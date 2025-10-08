Giá bạc ngày 8/10: Bạc trong nước tiếp tục 'rơi' giá và phục hồi nhẹ

Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).

Giá bạc trong nước trong các phiên điều chỉnh sáng nay có sự điều chỉnh rõ rệt khi Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank-SBJ) mở phiên với mức giá 1,905 triệu đồng/lượng (bán ra) và giảm dần xuống mức 1,896 triệu đồng/lượng và tại phiên điều chỉnh 9h35 phút, Sacombank-SBJ tiếp tục điều chỉnh ở mức 1,908 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần đầu tư Vàng bạc Phú Quý cũng ghi nhận mở phiên sáng nay có sự điều chỉnh giảm sâu, với mức 1,885 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với giá cao nhất ngày hôm qua (7/10) là 1,909 triệu đồng/lượng, mức chênh đến 34.000 đồng/lượng.

Mở phiên sáng nay (8/10), bạc trong nước tiếp tục giảm giá từ mức 1,909 triệu đồng/lượng (bán ra) tại cuối phiên ngày hôm qua, xuống còn 1,825 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đến phiên điều chỉnh lúc 9h22 phút sáng nay, giá bán ra của Phú Quý đã có sự hồi phục nhẹ, ở mức 1,904 triệu đồng/lượng và 1,847 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Thấp hơn 5.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên chiều tối qua.

Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo đang niêm yết giá bán ra là 50,773,206 đồng/kg, bằng mức giá mở phiên ngày hôm qua (7/10).

Thương hiệu bạc Ancarat cũng ghi nhận sự điều chỉnh tương tự, song, mức giá niêm yết thấp hơn rõ rệt so với mức giá của Sacombank-SBJ từ 1.000 – 5.000 đồng/lượng.

Theo đó, giá bán ra là 1,903 triệu đồng/lượng và 1,851 triệu đồng/lượng mua vào.

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 1.000 gram niêm yết ở mức 49,766 triệu đồng/kg.

Giá bạc của thương hiệu Phú Quý cập nhật tại phiên 9h22 phút sáng nay.

Giá bạc của thương hiệu Ancarat cập nhật tại phiên 9h22 phút sáng nay.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý có sự điều chỉnh rõ rệt từ phiên ngày 7/10 đến hôm nay (8/10).

Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg GĐXH - Nếu phiên cập nhật ngày cuối tuần dừng lại ở mức giá 50,506 triệu đồng/kg thì tại phiên cập nhật sáng nay, giá bạc đã tăng đến 50,879 triệu đồng/kg. Mức chênh lệch tương ứng là 375.000 đồng/kg.