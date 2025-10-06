Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền

Yadea Odora S

Trong bối cảnh xe điện ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên, Yadea Odora S đang nổi lên như một cái tên đáng chú ý ở phân khúc tầm trung. Mẫu xe này thu hút người dùng nhờ mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hợp thị hiếu đô thị và đặc biệt là loạt công nghệ an toàn thường chỉ thấy ở các dòng xe tay ga cao cấp.

Yadea Odora S mang kiểu dáng thanh lịch với các đường nét bo tròn mềm mại và chi tiết tối giản, phù hợp môi trường đô thị. Xe có kích thước 1.790 × 660 × 1.120 mm, trọng lượng 99kg và tải trọng tối đa 130 kg, dễ dàng xoay xở trong phố hẹp nhưng vẫn đủ vững chãi khi chở hai người.

Những tiện ích được đánh giá cao trên mẫu xe này bao gồm hệ thống đèn full LED giúp tăng khả năng chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng, cùng cốp xe dung tích 15 lít đủ chứa mũ bảo hiểm, áo mưa và nhiều vật dụng cá nhân - rất phù hợp với học sinh, sinh viên.

Điểm nổi bật nhất của Odora S nằm ở công nghệ thông minh vốn hiếm gặp trong tầm giá 16,5 triệu đồng. Xe sở hữu smartkey đa năng với 6 chức năng như chống trộm, khóa bánh, tìm xe và báo còi khẩn cấp - tính năng thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe tay ga chạy xăng cao cấp.

Yadea Odora S sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đèn LED hiện đại và nhiều tiện ích phù hợp với nhu cầu đô thị.

Ngoài ra, xe còn hỗ trợ hai chế độ lái: Eco - tiết kiệm năng lượng, tối ưu quãng đường di chuyển; Sport - tăng tốc mạnh mẽ hơn khi cần thiết.

Hệ thống phanh đĩa trước - tang trống sau, cùng chân chống giữa trợ lực, giúp xe vận hành an toàn và dễ sử dụng, đặc biệt là với người dùng nữ.

Yadea Odora S sử dụng động cơ điện không chổi than công suất 600W (cực đại 1.500W), đạt tốc độ tối đa 46 km/h, phù hợp di chuyển trong đô thị. Điểm sáng công nghệ của xe nằm ở ắc quy Graphene TTFAR 60V - 22Ah công nghệ độc quyền của Yadea với độ bền cao, ít chai và khả năng chịu nhiệt vượt trội.

Mỗi lần sạc đầy (7-8 giờ), xe có thể di chuyển tối đa 80 km, đáp ứng nhu cầu đi lại nhiều ngày liền. Xe cũng có tính năng tự ngắt khi sạc đầy, giúp bảo vệ và kéo dài tuổi thọ ắc quy.

Giá xe máy điện Yadea Odora S

Với mức giá chỉ 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết của một mẫu xe điện đô thị: thiết kế trẻ trung, công nghệ an toàn thông minh, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng thấp. Chính những yếu tố này giúp Odora S trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện tầm trung, đặc biệt hấp dẫn với học sinh, sinh viên và người đi làm đang tìm kiếm phương tiện di chuyển xanh, tiết kiệm và tiện lợi.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.