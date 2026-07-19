Loại rau quen thuộc trên mâm cơm Việt được nghiên cứu có thể hỗ trợ ngừa gan nhiễm mỡ, tiền tiểu đường

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Rau khoai lang là loại rau dân dã, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhiều nghiên cứu còn cho thấy loại rau này có thể hỗ trợ cải thiện chuyển hóa đường, chất béo và góp phần bảo vệ gan nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn.

Trường hợp thực tế: Bổ sung rau khoai lang giúp cải thiện gan nhiễm mỡ

Trong chương trình "Chúc bạn sức khỏe" của Đài Loan (Trung Quốc), bác sĩ Chien Cheng-hung, chuyên gia tiêu hóa - gan mật tại Bệnh viện Trường Canh Cơ Long, chia sẻ về một trường hợp bệnh nhân ngoài 50 tuổi, nặng hơn 80 kg, mắc gan nhiễm mỡ mức độ trung bình kèm viêm gan mạn tính.

Bệnh nhân còn có đường huyết lúc đói dao động khoảng 110-120 mg/dL, thuộc nhóm tiền tiểu đường. Qua khai thác chế độ ăn, bác sĩ nhận thấy người này hầu như không ăn rau và thường xuyên sử dụng thức ăn chế biến sẵn.

Người bệnh được khuyến khích tự nấu ăn nhiều hơn, đồng thời bổ sung rau khoai lang thường xuyên vào thực đơn. Sau khoảng 3 tháng, kết quả tái khám cho thấy gan nhiễm mỡ cải thiện rõ rệt, đường huyết giảm và chỉ số men gan cũng giảm từ khoảng 150 U/L xuống còn 50-60 U/L.

Đây là một trường hợp lâm sàng đơn lẻ, không đồng nghĩa rau khoai lang có thể điều trị gan nhiễm mỡ hay tiền tiểu đường, nhưng cho thấy việc thay đổi chế độ ăn theo hướng lành mạnh có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Rau khoai lang: Giải pháp hỗ trợ ngừa gan nhiễm mỡ và tiền tiểu đường - Ảnh 1.

Vì sao rau khoai lang tốt cho gan và chuyển hóa?

Rau khoai lang chứa nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C, folate cùng các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol.

Theo bác sĩ Chien Cheng-hung, các thành phần này có thể mang lại nhiều lợi ích: Hỗ trợ cơ thể tăng tiết hormone GLP-1 tự nhiên tại đường ruột, giúp tạo cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều. Cung cấp lượng chất xơ dồi dào, góp phần làm chậm hấp thu đường sau bữa ăn, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Giàu polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, giúp bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ chuyển hóa chất béo.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận rau khoai lang có hàm lượng polyphenol khá cao, tuy nhiên hiệu quả đối với từng người còn phụ thuộc vào chế độ ăn tổng thể và lối sống.

Chế biến đúng cách để giữ dưỡng chất

Cách nấu có thể ảnh hưởng đến lượng hoạt chất còn lại trong rau.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên: Hấp khoảng 2-3 phút sau khi nước sôi để hạn chế thất thoát dưỡng chất. Xào nhanh với lượng dầu vừa phải cũng là lựa chọn phù hợp vì nhiều hợp chất chống oxy hóa không dễ hòa tan trong nước.

Trong khi đó, luộc quá lâu có thể khiến một phần vitamin tan trong nước và một số hoạt chất bị thất thoát vào nước luộc.

Rau khoai lang có thể thay thế thuốc điều trị?

Câu trả lời là không. Gan nhiễm mỡ và tiền tiểu đường là những tình trạng cần được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Rau khoai lang chỉ nên được xem là một thực phẩm có lợi trong chế độ ăn cân bằng, kết hợp với:

Duy trì cân nặng hợp lý. Hạn chế đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến. Tăng cường vận động. Khám sức khỏe định kỳ để theo dõi chức năng gan và đường huyết.

Việc bổ sung rau xanh thường xuyên, trong đó có rau khoai lang, cùng lối sống lành mạnh có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe gan và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa lâu dài.

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