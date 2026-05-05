Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, điểm đầu tuyến đường sắt đô thị số 5

Thứ ba, 15:29 05/05/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, với tổng chiều dài gần 40km, gồm nhiều đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất. Tuyến bắt đầu tại nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, đi qua khu vực trung tâm như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, sau đó kết nối tới Đại lộ Thăng Long và kéo dài đến Hòa Lạc. Với 20 nhà ga và khả năng trung chuyển với nhiều tuyến metro khác, dự án được kỳ vọng trở thành "xương sống" giao thông phía tây, giúp giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị đa cực.

Tháng 12/2025 Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) chính thức được khởi công xây dựng. Tuyến số 5 đi qua nhiều khu vực đang phát triển như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức và Hòa Lạc nơi quỹ đất còn lớn và hạ tầng đang hoàn thiện. Khi tuyến đi vào vận hành (dự kiến trước 2030), khả năng kết nối từ trung tâm đến vùng ven sẽ được rút ngắn đáng kể, kéo theo nhu cầu ở thực và đầu tư tăng cao.

Hiện nay, khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn, giá nhà đất trên tuyến đường sắt đô thị số 5 cũng trở nên sôi động hẳn.

Tại điểm bắt đầu của tuyến đường sắt số 5, nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, các thông tin rao bán nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám cũng được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng, thiết kế 5 tầng, rộng 41m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 304,88 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 47m2 tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được rao bán với giá 12,9 tỷ đồng, tương đương 274,47 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 51m2 tại ngõ 120 đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ với giá 15 tỷ đồng, tương đương 294,12 triệu đồng/m2.

Hiện nay, giá nhà riêng trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ đang dao động phổ biến từ 200-300 triệu đồng/m2. Theo dự đoán, mức tăng giá nhà đất quanh tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ phân hóa, khu gần ga, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ sẽ tăng mạnh hơn, trong khi các khu xa tuyến hoặc thiếu tiện ích có thể tăng chậm hơn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại đường Đê La Thành tháng 4/2026

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà mặt phố trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

Hà Nội: Giá nhà đất tuyến đường vành đai 1, khu vực đường Đê La Thành năm 2026

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại phường Hà Đông tháng 5/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại đường Đê La Thành tháng 4/2026

Hà Nội: Giá nhà đất tuyến đường vành đai 1, khu vực đường Đê La Thành năm 2026

Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao 8,9%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng

Giá cả thị trường - 26 phút trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng cao nhất ở mức 8,9%/năm.

Giá xe SH Mode giảm sốc, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Lead, Vision vì giá rẻ

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH Mode ở đại lý giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm mạnh, rẻ hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số Honda City vì giá tốt hơn

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios hiện tại ở mức rất ‘mềm’ nhờ ưu đãi mạnh, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

Giá USD hôm nay 5/5: Ngân hàng giảm, USD tự do bất ngờ bật tăng, tín hiệu gì cho người giữ tiền?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 5/5, tỷ giá USD hôm nay tại các ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ, trong khi thị trường tự do lại đảo chiều tăng. Diễn biến trái chiều này khiến nhiều người băn khoăn nên mua USD lúc này hay tiếp tục chờ đợi?

SUV cỡ nhỏ giá 273 triệu đồng của Hyundai thiết kế cá tính, mâm 16 inch, nội thất màn hình cong, rẻ chưa từng thấy liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue thế hệ mới tại Ấn Độ gây chú ý khi có giá chỉ bằng khoảng một nửa so với xe đang bán ở Việt Nam, đồng thời vượt trội về thiết kế và công nghệ nhờ đã bước sang thế hệ mới.

Giá bạc hôm nay 5/5: Bạc trong nước bốc hơi 3 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 5/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảm 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm xuống 165 triệu đồng/lượng bán ra.

Xe ga 160cc giá 56,3 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ABS 2 kênh như Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Air Blade

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 160cc có trang bị không hề thua kém Honda SH, trong khi giá bán lại rẻ hơn rất nhiều.

Giá iPhone 17 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 17,6 triệu đồng sở hữu hàng hiệu nguyên hộp

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.

Xe máy điện giá 33 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp siêu rộng, đi 160 km/lần sạc, công nghệ an toàn cao, rẻ ngang Vision phù hợp chị em có gia đình

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với cốp 34L, đi tới 160 km/lần sạc cùng loạt công nghệ an toàn và giá chỉ khoảng 33 triệu đồng.

Xe máy điện giá 33 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp siêu rộng, đi 160 km/lần sạc, công nghệ an toàn cao, rẻ ngang Vision phù hợp chị em có gia đình

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với cốp 34L, đi tới 160 km/lần sạc cùng loạt công nghệ an toàn và giá chỉ khoảng 33 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá iPhone 17 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 17,6 triệu đồng sở hữu hàng hiệu nguyên hộp

Thực tế xe máy điện giá 13,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, đi 65km/lần sạc, trọng tải lớn, rẻ nhất thị trường

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

