Giá bạc ngày 8/10: Bạc trong nước tiếp tục 'rơi' giá và phục hồi nhẹ
GĐXH - Mở phiên sáng nay (8/10), bạc trong nước tiếp tục giảm giá từ mức 1,909 triệu đồng/lượng (bán ra) tại cuối phiên ngày hôm qua, xuống còn 1,885 triệu đồng/lượng. Đến 9h22 phút, giá bạc có sự phục hồi nhẹ, quay trở lại mức 1,904 triệu đồng/lượng.
Giá bạc trong nước trong các phiên điều chỉnh sáng nay có sự điều chỉnh rõ rệt khi Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank-SBJ) mở phiên với mức giá 1,905 triệu đồng/lượng (bán ra) và giảm dần xuống mức 1,896 triệu đồng/lượng và tại phiên điều chỉnh 9h35 phút, Sacombank-SBJ tiếp tục điều chỉnh ở mức 1,908 triệu đồng/lượng.
Công ty Cổ phần đầu tư Vàng bạc Phú Quý cũng ghi nhận mở phiên sáng nay có sự điều chỉnh giảm sâu, với mức 1,885 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với giá cao nhất ngày hôm qua (7/10) là 1,909 triệu đồng/lượng, mức chênh đến 34.000 đồng/lượng.
Tuy nhiên, đến phiên điều chỉnh lúc 9h22 phút sáng nay, giá bán ra của Phú Quý đã có sự hồi phục nhẹ, ở mức 1,904 triệu đồng/lượng và 1,847 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Thấp hơn 5.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên chiều tối qua.
Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo đang niêm yết giá bán ra là 50,773,206 đồng/kg, bằng mức giá mở phiên ngày hôm qua (7/10).
Thương hiệu bạc Ancarat cũng ghi nhận sự điều chỉnh tương tự, song, mức giá niêm yết thấp hơn rõ rệt so với mức giá của Sacombank-SBJ từ 1.000 – 5.000 đồng/lượng.
Theo đó, giá bán ra là 1,903 triệu đồng/lượng và 1,851 triệu đồng/lượng mua vào.
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 1.000 gram niêm yết ở mức 49,766 triệu đồng/kg.
GĐXH - Xe máy điện có ngoại hình trẻ trung, trang bị công nghệ LED và đồng hồ điện tử, mang đến lựa chọn xanh và tiết kiệm cho người Việt.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên sát ngưỡng 141 triệu đồng, vàng nhẫn cũng đạt mốc 138 triệu đồng.
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.
GĐXH - Giá xe Wave RSX FI mới nhất tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.
GĐXH - SUV hạng D điện Mazda EZ-60 chính thức trình làng tại Trung Quốc thiết kế hiện đại, công nghệ cao cấp và phạm vi hoạt động vượt trội, hứa hẹn tạo sức ép lớn trong phân khúc SUV điện toàn cầu.
GĐXH - Trong khi tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng mạnh do ảnh hưởng mưa ngập diện rộng, thì tại các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối lớn ở Hà Nội, giá hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm.
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đang vô cùng hấp dẫn để làm ưu thế cạnh tranh với đại kình địch Kia Morning.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn vẫn chưa yên.
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A của Pháp có mức giá rẻ hơn cả mẫu hatchback cỡ A - Kia Morning, thậm chí chỉ gần bằng xe máy Honda SH là ưu thế lớn để dễ dàng thu hút đông đảo khách hàng.
GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).
