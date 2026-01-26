Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 2 phường mới thuộc quận Tây Hồ cũ

Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 2 phường mới tại quận Tây Hồ cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể một lô đất rộng 800m2, mặt tiền 67m, có view Hồ Tây, sổ đỏ chính chủ tại đường Trích Sài, phường Tây Hồ (tức phường Bưởi, quận Tây Hồ cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 639 tỷ đồng, tương đương 789,75 triệu đồng/m2.

Mảnh đất rộng 285m2, mặt tiền 13m, sổ đỏ chính chủ tại khu đô thị Vườn Đào, phường Phú Thượng hiện đang được rao bán với giá 138 tỷ đồng, tương đương 484,21 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 2 phường mới được sáp nhập từ quận Tây Hồ cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 150 đến gần 800 triệu đồng/m2. Một số mảnh đất nằm sâu trong ngõ hiện cũng đang được rao bán với giá trên 100 triệu đồng 1 mét vuông. Trong đó, phường Phú Thượng có số lượng rao bán đất thổ cư sôi nổi hơn hẳn.

2 phường mới của quận Tây Hồ sau sáp nhập

1. Phường Tây Hồ

Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.

2. Phường Phú Thượng

Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

