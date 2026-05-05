Giá xe SH Mode giảm sốc, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Lead, Vision vì giá rẻ

Giá xe SH Mode niêm yết

Giá niêm yết của xe Honda SH Mode trong tháng 5/2026 vẫn ổn định.

SH Mode của Honda trong tháng 5 này tiếp tục bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp, đặc biệt. Kèm theo đó sẽ có 8 tùy chọn màu sắc như: Đỏ, trắng, đen, xanh, đỏ đen, xám đen, xanh đen và bạc đen.

So với tháng trước, giá niêm yết của xe Honda SH Mode trong tháng 5/2026 vẫn ổn định, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá bán 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp đang có mức giá bán 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang có mức giá bán 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao đang có mức giá bán 63.808.363 đồng.

Giá xe SH Mode mới nhất đại lý

Theo ghi nhận thực tế tại nhiều đại lý khu vực Hà Nội và TP.HCM, Honda SH Mode 2026 hiện chỉ chênh nhẹ so với giá đề xuất, thậm chí có nơi bán ngang giá hãng công bố.

Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn đang được chào bán khoảng 58 triệu đồng, bản Cao cấp quanh mức 63 triệu đồng, bản Đặc biệt dao động 64,5 triệu đồng và bản Thể thao khoảng 65,5 triệu đồng. Mức chênh phổ biến chỉ từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn cao điểm trước đây khi SH Mode từng bị "đội" hơn 10 triệu đồng.

Bảng giá xe SH Mode

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý SH Mode Tiêu chuẩn 57.132.000 58.000.000 SH Mode Cao cấp 62.139.273 63.000.000 SH Mode Đặc biệt 63.317.455 64.500.000 SH Mode Thể thao 63.808.363 65.500.000

Đánh giá xe SH Mode

Hiện tại, SH Mode 2026 đã có mặt tại đại lý và được chào bán với giá khá hấp dẫn, các phiên bản chỉ chênh với giá đề xuất từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng, thậm chí có đại lý bán ngang giá đề xuất.

Với Honda SH Mode 2026, 4 phiên bản Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn được đa dạng hóa dải màu sắc cùng những chi tiết phối màu mới. Các chi tiết như yên xe, tay dắt trước, tay dắt sau, logo…cũng được điều chỉnh về màu sắc để tạo nét tương phản tốt hơn.





SH Mode 2026

Ngoài ra, các trang bị và động cơ của SH Mode 2026 không có thay đổi nào so với phiên bản cũ. Xe vẫn sử dụng cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED với cấu trúc 2 tầng độc đáo, đem lại khả năng chiếu sáng một cách tối ưu, đồng thời cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.

Bên cạnh đó, SH Mode 2026 còn được trang bị bộ lốp không săm (vỏ không ruột). Trong đó, bánh trước sử dụng mâm nhôm đúc kích thước 16 inch mới, trong khi bánh sau có kích cỡ 14 inch.

Mẫu xe ga của Honda vẫn tích hợp nhiều tiện ích, bao gồm: Hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc để đồ trước bên trái tích hợp cổng sạc USB, cốp đựng đồ dưới yên 18,5 lít, sàn xe rộng, hệ thống chống bó cứng phanh ABS….





SH Mode 2026 được trang bị khối động cơ eSP+ với 4 van

Về vận hành, SH Mode 2026 được trang bị khối động cơ eSP+ với 4 van, dung tích 124,8 cc và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM – FI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, bộ đề tích hợp ACG và hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAPO.

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.