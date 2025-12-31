Mới nhất
Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026

Thứ tư, 14:14 31/12/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.

Ngày 31/12, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch 2026, đồng thời tạo không khí sôi động xuyên suốt Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thành phố sẽ triển khai chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch đa dạng, hấp dẫn trên toàn địa bàn Thủ đô.

Theo đó, tại khu vực phố cổ Hà Nội, nhiều không gian văn hóa Tết truyền thống sẽ được tổ chức như Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây) trưng bày, sắp đặt tái hiện không gian sinh hoạt, đón Tết của gia đình Hà Nội xưa; trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm) giới thiệu không gian Tết vùng đồng bằng Bắc Bộ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống kết hợp biểu diễn âm nhạc dân gian...

Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động "Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026" và "Vui xuân đón Tết" tái hiện đời sống, phong tục Tết của đồng bào các dân tộc.

Bảo vệ người tiêu dùng tại Hà Nội trong mùa Tết Bính Ngọ 2026 đầy sôi động - Ảnh 1.

Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.

Trong dịp này, du khách cũng có thể trải nghiệm du lịch cộng đồng tại bản Miền của người Dao (xã Ba Vì); tham quan Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân an vui – Tết sum vầy", quy mô khoảng 20.000m² tại khu vực Trường đua F1 (phường Từ Liêm), nơi trưng bày, quảng bá các sản phẩm hàng hóa Tết, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hoa cây cảnh cùng các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch.

Nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào năm mới như: Chương trình "Chào 2026" tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám; "Countdown 2026 – Mở Kết Nối Thật" tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; tái hiện nghi lễ "Tống cựu nghinh tân" tại  Hoàng thành Thăng Long

Bên cạnh đó là các hoạt động viết thư pháp, tham quan hoa cây cảnh, trải nghiệm giáo dục truyền thống tại các điểm di tích, làng quê ngoại thành.

Hà Nội cũng tiếp tục khai thác các tuyến du lịch theo chủ đề "Con đường Di sản Nam Thăng Long – Hà Nội", kết nối các di tích, làng nghề tiêu biểu và tổ chức các lễ hội lớn như Chùa Hương, Đền Sóc, Đền Cổ Loa. 

Song song với đó, nhiều sản phẩm du lịch mới được giới thiệu như tour "Ký ức Cột Cờ" kết hợp trình diễn 3D Mapping, tour xe đạp đêm, tour trải nghiệm không gian ký ức  Hà Nội.

Đầu năm 2026, Thành phố sẽ tổ chức Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2026 với chủ đề "Hành trình tươi xanh" và Chương trình Happy Tết 2026 tại Hoàng thành Thăng Long, mở màn cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thủ đô trong năm mới.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Countdown 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa ThụcHà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Countdown 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

GĐXH - UBND TP Hà Nội cho biết, vào tối 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, bắt đầu từ 13h cùng ngày.

Tối nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt tại VTV Countdown 2026 điểm cầu TP.HCMTối nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt tại VTV Countdown 2026 điểm cầu TP.HCM

GĐXH - Trong Chương trình VTV Countdown 2026 - "Tự hào Việt Nam", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện tại điểm cầu TP.HCM trong thời khắc giao thừa.

