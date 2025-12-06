SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Lộ hình ảnh SUV cỡ nhỏ giá 296 triệu đồng thiết kế hiện đại sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - SUV cỡ nhỏ điện hoàn toàn mới sắp ra mắt với mức giá từ 296 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại cùng loạt công nghệ tiên tiến, hứa hẹn gây áp lực lớn cho Toyota Yaris Cross.

SUV hạng C Subaru Forester 2024 giảm đến 230 triệu đồng

Subaru Forester bán tại Việt Nam được phân phối với 2 phiên bản

Forester - mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất của Subaru vừa được giới thiệu thế hệ mới tại Việt Nam, tuy nhiên nhiều đại lý vẫn tiếp tục bán các phiên bản cũ (VIN 2024) với giá giảm tới trên dưới 200 triệu đồng.

Cụ thể, tại một đại lý Subaru ở Hà Nội, phiên bản cao cấp nhất Forester 2.0 iS EyeSight đang được chào bán với giá 969 triệu đồng, giảm tới 230 triệu so với giá niêm yết (1,299 tỷ đồng).

Phiên bản giữa 2.0 iL EyeSight (giá niêm yết 1,099 triệu) được giảm 200 triệu, xuống 899 triệu đồng; còn bản tiêu chuẩn 2.0 iL (giá niêm yết 969 triệu đồng) được giảm 170 triệu, đưa giá bán thực tế còn 799 triệu đồng.

Như vậy, trong giai đoạn cuối năm này, nếu khách hàng chấp nhận mua xe Subaru Forester form cũ và "thiệt" 1 năm sản xuất sẽ được lời đến trên 200 triệu đồng so với giá niêm yết. Tuy vậy, theo các đại lý, số lượng xe tồn kho không nhiều và còn quá đa dạng về phiên bản và màu sắc.

Đánh giá SUV hạng C Subaru Forester

Subaru Forester bán tại Việt Nam được phân phối với 2 phiên bản gồm 2.5i-L EyeSight và 2.5i-S EyeSight, không còn phiên bản thấp thiếu công nghệ EyeSight.

Xe được trang bị công nghệ EyeSight 4.0 thế hệ mới nhất, có bổ sung thêm 1 camera đơn góc rộng. Các tính năng nổi bật gồm phanh tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường kèm hỗ trợ đánh lái theo xe phía trước, tránh lệch làn đường, kiểm soát chân ga tránh va chạm, cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Đây sẽ là lựa chọn dành cho những người tiêu dùng yêu thích sự bền bỉ, chắc chắn của xe Nhật, cũng như đề cao giá trị cốt lõi về thực dụng, an toàn của Subaru. Ngoài ra, Forester cũng sẽ phù hợp cho người đam mê off-road với khoảng sáng gầm cao (220 mm) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng nổi tiếng.

SUV hạng C Honda CR-V giảm đến 126 triệu

Honda CR-V hiện hành là mẫu xe thế hệ 6 được ra mắt tại Việt Nam

Tháng 11, hãng xe Nhật Bản Honda không áp dụng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho dòng xe CR-V, thay vào đó, hãng cùng đại lý áp dụng mức giảm giá trực tiếp.

Cụ thể, với các phiên bản CR-V G (giá niêm yết 1,029 tỷ đồng) và L (giá niêm yết 1,099 tỷ đồng), khách mua xe trong tháng 11 được giảm 80 triệu đồng, đưa giá bán của hai phiên bản này lần lượt là 949 triệu và 1,019 tỷ đồng. Phiên bản Honda CR-V L AWD được giảm 50 triệu, giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng, cùng với tặng một số phụ kiện chính hãng.

Riêng phiên bản hybrid Honda CR-V e:HEV (giá niêm yết 1,259 tỷ đồng) được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11, quy đổi thành mức giảm 126 triệu, giúp giá bán thực tế hạ còn 1,133 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi trên chỉ áp dụng cho xe có số VIN 2024.

Đánh giá SUV hạng C Honda CR-V

Honda CR-V hiện hành là mẫu xe thế hệ 6 được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2023 và đang được phân phối 4 phiên bản gồm G, L, L AWD và e:HEV RS với giá bán dao động từ 1,029 - 1,259 tỷ đồng.

Điểm nổi bật của mẫu xe này là có tùy chọn phiên bản hybrid, 7 chỗ ngồi nhưng gặp bất lợi khi bản tiêu chuẩn của CR-V cũng có giá cao hơn đáng kể so với bản "full option" của các đối thủ khác.

SUV hạng C Jaecoo J7 giảm đến 90 triệu

Nội thất của Jaecoo J7 hiện đại và tối giản. ẢNH: O&J

Tháng 11, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục gia tăng ưu đãi cho mẫu SUV cỡ C Jaecoo J7 lên mức 90% lệ phí trước bạ, tương đương với số tiền 70-90 triệu đồng, kèm theo một số ưu đãi riêng về phụ kiện và hỗ trợ mua lại nguyên giá trong 30 ngày.

Với ưu đãi trên, Jaecoo J7 bản Flagship được giảm với số tiền quy đổi là 70 triệu đồng; còn phiên bản hybrid J7 PHEV nhận mức giảm tương đương 90 triệu đồng. Đưa giá bán của 2 phiên bản của mẫu xe này còn khoảng 729-879 triệu đồng.

Đánh giá SUV hạng C Jaecoo J7

Tại Việt Nam, Jaecoo J7 được bán ra với 2 phiên bản gồm máy xăng và PHEV (hybrid cắm sạc). Phiên bản máy xăng dùng động cơ 1.6L turbo, công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm, đi kèm hộp số DCT 7 cấp.

Trong khi đó với phiên bản PHEV, hệ thống động cơ hybrid gồm động cơ xăng 1.5L Turbo và động cơ điện, tổng công suất 342 mã lực, mô-men xoắn 525 Nm, đi kèm bộ pin 18,3 kW. Quãng đường di chuyển khi chạy thuần điện là 90 km.

SUV hạng C Mazda CX-5 giảm đến 55 triệu đồng

Mazda CX-5

Mazda CX-5, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cơ C cũng đang được các đại lý của THACO giảm thẳng vào giá bán 30-45 triệu đồng, tùy phiên bản. Ưu đãi trên giúp giá bán của CX-5 (giá niêm yết 749-979 triệu đồng) xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Đánh giá SUV hạng C Mazda CX-5

Mazda CX-5 ra mắt thị trường Việt lần đầu vào năm 2012. Dù gia nhập thị trường muộn hơn so với hai đối thủ kể trên nhưng Mazda CX-5 nhanh chóng trở thành mẫu xe 5 chỗ nổi bật trong phân khúc SUV cỡ C nhờ trang bị, thẩm mỹ và giá bán hợp lý. Đến năm 2018, khi ra mắt thế hệ thứ 2, Mazda CX-5 mới thực sự trở thành một thế lực trong phân khúc này.

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời xuất hiện vào tháng 7/2019 và lần cập nhật mới gần đây nhất được diễn ra vào tháng 7/2023, mang đến nhiều thay đổi tích cực kèm theo giá bán cạnh tranh hơn so với mô hình tiền nhiệm.