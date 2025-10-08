Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giá
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên sát ngưỡng 141 triệu đồng, vàng nhẫn cũng đạt mốc 138 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục lập đỉnh cao kỷ lục mới.
Đầu phiên giao dịch hôm nay (8/10), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 139,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tương tự, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 136-138,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Cuối phiên giao dịch ngày 7/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 138,6-140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 135-137,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.
Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng chiều mua vào và chiều bán ra. Đây đều là mức cao lịch sử mới.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay tăng không ngừng. Lúc 8h49' hôm nay (ngày 8/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.994,8 USD/ounce, tăng 9,8 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 8/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 128 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h ngày 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.985 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.006 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 7/10 cao hơn khoảng 51,8% (tương đương tăng 1.360 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 127,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 7/10.
