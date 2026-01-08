Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng
GĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Duy Bảo (20 tuổi, trú phường Bà Rịa, TPHCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn thành phố bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt mua áo đồng phục.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Võ Duy Bảo.
Theo kết quả điều tra công an xác định, khoảng tháng 4/2024, do không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài, Võ Duy Bảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng. Nhận thấy vào đầu năm học mới, tân sinh viên thường có nhu cầu mua đồng phục của trường, khoa, Bảo lợi dụng tâm lý này để thực hiện hành vi phạm tội.
Đối tượng dùng số điện thoại rác để tạo các tài khoản Zalo, giả danh giáo viên thật tại nhiều trường đại học bằng cách lấy tên, hình ảnh đại diện, ảnh bìa của các thầy cô được đăng công khai trên mạng xã hội. Sau đó, thông qua các hội nhóm Facebook công khai của các trường, khoa, Bảo tìm cách tham gia vào nhóm chat Zalo của các lớp, khoa tân sinh viên.
Khi đã vào được nhóm, Bảo nhắn tin với danh nghĩa giáo viên, yêu cầu sinh viên đăng ký mua đồng phục và gửi kèm đường link Google Form do Bảo tạo. Trong các biểu mẫu này, Bảo yêu cầu người đăng ký điền thông tin cá nhân, lựa chọn loại đồng phục và chuyển khoản tiền đặt mua vào các tài khoản ngân hàng đều mang tên Võ Duy Bảo.
Sau khi sinh viên chuyển tiền, Bảo chiếm đoạt, lập tức rời nhóm chat, chặn liên lạc để tránh bị phát hiện. Mở rộng điều tra, Bảo khai nhận đã thực hiện thủ đoạn tương tự với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 707 triệu đồng.
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hình thức lừa đảo nêu trên của đối tượng Bảo, liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.
GĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.
GĐXH - Cho rằng vợ mình bị hàng xóm xúc phạm trong lúc cãi vã, Đặng Chí Thành đã hành hung dã man một người phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội). Bị cáo bị TAND Khu vực 2 tuyên phạt 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng.
GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.
GĐXH - Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một "sổ cái online", phân quyền quản trị chặt chẽ, tìm người cho vay với lãi suất cắt cổ từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 5/1 - 6/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 48 trường hợp vi phạm, trong đó vẫn chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, "quên" đội mũ bảo hiểm.
GĐXH - Biết rõ việc dựng rạp trên đường liên thôn là sai quy định nhưng Bùi Đức Nghĩa vẫn thực hiện. Hậu quả, sau khi tiệc tan, những chiếc cột sắt chưa kịp tháo dỡ đã trở thành "bẫy" chết người khiến một nam thanh niên tông trúng và tử vong.
GĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.
GĐXH - Mua pháo rẻ từ tháng 3, Nguyễn Văn Yên cất giấu kỹ trong kho chờ đến cận Tết Nguyên đán mới tung ra bán với giá gấp 4,5 lần. Tuy nhiên, khi đang giao dịch, đối tượng đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt quả tang, thu giữ tổng cộng hơn 6,3 tấn pháo.
