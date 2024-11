Giải cứu nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận đề nghị cầu cứu của gia đình ông T. V.Q và bà L. T. N. C (trú thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, TP Huế) về việc con trai là anh T. V.V. (SN 2004) bị lừa bán sang nước Campuchia. Công an tỉnh tiến hành xác minh, phối hợp với các chức năng giải cứu thành công V. về đoàn tụ với gia đình.

Ảnh minh họa.

Theo tài liệu điều tra, V. không có công ăn việc làm ổn định nên đầu tháng 8/2024 lên mạng tìm kiếm công việc thông qua TikTok. V. sau đó bị một chủ tài khoản Tiktok đang làm việc cho các tổ chức tội phạm tại Campuchia dụ dỗ, lôi kéo sang khu Venus, Campuchia làm việc, mức lương làm việc là 800 USD/tháng, mọi chi phí khi sang đều được chi trả 100% và được thêm hoa hồng từ doanh thu của công ty.

Đối tượng yêu cầu V. liên lạc qua tài khoản Telegram để bảo mật, V. tin tưởng nên chủ động làm hộ chiếu. Sau đó, V. liên hệ với chủ tài khoản TikTok và được nhóm đối tượng của công ty bố trí đưa đón.

Ngày 17/8, V. bị các đối tượng trong đường dây HR (đường dây tuyển người và đưa người sang Capuchia) đón tại TP Hồ Chí Minh đưa sang khu Osamach làm việc cho tổ chức tội phạm do người nước ngoài quản lý.

Tại đây V. bị tịch thu toàn bộ điện thoại, thiết bị điện tử mang theo và được giao công việc lừa người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư để kiếm lợi nhuận với mức lương thỏa thuận 200USD/tháng kèm thêm 10% doanh số thu được. Tuy nhiên, sau 2 tháng V. không đạt doanh số, không kiếm được khách đầu tư nên bị quản lý thông báo sẽ bị bán chuyển sang công ty khác. Vì sợ đánh đập, bán sang công ty khác nên V. tìm cách liên lạc về cho gia đình để đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ.

Ngày 11/10, V. được cơ quan các lực lượng chức năng làm hồ sơ trao trả về Việt Nam.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được nhiều đơn trình báo của người dân tố cáo việc con em, người thân của mình bị lừa ra nước ngoài làm việc. Điểm chung của các trường hợp này đều bị dụ dỗ sang nước ngoài làm các công ty Game, cờ bạc trực tuyến với mức lương hấp dẫn.

Tuy nhiên, sau khi bị lừa sang bên kia biên giới, các nạn nhân bị giam lỏng và ép buộc phải làm việc quần quật. Nếu nạn nhân muốn trở về thì phải liên hệ với gia đình để chuyển tiền sang chuộc lại. Còn những trường hợp không có tiền chuộc bị giao làm việc nặng nhọc, kiểm soát rất nghiêm ngặt và bị đe dọa đánh đập, bán sang cho những công ty khác.

