Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án
GĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.
Ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lô Thị Vuông (SN 1993), Lô Thị Nhâm (SN 2004, cùng trú xã Nga My) và Vi Thị Lan (SN 1994, trú xã Bình Chuẩn) về tội mua bán người.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, thông qua mạng xã hội, Lô Thị Vuông quen người đàn ông Trung Quốc tên Xi Xi và được rủ sang đặc khu kinh tế Bokeo (Lào) làm việc. Sau khi sang Lào, Vuông làm tại một quán karaoke trong khu vực này. Đến đầu năm 2023, Vuông tiếp tục liên lạc, rủ Vi Thị Lan sang Lào làm việc và giới thiệu cho Xi Xi.
Sau đó, các đối tượng thống nhất cách thức tìm người đưa sang các công ty lừa đảo với lời hứa trả hoa hồng cao. Vi Thị Lan sử dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", làm việc trên máy tính để dụ dỗ nhiều người sang Lào. Không chỉ trực tiếp lừa bán nạn nhân, các bị cáo còn dụ dỗ chính những người đã bị lừa tiếp tục liên hệ về Việt Nam để tìm thêm người khác.
Trong đó, Lô Thị Nhâm ban đầu là nạn nhân nhưng sau đó tham gia tích cực vào đường dây mua bán người. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 3/2024, các bị cáo đã 11 lần lừa bán 13 bị hại; riêng Vuông còn giúp sức cho Nhâm lừa thêm 1 người khác sang làm việc tại công ty lừa đảo.
Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định: Vi Thị Lan hơn 105 triệu đồng, Lô Thị Vuông 12,4 triệu đồng và Lô Thị Nhâm 7 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, cho rằng do hám lợi nên vi phạm pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Lan 13 năm tù, Lô Thị Vuông 12 năm tù và Lô Thị Nhâm 6 năm tù về tội mua bán người.
GĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.
GĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.
GĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
GĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
GĐXH - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay clip đăng TikTok lên để xử lý.
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, Công an tỉnh Lào Cai đã ra khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.
GĐXH - Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.
GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.
