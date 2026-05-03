Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như Vision

Xe ga 125cc được Honda hồi sinh trang bị ngang SH Mode, cốp rộng

Định vị sản phẩm: xe tay ga giá rẻ hướng đến người lao động và dân văn phòng cần phương tiện di chuyển thực dụng, tiết kiệm.

Theo thông tin ghi nhận từ thị trường Trung Quốc của Moto Fine, mẫu xe tay ga Wuyang Honda SCR125 đang chứng minh sức hút vô cùng mãnh liệt khi doanh số bán ra vượt mốc hai vạn chiếc. Bất chấp sự cạnh tranh và kìm kẹp gay gắt từ nhiều đối thủ sừng sỏ cùng phân khúc như Haojue AFR125 hay Suzuki UY125, sản phẩm này vẫn tìm được chỗ đứng cực kỳ vững chắc.

Điểm mấu chốt là chiếc xe không hề sở hữu những công nghệ quá hoa mỹ hay thiết kế phá cách, thay vào đó, nó chinh phục người tiêu dùng hoàn toàn bằng tính thực dụng và khả năng tiết kiệm chi phí vận hành đầy ấn tượng.

Thiết kế và tính tiện dụng: ngoại hình tối giản với lớp sơn bền màu, yên xe cực thấp ở mức 735mm, sàn để chân rộng rãi và khoảng sáng gầm xe ấn tượng giúp leo lề dễ dàng.

Về ngôn ngữ thiết kế, SCR125 mang phong cách thực dụng tối giản với cụm đèn pha hình vuông truyền thống kết hợp cùng các đường nét thân xe góc cạnh. Đáng chú ý, lớp sơn của xe được giới chuyên môn đánh giá là rất bền bỉ, hạn chế bám bẩn, đặc biệt là các phiên bản màu bạc kỹ thuật số và xám bầu trời đêm.

Khung xe được tinh chỉnh nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 1246mm, dài hơn mẫu Yamaha Jog i, đảm bảo không gian ngồi chở người thoải mái. Chiều cao yên cực kỳ thân thiện ở mức 735mm cùng trọng lượng nhẹ 100kg giúp những tay lái mới hoặc phái nữ có thể dễ dàng kiểm soát. Khoảng sáng gầm xe đạt 133mm cũng là một điểm cộng vượt trội so với đối thủ SYM Duke 125, giúp xe leo vỉa hè dễ dàng mà không lo cạ gầm.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng giá nhất trên mẫu xe tay ga này chính là khối động cơ eSP 124cc làm mát bằng gió danh tiếng do hãng mẹ Honda phát triển. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 7kW và mô-men xoắn cực đại đạt 10N·m.

Động cơ và vận hành: sử dụng máy eSP 124cc danh tiếng của Honda, cung cấp khả năng tăng tốc mượt mà và mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp ở mức 2.1 - 2.4 lít/100km thực tế, có tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời.

Theo chia sẻ thực tế từ nhiều người dùng, cỗ máy cung cấp lực kéo tốt, hoạt động trơn tru và tăng tốc tuyến tính ở dải tốc độ từ 0 - 60km/h. Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế trên đường hỗn hợp cực kỳ khiêm tốn, chỉ rơi vào khoảng 2.1 - 2.4 lít/100km. Khi kết hợp cùng bình xăng dung tích 5.7 lít và tính năng ngắt động cơ tạm thời, chiếc xe thực sự mang lại một bài toán kinh tế tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Dù vậy, hãng xe vẫn cắt giảm một vài chi tiết để giữ giá thành rẻ, thể hiện qua cụm đèn pha halogen khá tối và hệ thống giảm xóc sau có phần hơi cứng. Bù lại, người dùng vẫn nhận được các tiện ích thiết yếu như phanh kết hợp CBS, cổng sạc kép USB và Type-C cùng không gian để chân rộng tới 240mm.

Nhìn nhận từ góc độ thị trường Việt Nam, cái tên Honda SCR thực chất là một miền ký ức không hề xa lạ với vô số người tiêu dùng. Vào giai đoạn những năm 2008 - 2013, dòng xe Honda SCR 110 được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc từng tạo ra một cơn sốt lớn trên đường phố Việt.

Được định vị là mẫu xe tiền nhiệm của dòng Honda Lead 110 đình đám sau này, SCR 110 ghi dấu ấn đậm nét nhờ sự bền bỉ đáng kinh ngạc, không gian cốp chứa đồ siêu rộng và một phong cách thiết kế mang đậm tính hoài cổ.

Giá xe ga 125cc Honda SCR

Mức giá bán lẻ đề xuất của SCR125 tại thị trường tỷ dân dao động từ 7580 - 8180 nhân dân tệ (tương đương khoảng 29 đến 31,5 triệu đồng). Con số này thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, cụ thể là rẻ hơn Suzuki UY125 khoảng 1000 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) và thấp hơn Haojue AFR125 tới hơn 1400 nhân dân tệ (khoảng 5,4 triệu đồng).

Thậm chí, khi thương lượng trực tiếp tại đại lý, người tiêu dùng có thể mua xe lăn bánh với mức giá chỉ hơn 7000 nhân dân tệ. Đối với nhóm khách hàng là người lao động có ngân sách dưới 8000 nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng), khoản tiền tiết kiệm được có thể quy đổi ra nửa năm tiền đổ xăng. Bên cạnh đó, mạng lưới dịch vụ hậu mãi dày đặc của liên doanh Wuyang Honda giúp người mua hoàn toàn yên tâm sử dụng ở cả những vùng huyện thị hẻo lánh nhất.

Cho đến tận ngày nay, những chiếc Honda SCR 110 vẫn tiếp tục được giao dịch trên thị trường xe máy cũ tại Việt Nam với mức giá vô cùng dễ tiếp cận, dao động từ 4 - 9 triệu đồng. Dù sử dụng khối động cơ thế hệ cũ với dung tích 108cc - 110cc, đây vẫn được xem là một phương tiện di chuyển chắc chắn, ổn định cho những khách hàng chuộng sự bền bỉ. Tuy nhiên, rào cản duy nhất ở thời điểm hiện tại là việc tìm kiếm phụ tùng thay thế có thể gặp đôi chút khó khăn.

Dù vậy, có thể kết luận rằng, từ phiên bản SCR 110 đời cũ tại thị trường Việt Nam cho đến mẫu SCR125 hoàn toàn mới tại thị trường Trung Quốc, dòng xe mang nhãn hiệu SCR vẫn luôn đại diện cho triết lý thiết kế bất hủ của Honda: đề cao sự bền bỉ, chú trọng tính tiết kiệm nhiên liệu và luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thực dụng nhất của người lao động.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.