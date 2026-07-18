Rau lang cực tốt nhưng không phải ai cũng biết cách ăn: Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp tăng gấp 4 lần dưỡng chất, cực dễ làm

Theo bác sĩ Tiền Chính Hoằng, chuyên khoa Gan mật và Tiêu hóa (Đài Loan, Trung Quốc), một số nghiên cứu cho thấy phương pháp nấu phù hợp giúp giữ lại nhiều hoạt chất có lợi trong rau lang hơn so với cách chế biến thông thường.

Rau lang (rau khoai lang) là loại rau giàu chất xơ, vitamin A, C (Ảnh:Shutterstock)

Hấp được đánh giá là phương pháp tối ưu

Theo bác sĩ Tiền, kết quả từ một số nghiên cứu ghi nhận rau lang được hấp khoảng 3 phút có hàm lượng polyphenol, nhóm hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, cao hơn đáng kể so với rau tươi. Hoạt tính chống oxy hóa của rau sau khi hấp cũng tăng lên.

Dựa trên tổng hợp nhiều nghiên cứu, chuyên gia cho rằng hấp là phương pháp giúp bảo toàn nhiều hoạt chất có lợi nhất, tiếp đến là xào, trong khi luộc có thể làm thất thoát một phần dưỡng chất hòa tan trong nước.

Vì sao luộc lâu làm giảm giá trị dinh dưỡng?

Các vitamin tan trong nước như vitamin C cùng một phần polyphenol có thể hòa tan vào nước luộc trong quá trình nấu. Nếu rau được luộc hoặc chần quá lâu, lượng dưỡng chất còn lại trong phần rau sẽ giảm.

Do đó, bác sĩ khuyến nghị nên áp dụng nguyên tắc: Sử dụng ít nước khi chế biến. Hấp nhanh trong thời gian vừa đủ. Thêm dầu ăn sau khi rau đã chín hoặc khi xào để hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo.

Ăn rau lang thế nào để tốt cho sức khỏe?

Bên cạnh cách chế biến, chuyên gia cũng khuyến khích duy trì chế độ ăn đa dạng với nhiều loại rau khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Rau lang có thể được chế biến thành nhiều món như hấp, xào tỏi, nấu canh hoặc luộc. Nếu luộc, có thể tận dụng phần nước luộc để nấu canh nhằm hạn chế lãng phí một phần vitamin và khoáng chất hòa tan trong nước.

Việc kết hợp rau lang với nguồn đạm lành mạnh như cá, đậu phụ, trứng hoặc thịt nạc cùng chế độ ăn cân đối sẽ góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng của bữa ăn hằng ngày.