SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thế
GĐXH - Nhiều mẫu SUV hạng C đang được giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để kích cầu, "chạy doanh số" cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
SUV hạng C Subaru Forester 2024 giảm đến 230 triệu đồng
Forester - mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất của Subaru vừa được giới thiệu thế hệ mới tại Việt Nam, tuy nhiên nhiều đại lý vẫn tiếp tục bán các phiên bản cũ (VIN 2024) với giá giảm tới trên dưới 200 triệu đồng.
Cụ thể, tại một đại lý Subaru ở Hà Nội, phiên bản cao cấp nhất Forester 2.0 iS EyeSight đang được chào bán với giá 969 triệu đồng, giảm tới 230 triệu so với giá niêm yết (1,299 tỷ đồng).
Phiên bản giữa 2.0 iL EyeSight (giá niêm yết 1,099 triệu) được giảm 200 triệu, xuống 899 triệu đồng; còn bản tiêu chuẩn 2.0 iL (giá niêm yết 969 triệu đồng) được giảm 170 triệu, đưa giá bán thực tế còn 799 triệu đồng.
Như vậy, trong giai đoạn cuối năm này, nếu khách hàng chấp nhận mua xe Subaru Forester form cũ và "thiệt" 1 năm sản xuất sẽ được lời đến trên 200 triệu đồng so với giá niêm yết. Tuy vậy, theo các đại lý, số lượng xe tồn kho không nhiều và còn quá đa dạng về phiên bản và màu sắc.
Đánh giá SUV hạng C Subaru Forester
Subaru Forester bán tại Việt Nam được phân phối với 2 phiên bản gồm 2.5i-L EyeSight và 2.5i-S EyeSight, không còn phiên bản thấp thiếu công nghệ EyeSight.
Xe được trang bị công nghệ EyeSight 4.0 thế hệ mới nhất, có bổ sung thêm 1 camera đơn góc rộng. Các tính năng nổi bật gồm phanh tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường kèm hỗ trợ đánh lái theo xe phía trước, tránh lệch làn đường, kiểm soát chân ga tránh va chạm, cảnh báo xe phía trước khởi hành.
Đây sẽ là lựa chọn dành cho những người tiêu dùng yêu thích sự bền bỉ, chắc chắn của xe Nhật, cũng như đề cao giá trị cốt lõi về thực dụng, an toàn của Subaru. Ngoài ra, Forester cũng sẽ phù hợp cho người đam mê off-road với khoảng sáng gầm cao (220 mm) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng nổi tiếng.
SUV hạng C Honda CR-V giảm đến 126 triệu
Tháng 11, hãng xe Nhật Bản Honda không áp dụng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho dòng xe CR-V, thay vào đó, hãng cùng đại lý áp dụng mức giảm giá trực tiếp.
Cụ thể, với các phiên bản CR-V G (giá niêm yết 1,029 tỷ đồng) và L (giá niêm yết 1,099 tỷ đồng), khách mua xe trong tháng 11 được giảm 80 triệu đồng, đưa giá bán của hai phiên bản này lần lượt là 949 triệu và 1,019 tỷ đồng. Phiên bản Honda CR-V L AWD được giảm 50 triệu, giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng, cùng với tặng một số phụ kiện chính hãng.
Riêng phiên bản hybrid Honda CR-V e:HEV (giá niêm yết 1,259 tỷ đồng) được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11, quy đổi thành mức giảm 126 triệu, giúp giá bán thực tế hạ còn 1,133 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi trên chỉ áp dụng cho xe có số VIN 2024.
Đánh giá SUV hạng C Honda CR-V
Honda CR-V hiện hành là mẫu xe thế hệ 6 được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2023 và đang được phân phối 4 phiên bản gồm G, L, L AWD và e:HEV RS với giá bán dao động từ 1,029 - 1,259 tỷ đồng.
Điểm nổi bật của mẫu xe này là có tùy chọn phiên bản hybrid, 7 chỗ ngồi nhưng gặp bất lợi khi bản tiêu chuẩn của CR-V cũng có giá cao hơn đáng kể so với bản "full option" của các đối thủ khác.
