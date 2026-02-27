Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lô Thị Vuông (SN 1993), Lô Thị Nhâm (SN 2004, cùng trú xã Nga My) và Vi Thị Lan (SN 1994, trú xã Bình Chuẩn) về tội mua bán người.

Các đối tượng Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, thông qua mạng xã hội, Lô Thị Vuông quen người đàn ông Trung Quốc tên Xi Xi và được rủ sang đặc khu kinh tế Bokeo (Lào) làm việc. Sau khi sang Lào, Vuông làm tại một quán karaoke trong khu vực này. Đến đầu năm 2023, Vuông tiếp tục liên lạc, rủ Vi Thị Lan sang Lào làm việc và giới thiệu cho Xi Xi.

Sau đó, các đối tượng thống nhất cách thức tìm người đưa sang các công ty lừa đảo với lời hứa trả hoa hồng cao. Vi Thị Lan sử dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", làm việc trên máy tính để dụ dỗ nhiều người sang Lào. Không chỉ trực tiếp lừa bán nạn nhân, các bị cáo còn dụ dỗ chính những người đã bị lừa tiếp tục liên hệ về Việt Nam để tìm thêm người khác.

Trong đó, Lô Thị Nhâm ban đầu là nạn nhân nhưng sau đó tham gia tích cực vào đường dây mua bán người. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 3/2024, các bị cáo đã 11 lần lừa bán 13 bị hại; riêng Vuông còn giúp sức cho Nhâm lừa thêm 1 người khác sang làm việc tại công ty lừa đảo.

Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định: Vi Thị Lan hơn 105 triệu đồng, Lô Thị Vuông 12,4 triệu đồng và Lô Thị Nhâm 7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, cho rằng do hám lợi nên vi phạm pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Lan 13 năm tù, Lô Thị Vuông 12 năm tù và Lô Thị Nhâm 6 năm tù về tội mua bán người.