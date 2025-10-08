Mới nhất
Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha

Thứ tư, 08:05 08/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Wave RSX FI mới nhất tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.

Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha - Ảnh 1.Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu diện mạo đẹp mắt, ‘sang chảnh’ hơn Honda SH Mode, vượt trội hơn Air Blade.

Giá xe Wave RSX FI mới nhất niêm yết

Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha - Ảnh 2.

Wave RSX FI 110 niêm yết của các mẫu trong tháng 10/2025 vẫn được hãng giữ nguyên

Theo ghi nhận, giá xe Wave RSX FI 110 niêm yết của các mẫu trong tháng 10/2025 vẫn được hãng giữ nguyên giá cũ. Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục duy trì với giá 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt tiếp tục duy trì với giá 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao tiếp tục duy trì với giá 25.566.545 đồng.

Xe Wave RSX FI 110 được hãng Honda đưa ra thị trường với 3 phiên bản: Đặc biệt, tiêu chuẩn và thể thao, ứng với các phiên bản là 6 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đỏ đen, đen bạc, xanh đen bạc, đen, đỏ đen bạc và trắng đen bạc.

Giá xe Wave RSX FI mới nhất đại lý

Hiện giá xe Honda Wave RSX FI mới nhất ở đại lý đang có giá vô cùng hấp dẫn, thậm chí có loại còn thấp hơn cả niêm yết khiến khách hàng xôn xao. Có thể thấy, đây là điều hiếm có xảy ra ở dòng xe máy Honda.

Bảng giá xe Wave RSX FI mới nhất

Mẫu xePhiên bảnMàu sắcGiá đề xuất (Bao gồm 8% GTGT)Giá đại lý
Wave RSX Fi 2025Thể thaoTrắng đen bạc25.566.54525.000.000
Đỏ đen bạc
Xanh đen bạc
Đặc biệtĐen bạc23.602.90923.000.000
Tiêu chuẩnĐỏ đen22.032.00022.000.000

Đánh giá xe Wave RSX FI

Về thiết kế, Honda Wave RSX FI 2025 được nâng cấp và thay đổi toàn diện trong thiết kế phía trước cùng phần thân xe, càng làm nổi bật hơn “chất” khỏe khoắn, mạnh mẽ và đậm cá tính đặc trưng của dòng xe này.


Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha - Ảnh 3.

Honda Wave RSX FI 2025

Wave RSX FI nay mang mặt nạ trước được thiết kế với biểu tượng hình chữ V sắc nét kết hợp cùng đèn xi nhan hoàn toàn mới, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người dùng bởi hình ảnh thon gọn hơn mà thêm phần thể thao và cá tính của xe.


Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha - Ảnh 4.

Wave RSX FI nay mang mặt nạ trước được thiết kế với biểu tượng hình chữ V

Mặt đồng hồ được bố trí khoa học, cho người dùng dễ dàng quan sát các thông số vận hành, đồng thời ghi dấu ấn ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi thiết kế hiện đại, trẻ trung. Hai bên thân của Wave RSX FI 2025 cũng được tạo hình thon gọn hơn với những nét nghiêng sắc nhọn cùng với yếm xe mang thiết kế dày dặn hơn thế hệ trước.


Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha - Ảnh 5.

Wave RSX FI phiên bản 2025 tiếp tục được trang bị động cơ 110cc

Cùng với đó, cụm đèn hậu vuốt cao sắc nét đầy kiêu hãnh và ốp ống xả màu đen mới làm bằng vật liệu nhựa cao cấp tạo nên thiết kế phía sau đậm thể thao và nam tính.

Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thậm chí thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha - Ảnh 6.

Hai bên thân của Wave RSX FI 2025 cũng được tạo hình thon gọn hơn

Bộ sưu tập màu sắc đa dạng và độc đáo của Wave RSX FI 2025 bao gồm các tông chủ đạo Trắng, Xanh, Đỏ và Đen. Nét cá tính và phá cách càng được tô điểm bởi những đường nổi sắc sảo và thanh thoát trên thân xe. Logo 3D “RSX” tinh xảo, hiện đại cùng bộ tem chữ trẻ trung được thiết kế khác biệt trên từng phiên bản, kết hợp hài hòa với các đường nét góc cạnh, khỏe khoắn chạy dọc thân xe.

Wave RSX FI phiên bản 2025 tiếp tục được trang bị động cơ 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, phun xăng điện tử PGM-FI đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3, đem đến khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tối ưu hóa khả năng tăng tốc của xe.

Đặc biệt, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được trang bị trên tất cả phiên bản, cung cấp lượng nhiên liệu phù hợp với từng điều kiện vận hành, từ đó giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 1,56l/100km.

Lưu ý: Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý có thể biến động theo từng ngày. Khách hàng có thể đến các đại lý xe máy Honda ủy quyền (HEAD) nơi gần nhất để biết thêm chi tiết.

K.N (th)
