Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe khách

Ngày 17/4, Công an xã Yên Xuân (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phối hợp giải cứu một thiếu nữ bị các đối tượng lạ dụ dỗ rời khỏi địa phương với lời hứa hẹn việc làm lương cao.

Công an xã bàn giao em N.A.T cho gia đình.

Trước đó, ngày 15/4, anh N.N.C. (trú xã Yên Xuân) đến cơ quan công an trình báo việc con gái là N.A.T. (SN 2011) bất ngờ bỏ nhà đi. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định em T. đã bị một đối tượng trên mạng xã hội tiếp cận, liên tục nhắn tin, gọi điện dụ dỗ ra tỉnh phía Bắc làm việc với thu nhập hấp dẫn.

Xác định dấu hiệu lừa đảo, Công an xã Yên Xuân lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương phối hợp rà soát. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định em T. đang ở trên xe khách chạy tuyến Con Cuông - Hà Nội.

Bằng sự can thiệp kịp thời, em T. đã được hỗ trợ quay trở về địa phương an toàn, tránh nguy cơ rơi vào bẫy của các đối tượng xấu.

Sau sự việc, gia đình đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an vì sự hỗ trợ nhanh chóng, trách nhiệm.

Cơ quan công an khuyến cáo, phụ huynh cần tăng cường quản lý, theo dõi các mối quan hệ trên mạng xã hội của con em; đồng thời cảnh giác với những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" - chiêu thức quen thuộc của các đường dây lừa đảo, mua bán người hiện nay.