Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, điểm đầu tuyến đường sắt đô thị số 5

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, với tổng chiều dài gần 40km, gồm nhiều đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất. Tuyến bắt đầu tại nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, đi qua khu vực trung tâm như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, sau đó kết nối tới Đại lộ Thăng Long và kéo dài đến Hòa Lạc. Với 20 nhà ga và khả năng trung chuyển với nhiều tuyến metro khác, dự án được kỳ vọng trở thành "xương sống" giao thông phía tây, giúp giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị đa cực.

Tháng 12/2025 Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) chính thức được khởi công xây dựng. Tuyến số 5 đi qua nhiều khu vực đang phát triển như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức và Hòa Lạc nơi quỹ đất còn lớn và hạ tầng đang hoàn thiện. Khi tuyến đi vào vận hành (dự kiến trước 2030), khả năng kết nối từ trung tâm đến vùng ven sẽ được rút ngắn đáng kể, kéo theo nhu cầu ở thực và đầu tư tăng cao.

Hiện nay, khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn, giá nhà đất trên tuyến đường sắt đô thị số 5 cũng trở nên sôi động hẳn.

Tại điểm bắt đầu của tuyến đường sắt số 5, nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, các thông tin rao bán nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám cũng được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng, thiết kế 5 tầng, rộng 41m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 304,88 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 47m2 tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được rao bán với giá 12,9 tỷ đồng, tương đương 274,47 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 51m2 tại ngõ 120 đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ với giá 15 tỷ đồng, tương đương 294,12 triệu đồng/m2.

Hiện nay, giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ đang dao động phổ biến từ 200-300 triệu đồng/m2. Theo dự đoán, mức tăng giá nhà đất quanh tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ phân hóa, khu gần ga, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ sẽ tăng mạnh hơn, trong khi các khu xa tuyến hoặc thiếu tiện ích có thể tăng chậm hơn.

