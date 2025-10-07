Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode

Mới đây nhất, Victoria đã trình làng phiên bản đặc biệt mới của Sixties 150Si với tên gọi Sixties 150Si+ Limited Edition 2025, có giá bán được công khai ở mức 13.380 nhân dân tệ (tương đương khoảng 49 triệu đồng tiền Việt).

Victoria Sixties 150Si+ Limited Edition 2025 là phiên bản đặc biệt ra mắt để kỉ niệm dòng xe Sixties chạm tới cột mốc 100.000 chiếc. Phiên bản này được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 299 chiếc, được đánh số thứ tự từ 001 đến 299.

Điểm đặc biệt của Victoria Sixties 150Si+ Limited Edition 2025 là màu sơn “Elegant Orange” (Cam thanh lịch) hoàn toàn mới. Gam màu “Cam thanh lịch” này chính là xu hướng Thu Đông 2025 đang được rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Ngoài màu sơn mới, Sixties 150Si+ Limited Edition vẫn duy trì thiết kế cổ điển giống như phiên bản thông thường.

Victoria Sixties 150Si+ Limited Edition được phát triển từ phiên bản Sixties 150Si+ thông thường, với ngoại hình lấy cảm hứng từ những chiếc xe cổ điển của thập nhiên 1960. Xe được trang bị đèn pha LED bóng bẩy hình lục giác, đèn chạy ban ngày hình chữ “Y”, đèn hậu và xi-nhan ma trận. Mẫu xe này cũng có nắp bình xăng kim loại và những đường nét thân xe tinh tế, tất cả toát lên vẻ cổ điển, sang trọng và bắt mắt hơn cả Honda SH Mode cũng như Air Blade.





Chưa hết, Victoria Sixties 150Si+ Limited Edition còn sở hữu phanh đĩa đơn ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh cùng với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hoàn toàn áp đảo Honda SH Mode và Air Blade. Xe cũng có hệ thống giám sát áp suất lốp, chìa khóa thông minh Smartkey, camera hành trình và sưởi tay lái.

Dù giá bán rất rẻ, nhưng Sixties 150Si+ Limited Edition vẫn được hãng trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình TFT 5 inch đặt dọc, hỗ trợ dẫn đường bằng điện thoại di động.

Động cơ 150cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử BOSCH 8.0 tiên tiến mà thương hiệu Victoria trang bị trên Sixties 150Si+ Limited Edition mang tới cho chiếc xe mức công suất tối đa 14 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Sức mạnh này đủ dồi dào cho cả việc di chuyển trong thành phố và những chuyến dã ngoại cuối tuần.

Xe ga 150cc Sixties 150Si+ Limited Edition 2025, có giá bán được công khai ở mức 13.380 nhân dân tệ (tương đương khoảng 49 triệu đồng tiền Việt).

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.