Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe khách

Thứ sáu, 13:15 17/04/2026 | Pháp luật
Vũ Đồng
GĐXH - Bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao", một thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An đã rời nhà lên xe khách ra Bắc.

Ngày 17/4, Công an xã Yên Xuân (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phối hợp giải cứu một thiếu nữ bị các đối tượng lạ dụ dỗ rời khỏi địa phương với lời hứa hẹn việc làm lương cao.

Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao ở Nghệ An - Ảnh 1.

Công an xã bàn giao em N.A.T cho gia đình.

Trước đó, ngày 15/4, anh N.N.C. (trú xã Yên Xuân) đến cơ quan công an trình báo việc con gái là N.A.T. (SN 2011) bất ngờ bỏ nhà đi. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định em T. đã bị một đối tượng trên mạng xã hội tiếp cận, liên tục nhắn tin, gọi điện dụ dỗ ra tỉnh phía Bắc làm việc với thu nhập hấp dẫn.

Xác định dấu hiệu lừa đảo, Công an xã Yên Xuân lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương phối hợp rà soát. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định em T. đang ở trên xe khách chạy tuyến Con Cuông - Hà Nội.

Bằng sự can thiệp kịp thời, em T. đã được hỗ trợ quay trở về địa phương an toàn, tránh nguy cơ rơi vào bẫy của các đối tượng xấu.

Sau sự việc, gia đình đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an vì sự hỗ trợ nhanh chóng, trách nhiệm.

Cơ quan công an khuyến cáo, phụ huynh cần tăng cường quản lý, theo dõi các mối quan hệ trên mạng xã hội của con em; đồng thời cảnh giác với những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" - chiêu thức quen thuộc của các đường dây lừa đảo, mua bán người hiện nay.

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

GĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.

Khởi tố đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường mầm non ở Thái Nguyên, bắt giam 3 bị can

GĐXH - Từ vụ thịt lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli trong bữa ăn học sinh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường học. Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi đưa, nhận hối lộ để được cung cấp suất ăn.

Quảng Ninh: Bắt chủ 2 cơ sở bán 160 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm. Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.

Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến

GĐXH - Được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với ngân hàng nước ngoài, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng.

Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%

GĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.

Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài

GĐXH - Lợi dụng sơ hở của chủ kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lén lút lấy trộm 30 lượng vàng đưa đồng bọn bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam các đối tượng.

Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công

GĐXH - Hai đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến từ một người lạ ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đến địa bàn Nghệ An để lấy tiền công 30 triệu đồng.

Người đàn ông Thanh Hóa bị xử phạt 7,5 triệu đồng khi chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an tỉnh

GĐXH - Vay tiền qua app không có khả năng trả nợ, khi bị đòi Đ.H.A (trú tại Thanh Hóa) đẩy toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh. Hành vi này của Đ.H.A bị Công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

117 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia lĩnh án

GĐXH - Các đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa người Việt Nam góp tiền đầu tư kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến “ảo”, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng tạo lệnh chuyển tiền giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng

GĐXH - Bằng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để mua bán tóc, Dương Quang Thắng (SN 1989, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của khách hàng.

Trộm hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới, thanh niên Hà Nội lĩnh án

GĐXH - Lợi dụng sơ hở tại đám cưới, Nguyễn Tuấn Tú (SN 2001, trú tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) trộm cắp hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới.

