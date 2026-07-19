Giải mã thức uống đang “càn quét” MXH: Cách làm và hương vị ra sao mà ai cũng khen hết nấc?

Nếu là một "chiến thần" nằm vùng trên TikTok và Facebook những ngày này, chắc chắn bạn không thể bỏ qua những video review món váng sữa đá bào Vân Nam với hàng triệu lượt xem trong những ngày gần đây. Cơn sốt của thức uống này xuất phát từ Vân Nam - Trung Quốc và hiện đã nhanh chóng tạo trào lưu khắp mạng xã hội Việt Nam. Thời điểm hiện tại lại là đỉnh điểm của những đợt nắng nóng mùa hè, do đó với hương vị "gây nghiện" là lớp váng sữa đặc trưng, béo ngậy, tan chảy trên nền sữa tươi đá bào "uống đến đâu mát đến đó" càng được chú ý. Nhiều người từng thử thức uống này trong quá trình đi du lịch đã ca tụng rằng "nó ngậy, nó thơm, nó mát lạnh gì đâu!"; "nó thực sự gây nghiện và đã khát"; "ngon lắm mọi người ơi, hơn vạn lần trà sữa"...

Thức uống đang "làm mưa làm gió" khắp các diễn đàn MXH.

Hiện tại, thức uống này đã được một vài cơ sở kinh doanh tại TP.HCM mở bán và tại một số địa điểm thu hút hàng dài các bạn trẻ xếp hàng chờ thưởng thức.

Vì sao món "váng sữa đá bào" lại tạo ra sức hút với mọi người như vậy?

Điểm nhấn tạo nên sức nóng của món này chính là sự kết hợp tầng hương vị cực kỳ kích thích vị giác. Phần sữa đá bào/xay nhuyễn mát lạnh. Tầng hương vị này không phải là kiểu đá bào trộn siro thông thường mà nó được làm từ sữa tươi được cấp đông rồi bào hoặc xay nhuyễn mịn như tuyết, ngọt thanh và tan ngay trên đầu lưỡi.

Thức uống này đã có mặt tại TP.HCM và thu hút hàng dài các bạn trẻ xếp hàng; nhiều người xin công thức (Ảnh chụp màn hình).

Tiếp theo là lớp váng sữa béo ngậy nguyên bản hòa quyện cùng lớp sữa tuyết mịn mượt. Lớp váng sữa này có kết cấu đặc mịn, thơm nức mũi, mang vị béo đặc trưng cực kỳ gây nghiện. Khi uống cùng sữa tuyết/sữa đá bào nó tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, vừa mát lạnh, thơm ngon lại ngậy ngậy, rất cuốn.

Ngoài ra, một điểm đặc biệt của thức uống này đó là có thể mix với đa dạng các loại topping. Bạn có thể rắc một ít bánh quy vụ; hoặc hạnh nhân thái lát rang vàng rồi bóp vụ và rắc lên trên; hay cũng có thể dùng dừa khô, trân châu hoặc các loại hoa quả cắt miếng nhỏ xếp lên trên tăng thêm độ vui miệng khi ăn.

Tóm lại, sự hòa quyện giữa cái mát lạnh đến tê người và ngọt thơm của sữa đá bào và vị béo ngậy từ váng sữa đã hoàn toàn chinh phục các tín đồ "hảo ngọt", tạo nên một làn sóng truy lùng công thức "gây sốt" trên khắp các diễn đàn nấu ăn.

Công thức siêu dễ làm món váng sữa đá bào cực ngon

Không cần phải ra đường xếp hàng hay chờ đợi, bạn hoàn toàn có thể tự tay pha chế món "hot trend" này ngay tại gian bếp của mình với công thức cực kỳ đơn giản dưới đây!

Nguyên liệu: 600ml sữa tươi không đường, khoảng 2-3 thìa canh sữa bột, 7-10g đường, một miếng bơ nhỏ, một ít hạnh nhân rang giòn rồi bóp vụn, trái cây cắt hạt lựu/nho cắt đôi.

Vàng sữa đá bàoVideo hướng dẫn làm váng sữa đá bào hay còn gọi là sữa tuyết váng sữa (Video: Hà Ngô)

Các bước làm món váng sữa đá bào

Bước 1: Cho sữa tươi vào một chiếc nồi khô ráo, sau đó đặt lên bếp. Tiếp đó cho sữa bột vào rồi khuấy đều cho sữa bột tan hoàn toàn. Nếu thích vị ngậy hơn bạn cũng có thể cho thêm sữa bột, hoặc kem tươi vào. Tuy nhiên cũng không nên cho nhiều quá khiến mùi sẽ nồng hơn. Để tránh bén nồi, bạn phải khuấy sữa liên tục và đều tay.

Bước 2: Sau đó bạn thêm đường vào, tiếp tục khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Tiếp theo bạn thêm một miếng bơ nhỏ vào, khuấy cho đến khi hòa quyện. Bơ sẽ giúp tạo lớp váng sữa màu vàng đẹp mắt và nổi bật hơn so với lớp đá bào.

Bước 3: Sau đó bạn đun sôi hỗn hợp sữa. Đến khi hỗn hợp sôi bùng lên thì lập tức tắt bếp và để nguội. Khi sữa dần nguội, thì lớp váng sữa trên bề mặt sẽ dần đông lại. Bạn để càng lâu thì lớp váng càng dày và đông hơn. Sau khi lớp váng sữa đã tạo hình, bạn dùng phới dẹt, nhẹ nhàng gạt sang một bên rồi lấy ra, để riêng vào một hộp khác. Nếu bạn muốn có lớp váng sữa tiếp theo thì hãy để nguội tiếp, và lặp lại thao tác tương tự. Cho hộp váng sữa vào ngăn đông và để trong 5-6 tiếng.

Bước 4: Sau khi hỗn hợp sữa nguội, bạn dùng máy đánh trứng, đánh đều để tạo bọt sữa mịn. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm, bọc kín hỗn hợp sữa rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh, để trong khoảng 5-6 tiếng. Tùy thuộc vào sở thích muốn uống loãng hay đặc mà bạn có thể để lâu hơn.

Bước 5: Sau khi hết thời gian bạn lấy hỗn hợp ra, lúc này lớp bề mặt đã tạo thành lớp băng tuyết mịn, rất dễ để dùng thìa cạo và dầm nhỏ. Lớp váng sữa cũng tương tự, đã đông cứng và dễ bào nhỏ. Bạn cho phần sữa đá bào vào cốc, sau đó phủ lên trên bằng lớp váng sữa bào mịn. Sau đó rắc một lớp hạnh nhân nát lên trên và trang trí bằng vài miếng trái cây (nho, mận, táo…) cắt nhỏ là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món váng sữa đá bào

Với cách làm khá đơn giản và nguyên liệu dễ mua, bạn có thể dễ dàng làm được thức uống đang siêu hot này. Thức uống mát lạnh, thơm ngon nổi bật với phần đá bào từ sữa tươi nhuyễn mịn, ngọt thanh, kết hợp cùng lớp váng sữa béo ngậy bên trên và topping cực đã.

Chúc bạn thành công và sảng khoái với món váng sữa đá bào!