mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C bởi ưu đãi lớn, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.
Giá xe Mazda CX-5 lăn bánh
Giá xe Mazda CX-5 2024 hiện được niêm yết chính hãng từ 749 đến 979 triệu đồng tùy phiên bản. Trong tháng 11, Mazda CX-5 tiếp tục được ưu đãi 50% phí trước bạ, tương đương lên đến 40 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 709 triệu đồng, mức tốt nhất trong phân khúc C-SUV.
Để tính giá lăn bánh Mazda CX-5, ngoài giá niêm yết chính hãng, chúng ta cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất xe...
Bảng giá xe Mazda CX-5
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
|Giá lăn bánh tạm tính(triệu VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP.HCM
|Tỉnh/TP khác
|Mazda CX-5 2.0L Deluxe
|749
|861
|846
|827
|- 50% phí trước bạ
|Mazda CX-5 2.0L Luxury
|789
|906
|890
|871
|Mazda CX-5 2.0L Premium
|829
|950
|934
|915
|Mazda CX-5 2.0 Premium Sport
|849
|973
|956
|937
|Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive
|869
|995
|956
|937
|Mazda CX-5 2.5L Signature Sport
|959
|1.096
|1.077
|1.058
|Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive
|979
|1.118
|1.099
|1.080
Giá xe Mazda CX-5 và các đối thủ
Mazda CX-5 giá từ 749.000.000 VNĐ
Honda CR-V giá từ 998.000.000 VNĐ
KIA Sportage giá từ 859.000.000 VNĐ
Mitsubishi Outlander giá từ 825.000.000 VNĐ
Hyundai Tucson giá từ 845.000.000 VNĐ
Đánh giá xe Mazda CX-5
Phiên bản nâng cấp Mazda CX-5 vẫn có diện mạo trẻ trung và thể thao khi sử dụng ngôn ngữ thiết kế nổi tiếng KODO. Mẫu xe đối thủ của Honda CR-V có lưới tản nhiệt được mở rộng hơn 10 mm và có dạng tổ ong mới thay vì các thanh ngang như bản cũ.
Ngoại hình của Mazda CX-5 cuốn hút và hiện đại hơn nhờ có hệ thống đèn pha tinh chỉnh với đồ họa ánh sáng mới. Lưới tản nhiệt và đèn pha LED của xe trông liền mạch khi được liên kết với nhau thông qua cụm chrome sáng bóng. Nhà sản xuất cũng thiết kế lại cản va trước và đèn định vị ban ngày để giúp khu vực đầu xe hoàn thiện vẻ ngoài thể thao.
Ở bên hông, thân xe của Mazda CX-5 có những đường gân dập trông khá khỏe khoắn. Mazda CX-5 2023 trông càng nổi bật với bộ mâm 5 chấu kép phun màu khói xám. Gương chiếu hậu của mẫu xe “chung mâm” với Honda CR-V còn được tích hợp đèn báo rẽ thiết kế bắt mắt và trang bị camera.
Ở khu vực đuôi xe, Mazda CX-5 có cặp đèn hậu mới được thiết kế chau chuốt hơn và dùng công nghệ LED hiện đại. Để tạo cái nhìn thể thao, cản sau của Mazda CX-5 cũng được tinh chỉnh theo hướng thu gọn. Cặp ống xả của xe được làm mới có phần hiện đại và tinh tế hơn.
Bên trong cabin, Mazda CX-5 gần như vẫn giống với đời cũ nhưng được hoàn thiện tốt hơn với nhiều chi tiết mạ chrome và ốp gỗ khá sang trọng. Đại kình địch của Honda CR-V được nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da, mạ viền chrome và tích hợp nhiều nút điều khiển chức năng. Phía sau vô-lăng là màn hình màu mới ấn tượng hơn.
Tất cả các ghế của Mazda CX-5 đều được bọc da. Trong đó, ghế lái có thể chỉnh điện và hàng ghế sau khi cần gia tăng diện tích khoang chứa đồ có thể gập phẳng theo 4:2:4.
Mazda CX-5 sở hữu loạt trang bị tiện ích hiện đại gồm: hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control, cửa sổ trời chỉnh điện, cảm biến gạt mưa tự động, gương chống chói tự động, cửa kính chỉnh điện, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió điều hòa ở chính giữa giúp hành khách ở ghế sau dễ dàng điều chỉnh độ mát không khí phù hợp.
Mazda CX-5 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tùy chọn dung tích 2.0L và 2.5L. Trong đó, tùy chọn động cơ 2.0L tạo ra công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm, trong khi động cơ 2.5L có công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.
Kỳ phùng địch thủ của Honda CR-V còn được trang bị tính năng G-Vectoring Control Plus mới. Đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống GVC trước đó với một cách tiếp cận mới để kiểm soát động lực học, không chỉ can thiệp vào động cơ mà còn cả hệ thống phanh để tăng cường hiệu suất xử lý.
Các trang bị an toàn mà Mazda CX-5 sở hữu hoàn toàn không kém cạnh gì Honda CR-V và Hyundai Tucson với 6 túi khí, phanh tay điện tử với tính năng giữ phanh tự động Auto Hold, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ. Đặc biệt, CX-5 còn có hệ thống an toàn cao cấp i-Activsense thế hệ mới.
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
SUV hạng B ví như Honda City giá 395 triệu đồng, rẻ như hatchback xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - ‘Honda City phiên bản SUV’ thuộc phân khúc gầm cao cỡ B với tầm tiền ngang ngửa các mẫu xe hạng A là Kia Morning và Hyundai Grand i10, khách hàng đã có thể sở hữu.
Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (10/11) ghi nhận đà hồi phục tích cực, theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán ra lên vùng 51 triệu đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.
Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC mở đầu phiên tăng mạnh tới 1,2 triệu đồng/lượng, lên sát 150 triệu đồng/lượng.
Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision 2025 tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao bởi Honda Vision 2026 vừa mới ra mắt.
Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đang tạo nên “cơn sốt” trong phân khúc xe điện đô thị giá rẻ nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.
Hàng loạt hàng hóa khuyến mại sâu tri ân thầy cô trước ngày 20/11Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhằm kích cầu tiêu dùng tháng tri ân Nhà giáo Việt Nam, nhiều hệ thống bán lẻ lớn trên toàn quốc đang đồng loạt tung chương trình khuyến mại quy mô lớn. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu tặng quà, tổ chức tiệc tri ân, trang trí hay tiêu dùng thiết yếu đều giảm giá sâu, giúp người dân dễ dàng chọn lựa và tiết kiệm hơn trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.
Xe gầm cao SUV hạng B đua giảm giá cuối năm: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Loạt ô tô gầm cao SUV hạng B như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta đang tung ưu đãi hàng chục triệu đồng, thậm chí giảm tới 100% lệ phí trước bạ để tăng sức hút trước mùa mua sắm cuối năm.
Giá vàng hôm nay 9/11: Các thương hiệu vàng “nằm im” giữ giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 9/11, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang ở mức 4.000,5 USD/oz.
Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện giá khá mềm gây chú ý với thiết kế châu Âu, pin bền, chống nước IP67 và hơn 15 tính năng thông minh cho giới trẻ.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương LiệtGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục "nóng".
Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.