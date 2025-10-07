Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn vẫn chưa yên.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 10h15, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 138,6-140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138-140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 138,1-140,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10h15, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,3-138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,1-138,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 138,1-140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 134,3-137 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần, giao dịch ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng, lập kỷ lục mới. Lúc 8h52' hôm nay (ngày 7/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.957 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 7/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 126,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 11 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.933 USD/ounce, trong khi giá vàng hợp đồng tương lai Comex tháng 12 đạt mức kỷ lục mới 3.973 USD/ounce.
