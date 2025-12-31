Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.
Ngày 31/12, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch 2026, đồng thời tạo không khí sôi động xuyên suốt Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thành phố sẽ triển khai chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch đa dạng, hấp dẫn trên toàn địa bàn Thủ đô.
Theo đó, tại khu vực phố cổ Hà Nội, nhiều không gian văn hóa Tết truyền thống sẽ được tổ chức như Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây) trưng bày, sắp đặt tái hiện không gian sinh hoạt, đón Tết của gia đình Hà Nội xưa; trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm) giới thiệu không gian Tết vùng đồng bằng Bắc Bộ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống kết hợp biểu diễn âm nhạc dân gian...
Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động "Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026" và "Vui xuân đón Tết" tái hiện đời sống, phong tục Tết của đồng bào các dân tộc.
Trong dịp này, du khách cũng có thể trải nghiệm du lịch cộng đồng tại bản Miền của người Dao (xã Ba Vì); tham quan Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân an vui – Tết sum vầy", quy mô khoảng 20.000m² tại khu vực Trường đua F1 (phường Từ Liêm), nơi trưng bày, quảng bá các sản phẩm hàng hóa Tết, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hoa cây cảnh cùng các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch.
Nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào năm mới như: Chương trình "Chào 2026" tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám; "Countdown 2026 – Mở Kết Nối Thật" tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; tái hiện nghi lễ "Tống cựu nghinh tân" tại Hoàng thành Thăng Long.
Bên cạnh đó là các hoạt động viết thư pháp, tham quan hoa cây cảnh, trải nghiệm giáo dục truyền thống tại các điểm di tích, làng quê ngoại thành.
Hà Nội cũng tiếp tục khai thác các tuyến du lịch theo chủ đề "Con đường Di sản Nam Thăng Long – Hà Nội", kết nối các di tích, làng nghề tiêu biểu và tổ chức các lễ hội lớn như Chùa Hương, Đền Sóc, Đền Cổ Loa.
Song song với đó, nhiều sản phẩm du lịch mới được giới thiệu như tour "Ký ức Cột Cờ" kết hợp trình diễn 3D Mapping, tour xe đạp đêm, tour trải nghiệm không gian ký ức Hà Nội.
Đầu năm 2026, Thành phố sẽ tổ chức Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2026 với chủ đề "Hành trình tươi xanh" và Chương trình Happy Tết 2026 tại Hoàng thành Thăng Long, mở màn cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thủ đô trong năm mới.
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
GĐXH - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin không xác thực, mạo danh Ban tổ chức Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 nhằm kêu gọi doanh nghiệp đăng ký tham gia, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi và lừa đảo.
GĐXH - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa gửi giấy mời tới Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, yêu cầu làm việc liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Buổi làm việc dự kiến được tổ chức vào ngày 31/12/2025.
GĐXH - Ngày 29/12, Sở Y tế TP. Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP. Hà Nội đồng loạt kiểm tra bếp ăn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh tại nhiều trường học và phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm.
GĐXH - Nhìn lại diễn biến thị trường lãi suất trong tuần từ ngày 22–26/12 cho thấy lãi suất liên ngân hàng đã tăng trở lại. Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng trong giai đoạn cao điểm nhu cầu vốn cuối năm.
GĐXH - Hai ngày cuối tuần (27-28/12), Ngày hội chợ quê xã Tân Mỹ năm 2025 diễn ra trong không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Là phiên hội chợ quê đầu tiên được tổ chức tại địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các khu vực lân cận đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc làng quê.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vừa phải ra văn bản cảnh báo cấp bách trước những diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.
GĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.
GĐXH - Những ngày cận Giáng sinh, thị trường bán lẻ trên địa bàn Hà Nội trở nên sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị lớn đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Không khí mua sắm tại nhiều siêu thị ghi nhận nhộn nhịp hơn so với những tuần trước, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ mùa lễ hội.
