Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có trong lịch sử còn kèm ưu đãi, cơ hội hiếm cho khách hàng

Thứ hai, 12:11 06/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng - Ảnh 1.Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn

GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất tháng 10/2025 giảm cực mạnh còn đang kèm khuyến mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó SH Mode, Vision nhận được nhiều ưu đãi.

Giá xe Honda Vision mới nhất niêm yết

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng - Ảnh 2.

Honda Vision được nhiều ưu đãi trong tháng 10.

Trong tháng 10, xe ga Vision vẫn được hãng Honda đưa ra thị trường gồm 5 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn, cổ điển, cao cấp và đặc biệt, đi kèm với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 9 không có sự thay đổi so với tháng 8/2025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán ở mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển được bán ở mức giá 36.612.000 đồng.

Giá xe Honda Vision mới nhất đại lý

Hiện nay, các phiên bản của dòng xe ga Honda Vision có giá bán ra chênh lệch nhẹ so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Thậm chí, khảo sát một HEAD Honda cho thấy, có phiên bản như Vision Tiêu chuẩn thậm chí còn giảm nhẹ so với giá đề xuất.

Ngoài ra, xe ga Honda Vision là mẫu có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Theo đó, khi mua xe, người tiêu dùng có thể lựa chọn 2 voucher thẻ điện thoại 500.000 VNĐ hoặc 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 hoặc gói trả góp lãi suất 0%.

Bảng giá xe Honda Vision mới nhất

Phiên bảnMàu sắcGiá đề xuất (8% GTGT)Giá đại lý
Thể thao

- Đen

- Xám đen

36.613.00038.000.000
Đặc biệt- Nâu đen34.353.81836.000.000
Cao cấp

- Đỏ đen

- Xanh đen

32.797.27334.000.000
Tiêu chuẩn

- Trắng đen31.310.18231.000.000

Đánh giá xe Honda Vision

Về thiết kế, Honda Vision 2025 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp. Phần đầu xe của Vision mới gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa những đường nét ba chiều sắc sảo, đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật.

Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển.

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng - Ảnh 3.

Honda Vision 2025

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.


Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng - Ảnh 4.

Vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.


Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng - Ảnh 5.

Vision một bộ khung cứng cáp

Cùng với đó, việc áp dụng khung dập hàn la-de (laser) thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp, có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao.

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng - Ảnh 6.

Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu

Đồng thời, Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu bao gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển.

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng - Ảnh 7.

Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối

Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Vision nêu trên chỉ mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.


K.N (th)
