Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới
GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).
Tính đến 9h20 phút sáng nay, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết mức giá mới phiên đầu ngày đối với bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 là 1,911 triệu đồng/lượng chiều bán ra; 1,866 triệu đồng/lượng chiều mua vào.
Mức giá mở phiên này thấp hơn 9.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày 6/10 và cao hơn 30.000 đồng so với giá niêm yết ngày 5/10.
Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết mức giá 1,903 triệu đồng/lượng bán ra và 1,853 triệu đồng/lượng mua vào.
Đối với loại bạc thỏi 2025 Ancarat 999 1.000gram niêm yết mức giá mới là 49,766 triệu đồng/kg bán ra. Trong khi chốt phiên ngày 6/10, mức giá bán ra chạm mốc 51 triệu đồng/kg.
Giá bạc Phú Quý mở phiên sáng nay cũng hạ nhiệt ở mức 1,904 triệu đồng/lượng bán ra và 1,847 triệu đồng/lượng mua vào. So với mức giá cao nhất trong ngày 6/10 là 1.925 triệu đồng/lượng, mức giá mở phiên hôm nay thấp hơn 21.000 đồng/lượng.
Với loại bạc thỏi 1kilo cũng hạ nhiệt rõ rệt, từ mức hơn 51 triệu đồng/kg xuống còn 50,773 triệu đồng/kg.
Giá bạc trong nước được ghi nhận tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng của giá bạc quốc tế, liên tục lập đỉnh mới với mức ghi nhận vào sáng nay là trên 48.40 USD/oz.
Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, giá bạc quốc tế trong tuần qua chứng kiến đà tăng mạnh mẽ, trong đó, giá bạc giao ngay đã vượt qua giá vàng giao tương lai. Điều này báo hiệu bạc vật chất hiện tại đang tăng trưởng mạnh trên toàn cầu.
Do ảnh hưởng của địa chính trị trên thế giới và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc sắp kết thúc nên giá bạc được dự báo đang tiến sát mốc đỉnh 50 USD/ounce trong những ngày tới.
