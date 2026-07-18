6 loại rau, củ không nên bảo quản trong tủ lạnh

Thứ bảy, 19:00 18/07/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Nhiều người có thói quen cho hầu hết rau, củ vào tủ lạnh với suy nghĩ sẽ giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng phù hợp với môi trường lạnh. Một số loại rau, củ có thể nhanh hỏng, mất hương vị hoặc thay đổi kết cấu nếu bảo quản không đúng cách.

6 Lọai rau củ không nên bảo quản trong tủ lạnh để giữ hương vị tươi ngon - Ảnh 1.

Dưới đây là những thực phẩm bạn nên cân nhắc bảo quản ở nhiệt độ phòng thay vì để trong ngăn mát.

1. Cà chua

6 Lọai rau củ không nên bảo quản trong tủ lạnh để giữ hương vị tươi ngon - Ảnh 2.

Cà chua là loại quả khá nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi bảo quản trong tủ lạnh quá lâu, cấu trúc tế bào của cà chua có thể bị ảnh hưởng, khiến quả nhanh mềm, nhăn vỏ và giảm hương vị đặc trưng.

Cách bảo quản phù hợp: Để cà chua ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nên đặt phần cuống quay xuống dưới để hạn chế mất nước.

2. Khoai tây

6 Lọai rau củ không nên bảo quản trong tủ lạnh để giữ hương vị tươi ngon - Ảnh 3.

Nhiệt độ lạnh khiến tinh bột trong khoai tây chuyển hóa nhanh hơn thành đường, làm thay đổi hương vị và kết cấu khi chế biến. Ngoài ra, môi trường ẩm trong tủ lạnh cũng có thể khiến khoai dễ nảy mầm hoặc hư hỏng nếu bảo quản lâu.

Cách bảo quản phù hợp: Để khoai tây trong túi giấy hoặc túi lưới ở nơi khô ráo, thoáng khí và tránh ánh sáng.

3. Hành tây

6 Lọai rau củ không nên bảo quản trong tủ lạnh để giữ hương vị tươi ngon - Ảnh 4.

Hành tây có lớp vỏ khô giúp bảo vệ tự nhiên. Khi để trong tủ lạnh, độ ẩm cao có thể khiến hành mềm, dễ mốc hoặc thối. Bên cạnh đó, mùi hành cũng dễ lan sang các thực phẩm khác.

Cách bảo quản phù hợp: Đặt hành tây ở nơi khô ráo, thông thoáng. Không nên để chung với khoai tây vì hai loại này có thể thúc đẩy nhau nhanh hỏng hơn.

4. Dưa chuột

6 Lọai rau củ không nên bảo quản trong tủ lạnh để giữ hương vị tươi ngon - Ảnh 5.

Dưa chuột là loại rau khá nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Nếu bảo quản trong ngăn mát quá lâu, quả có thể xuất hiện các đốm mềm, giảm độ giòn và nhanh hư hơn.

Cách bảo quản phù hợp: Bọc dưa chuột bằng giấy sạch hoặc khăn giấy rồi để ở nơi mát, khô ráo nếu sử dụng trong vài ngày.

5. Ớt chuông

6 Lọai rau củ không nên bảo quản trong tủ lạnh để giữ hương vị tươi ngon - Ảnh 6.

Ớt chuông cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh kéo dài. Vỏ quả dễ xuất hiện các vết lõm, phần thịt mềm và giảm hương vị.

Cách bảo quản phù hợp: Để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu cần bảo quản lâu hơn, chỉ nên cho vào tủ lạnh khi quả đã cắt.

6. Tỏi

6 Lọai rau củ không nên bảo quản trong tủ lạnh để giữ hương vị tươi ngon - Ảnh 7.

Độ ẩm trong tủ lạnh có thể khiến tỏi nhanh nảy mầm, mềm hoặc mốc.

Cách bảo quản phù hợp: Tỏi nguyên củ nên để nơi khô ráo, thông thoáng. Tỏi đã bóc vỏ có thể bảo quản trong hộp kín và sử dụng sớm.

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