SUV hạng C Jaecoo J7 giảm đến 90 triệu
Tháng 11, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục gia tăng ưu đãi cho mẫu SUV cỡ C Jaecoo J7 lên mức 90% lệ phí trước bạ, tương đương với số tiền 70-90 triệu đồng, kèm theo một số ưu đãi riêng về phụ kiện và hỗ trợ mua lại nguyên giá trong 30 ngày.
Với ưu đãi trên, Jaecoo J7 bản Flagship được giảm với số tiền quy đổi là 70 triệu đồng; còn phiên bản hybrid J7 PHEV nhận mức giảm tương đương 90 triệu đồng. Đưa giá bán của 2 phiên bản của mẫu xe này còn khoảng 729-879 triệu đồng.
Đánh giá SUV hạng C Jaecoo J7
Tại Việt Nam, Jaecoo J7 được bán ra với 2 phiên bản gồm máy xăng và PHEV (hybrid cắm sạc). Phiên bản máy xăng dùng động cơ 1.6L turbo, công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm, đi kèm hộp số DCT 7 cấp.
Trong khi đó với phiên bản PHEV, hệ thống động cơ hybrid gồm động cơ xăng 1.5L Turbo và động cơ điện, tổng công suất 342 mã lực, mô-men xoắn 525 Nm, đi kèm bộ pin 18,3 kW. Quãng đường di chuyển khi chạy thuần điện là 90 km.
SUV hạng C Mazda CX-5 giảm đến 55 triệu đồng
Mazda CX-5, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cơ C cũng đang được các đại lý của THACO giảm thẳng vào giá bán 30-45 triệu đồng, tùy phiên bản. Ưu đãi trên giúp giá bán của CX-5 (giá niêm yết 749-979 triệu đồng) xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.
Đánh giá SUV hạng C Mazda CX-5
Mazda CX-5 ra mắt thị trường Việt lần đầu vào năm 2012. Dù gia nhập thị trường muộn hơn so với hai đối thủ kể trên nhưng Mazda CX-5 nhanh chóng trở thành mẫu xe 5 chỗ nổi bật trong phân khúc SUV cỡ C nhờ trang bị, thẩm mỹ và giá bán hợp lý. Đến năm 2018, khi ra mắt thế hệ thứ 2, Mazda CX-5 mới thực sự trở thành một thế lực trong phân khúc này.
Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời xuất hiện vào tháng 7/2019 và lần cập nhật mới gần đây nhất được diễn ra vào tháng 7/2023, mang đến nhiều thay đổi tích cực kèm theo giá bán cạnh tranh hơn so với mô hình tiền nhiệm.
Hơn 800.000 tấn thịt 'ngoại' giá rẻ đổ bộ, giá lợn hơi chạm đáy 4 nămGiá cả thị trường - 2 giờ trước
Chỉ 10 tháng, các doanh nghiệp đã nhập về hơn 800.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt. Trong đó, nhập khẩu thịt lợn tăng gần gấp đôi là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi lao dốc.
Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi tháng 12/2025Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,8–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Xe máy điện giá 15,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, tính năng thông minh rẻ hơn cả xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ mới nổi đang thu hút giới trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, tính năng thông minh, quãng đường đi ấn tượng và mức giá chỉ ngang xe đạp điện.
Giá xe Honda Vision ở đại lý giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, Lead, SH Mode không so lại doanh số vì quá rẻGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision đang được giảm mạnh tại đại lý, ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.
Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ kỷ lục, chỉ ngang xe hạng A, Hyundai Accent, Toyota Vios không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang cực canh tranh khiến Hyundai Accent và Toyota Vios có nguy cơ thua doanh số.
Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 400 nghìn đồng /lượng, lên 154,2 triệu đồng/lượng.
Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh Pro Max rẻ nhất Việt Nam xịn ngang iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max rẻ hơn hơn tới gần một nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn mang tới hàng loạt các trang bị khủng.
SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hybrid cỡ nhỏ vừa ra mắt đang thu hút sự quan tâm nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phạm vi hoạt động dài và mức giá dễ tiếp cận.
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh SUV hạng C rẻ nhất, Mazda CX-5, Hyundai Tucson 'sốt vó' lo doanh sốGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V đang được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, cuộc đua doanh số giữa Honda CR-V và Mazda CX-5 có thể sẽ xuất hiện những diễn biến bất ngờ.
Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất đang khuyến mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó SH Mode, Vision nhận được nhiều ưu đãi.
Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.