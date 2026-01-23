SUV phổ thông giá 230 triệu đồng đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

SUV phổ thông đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi

Wuling Starlight 560 với giá bán quy đổi chỉ hơn 200 triệu. Ảnh: Tổng hợp





Hãng xe Trung Quốc Wuling vừa chính thức trình làng mẫu SUV mới mang tên Wuling Starlight 560, thuộc phân khúc SUV phổ thông.

Về thiết kế, Starlight 560 có 4 tùy chọn màu sơn. Các phiên bản ICE và PHEV sử dụng lưới tản nhiệt hình chữ nhật, kết hợp cản trước tạo hình mạnh mẽ với tấm ốp gầm dạng hình thang. Trong khi đó, bản BEV sở hữu lưới tản nhiệt kín – đặc trưng của xe điện.

Starlight 560 có 4 tùy chọn màu. Ảnh: Tổng hợp





Mẫu SUV này có kích thước tổng thể 4.745 x 1.850 x 1.755 mm (một số phiên bản cao 1.770 mm), chiều dài cơ sở 2.810 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi so với mặt bằng phân khúc.

Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 320 lít, có thể mở rộng tối đa 1.945 lít khi gập hàng ghế sau. Ghế trước có khả năng gập phẳng hoàn toàn, trong khi lưng ghế sau điều chỉnh tối đa 125 độ, giúp tăng tính linh hoạt cho nhu cầu di chuyển đường dài hoặc chở hàng.

Khoang nội thất hiện đại, đậm chất xe sang với điểm nhấn là màn hình trung tâm cỡ lớn.





Ở bản động cơ đốt trong, Wuling Starlight 560 được trang bị động cơ 1.5 tăng áp, công suất tối đa 130 kW (174 mã lực), mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT.

Phiên bản PHEV sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện đặt phía trước. Động cơ xăng cho công suất 78 kW (105 mã lực), mô-men xoắn 130 Nm, trong khi mô-tơ điện đạt 145 kW (194 mã lực) và 230 Nm. Xe có khả năng chạy thuần điện 125 km (CLTC) và phạm vi hoạt động tổng hợp lên tới 1.100 km (WLTC).

Với phiên bản BEV, xe được trang bị mô-tơ điện công suất 100 kW (134 mã lực), mô-men xoắn 200 Nm, đi kèm pin lithium sắt photphat dung lượng 54,5 kWh hoặc 56,7 kWh. Tầm hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC đạt 450 – 500 km tùy phiên bản. Xe hỗ trợ sạc nhanh 2C, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong 20 phút, hoặc bổ sung khoảng 200 km quãng đường chỉ trong 15 phút.

Bên trong khoang lái, Wuling Starlight 560 được trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch, sử dụng hệ điều hành Ling OS, hỗ trợ kết nối HiCar và CarLink. Phía sau vô-lăng đáy phẳng là bảng đồng hồ kỹ thuật số. Khu vực trung tâm vẫn duy trì các phím bấm vật lý, đi kèm sạc không dây cho điện thoại và giá để cốc.

Giá SUV phổ thông Wuling Starlight 560

Theo công bố từ nhà sản xuất, Wuling Starlight 560 có 4 phiên bản, giá bán dao động 62.800 – 98.800 nhân dân tệ (tương đương 9.000 – 14.200 USD). Xe cung cấp cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người dùng ưu tiên tính thực dụng.

Trong thời gian tới, nếu mẫu xe này được bán tại thị trường Việt Nam với giá bán hấp dẫn hứa hẹn sẽ tạo nên sự chú ý trong một bộ phận khách Việt. Được biết, hãng Wuling cũng đã xây dựng nhà máy lắp giáp xe điện ở Hưng Yên, thông qua đối tác là công ty TMT để sản xuất các mẫu xe như Wuling Hongguang Mini EV.

Với mức giá dễ tiếp cận, nhiều lựa chọn hệ truyền động và không gian sử dụng linh hoạt, Wuling Starlight 560 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu SUV phổ thông đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc, đồng thời phản ánh rõ xu hướng đa dạng hóa công nghệ truyền động của các hãng xe nội địa.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.