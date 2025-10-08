Mới nhất
Giá bạc ngày 8/10: Bạc trong nước tiếp tục 'rơi' giá và phục hồi nhẹ

Thứ tư, 10:52 08/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Mở phiên sáng nay (8/10), bạc trong nước tiếp tục giảm giá từ mức 1,909 triệu đồng/lượng (bán ra) tại cuối phiên ngày hôm qua, xuống còn 1,885 triệu đồng/lượng. Đến 9h22 phút, giá bạc có sự phục hồi nhẹ, quay trở lại mức 1,904 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 8 / 10: Bạc trong nước giảm giá và phục hồi nhẹ - Ảnh 1.Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới

GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).

Giá bạc trong nước trong các phiên điều chỉnh sáng nay có sự điều chỉnh rõ rệt khi Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Ngân hàng  Sài gòn Thương tín (Sacombank-SBJ) mở phiên với mức giá 1,905 triệu đồng/lượng (bán ra) và giảm dần xuống mức 1,896 triệu đồng/lượng và tại phiên điều chỉnh 9h35 phút, Sacombank-SBJ tiếp tục điều chỉnh ở mức 1,908 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần đầu tư Vàng bạc Phú Quý cũng ghi nhận mở phiên sáng nay có sự điều chỉnh giảm sâu, với mức 1,885 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với giá cao nhất ngày hôm qua (7/10) là 1,909 triệu đồng/lượng, mức chênh đến 34.000 đồng/lượng.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 8 / 10: Bạc trong nước giảm giá và phục hồi nhẹ - Ảnh 2.

Mở phiên sáng nay (8/10), bạc trong nước tiếp tục giảm giá từ mức 1,909 triệu đồng/lượng (bán ra) tại cuối phiên ngày hôm qua, xuống còn 1,825 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến phiên điều chỉnh lúc 9h22 phút sáng nay, giá bán ra của Phú Quý đã có sự hồi phục nhẹ, ở mức 1,904 triệu đồng/lượng và 1,847 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Thấp hơn 5.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên chiều tối qua. 

Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo đang niêm yết giá bán ra là 50,773,206 đồng/kg, bằng mức giá mở phiên ngày hôm qua (7/10).

Thương hiệu bạc Ancarat cũng ghi nhận sự điều chỉnh tương tự, song, mức giá niêm yết thấp hơn rõ rệt so với mức giá của Sacombank-SBJ từ 1.000 – 5.000 đồng/lượng.

Theo đó, giá bán ra là 1,903 triệu đồng/lượng và 1,851 triệu đồng/lượng mua vào.

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 1.000 gram niêm yết ở mức 49,766 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 8 / 10: Bạc trong nước giảm giá và phục hồi nhẹ - Ảnh 3.

Giá bạc của thương hiệu Phú Quý cập nhật tại phiên 9h22 phút sáng nay.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 8 / 10: Bạc trong nước giảm giá và phục hồi nhẹ - Ảnh 4.

Giá bạc của thương hiệu Ancarat cập nhật tại phiên 9h22 phút sáng nay.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 8 / 10: Bạc trong nước giảm giá và phục hồi nhẹ - Ảnh 5.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý có sự điều chỉnh rõ rệt từ phiên ngày 7/10 đến hôm nay (8/10).

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 8 / 10: Bạc trong nước giảm giá và phục hồi nhẹ - Ảnh 6.Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg

GĐXH - Nếu phiên cập nhật ngày cuối tuần dừng lại ở mức giá 50,506 triệu đồng/kg thì tại phiên cập nhật sáng nay, giá bạc đã tăng đến 50,879 triệu đồng/kg. Mức chênh lệch tương ứng là 375.000 đồng/kg.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 8 / 10: Bạc trong nước giảm giá và phục hồi nhẹ - Ảnh 7.Giá bạc ngày 3/10: Bạc thế giới 'rơi tự do' trong đêm, thị trường trong nước giảm mạnh đầu phiên nhưng nhanh chóng tăng nhẹ

GĐXH - Giá bạc thế giới lao dốc rất nhanh vào khoảng hơn 20h đêm qua theo giờ Việt Nam và hồi phục vào rạng sáng nay. Với thị trường trong nước, giá bạc mở phiên sáng nay giảm còn 1.847 triệu đồng/lượng. Sau đó, hồi phục nhẹ.

Khánh Dương
Tags:

Trải nghiệm xe máy điện giá 17 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện giá 17 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường - 39 phút trước

GĐXH - Xe máy điện có ngoại hình trẻ trung, trang bị công nghệ LED và đồng hồ điện tử, mang đến lựa chọn xanh và tiết kiệm cho người Việt.

Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên sát ngưỡng 141 triệu đồng, vàng nhẫn cũng đạt mốc 138 triệu đồng.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.

Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha

Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá xe Wave RSX FI mới nhất tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.

SUV hạng D của Mazda giá 440 triệu đồng rộng hơn CX-5 thiết kế hiện đại, rẻ chỉ ngang Toyota Vios mới ra mắt ở Trung Quốc

SUV hạng D của Mazda giá 440 triệu đồng rộng hơn CX-5 thiết kế hiện đại, rẻ chỉ ngang Toyota Vios mới ra mắt ở Trung Quốc

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV hạng D điện Mazda EZ-60 chính thức trình làng tại Trung Quốc thiết kế hiện đại, công nghệ cao cấp và phạm vi hoạt động vượt trội, hứa hẹn tạo sức ép lớn trong phân khúc SUV điện toàn cầu.

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khi tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng mạnh do ảnh hưởng mưa ngập diện rộng, thì tại các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối lớn ở Hà Nội, giá hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đang vô cùng hấp dẫn để làm ưu thế cạnh tranh với đại kình địch Kia Morning.

Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn vẫn chưa yên.

Xe gầm cao SUV hạng A giá 212 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn hatchback hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10, ra mắt ở Ấn Độ

Xe gầm cao SUV hạng A giá 212 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn hatchback hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10, ra mắt ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A của Pháp có mức giá rẻ hơn cả mẫu hatchback cỡ A - Kia Morning, thậm chí chỉ gần bằng xe máy Honda SH là ưu thế lớn để dễ dàng thu hút đông đảo khách hàng.

Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới

Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).

