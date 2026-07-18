6 loại rau, củ không nên bảo quản trong tủ lạnh
GĐXH - Nhiều người có thói quen cho hầu hết rau, củ vào tủ lạnh với suy nghĩ sẽ giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng phù hợp với môi trường lạnh. Một số loại rau, củ có thể nhanh hỏng, mất hương vị hoặc thay đổi kết cấu nếu bảo quản không đúng cách.
Dưới đây là những thực phẩm bạn nên cân nhắc bảo quản ở nhiệt độ phòng thay vì để trong ngăn mát.
1. Cà chua
Cà chua là loại quả khá nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi bảo quản trong tủ lạnh quá lâu, cấu trúc tế bào của cà chua có thể bị ảnh hưởng, khiến quả nhanh mềm, nhăn vỏ và giảm hương vị đặc trưng.
Cách bảo quản phù hợp: Để cà chua ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nên đặt phần cuống quay xuống dưới để hạn chế mất nước.
2. Khoai tây
Nhiệt độ lạnh khiến tinh bột trong khoai tây chuyển hóa nhanh hơn thành đường, làm thay đổi hương vị và kết cấu khi chế biến. Ngoài ra, môi trường ẩm trong tủ lạnh cũng có thể khiến khoai dễ nảy mầm hoặc hư hỏng nếu bảo quản lâu.
Cách bảo quản phù hợp: Để khoai tây trong túi giấy hoặc túi lưới ở nơi khô ráo, thoáng khí và tránh ánh sáng.
3. Hành tây
Hành tây có lớp vỏ khô giúp bảo vệ tự nhiên. Khi để trong tủ lạnh, độ ẩm cao có thể khiến hành mềm, dễ mốc hoặc thối. Bên cạnh đó, mùi hành cũng dễ lan sang các thực phẩm khác.
Cách bảo quản phù hợp: Đặt hành tây ở nơi khô ráo, thông thoáng. Không nên để chung với khoai tây vì hai loại này có thể thúc đẩy nhau nhanh hỏng hơn.
4. Dưa chuột
Dưa chuột là loại rau khá nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Nếu bảo quản trong ngăn mát quá lâu, quả có thể xuất hiện các đốm mềm, giảm độ giòn và nhanh hư hơn.
Cách bảo quản phù hợp: Bọc dưa chuột bằng giấy sạch hoặc khăn giấy rồi để ở nơi mát, khô ráo nếu sử dụng trong vài ngày.
5. Ớt chuông
Ớt chuông cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh kéo dài. Vỏ quả dễ xuất hiện các vết lõm, phần thịt mềm và giảm hương vị.
Cách bảo quản phù hợp: Để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu cần bảo quản lâu hơn, chỉ nên cho vào tủ lạnh khi quả đã cắt.
6. Tỏi
Độ ẩm trong tủ lạnh có thể khiến tỏi nhanh nảy mầm, mềm hoặc mốc.
Cách bảo quản phù hợp: Tỏi nguyên củ nên để nơi khô ráo, thông thoáng. Tỏi đã bóc vỏ có thể bảo quản trong hộp kín và sử dụng sớm.
Ăn lá xương sông có tốt không? Cách sử dụng an toàn, hiệu quảĂn -
GĐXH - Lá xương sông là một loại gia vị phổ biến. Không chỉ vậy, cây xương sông còn được dùng như một vị thuốc trong y học cổ truyền trong điều trị các bệnh lý đường hô hấp như trị cảm cúm, sổ mũi, ho hen, đau họng, viêm họng, tê thấp...
Tại sao ăn khoai từ lại cực tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch?Ăn -
GĐXH - Không chỉ là nguyên liệu tạo nên những tô canh thanh mát hay những món bánh ăn vặt siêu cuốn, khoai từ còn mang lại những lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, tim mạch và làn da của bạn.
Ăn trưa vào mấy giờ là tốt nhất?Ăn -
GĐXH - Bữa trưa không chỉ giúp nạp năng lượng cho cơ thể sau một buổi sáng làm việc mà còn góp phần duy trì đường huyết ổn định, hỗ trợ khả năng tập trung và sức khỏe chuyển hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm ăn trưa cũng quan trọng không kém việc ăn gì.
Không ăn trứng vẫn đủ đạm: 5 mẹo tăng protein siêu đơn giản bạn nên biếtĂn -
GĐXH - Mặc dù trứng là nguồn protein quen thuộc, bạn vẫn có thể tăng lượng đạm trong chế độ ăn hằng ngày bằng nhiều thực phẩm khác. Dưới đây là 5 mẹo đơn giản giúp bạn bổ sung protein hiệu quả mà không cần phụ thuộc vào trứng.
Ăn lá lốt tốt cho sức khỏe, đặc biệt người đau lưng, sưng khớp gối, bàn chân tê buốtĂn -
GĐXH - Trong vườn nhà người Việt có một loại rau gia vị quen thuộc, vừa dùng để chế biến món ăn ngon, lại vừa được dùng như một vị thuốc. Cùng khám phá những lợi ích bất ngờ mà lá lốt mang đến có trong bài viết sau.
Ăn thanh long ruột trắng hay ruột đỏ tốt hơn?Ăn -
GĐXH - Thanh long là loại trái cây quen thuộc, giàu nước, chất xơ và vitamin C. Nhiều người băn khoăn liệu thanh long ruột trắng hay ruột đỏ bổ dưỡng hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hai loại đều có giá trị dinh dưỡng tương đồng, chỉ khác nhau một phần về thành phần các hợp chất chống oxy hóa và hương vị.
Thái nhỏ 3 nguyên liệu này rồi đem nấu thành món canh: Vị chua ngọt thanh mát, thơm ngon cực đưa cơmĂn -
Với những nguyên liệu đơn giản, có đầy ngoài chợ, bạn dễ dàng nấu được món canh thanh ngon này. Vào những ngày hè nắng nóng, món canh sẽ giúp bạn giải nhiệt, lấy lại vị giác và vô cùng đưa cơm.
Top 4 món ăn từ lá lốt thơm ngon bổ dưỡng cho bữa cơm gia đìnhĂn -
GĐXH - Lá lốt có hương thơm đặc trưng, góp phần tạo nên hương vị hấp dẫn cho nhiều món ăn dân dã nhưng đầy cuốn hút như bò cuốn lá lốt, chả ốc lá lốt hay ốc nấu chuối...
Loại rau quen thuộc trên mâm cơm Việt được nghiên cứu có thể hỗ trợ ngừa gan nhiễm mỡ, tiền tiểu đườngĂn -
GĐXH - Rau khoai lang là loại rau dân dã, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhiều nghiên cứu còn cho thấy loại rau này có thể hỗ trợ cải thiện chuyển hóa đường, chất béo và góp phần bảo vệ gan nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn.
Giải mã thức uống đang “càn quét” MXH: Cách làm và hương vị ra sao mà ai cũng khen hết nấc?Ăn -
Trong những ngày gần đây có một thức uống đang trở thành "ngôi sao" khiến dân tình xếp hàng dài để mua và không tiếc lời khen ngợi sau khi thưởng thức. Vậy cách làm và hương vị thế nào mà được lòng mọi người đến vậy?