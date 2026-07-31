Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 trở lại với cung đường di sản Vân Long

Mùa giải năm nay đưa các vận động viên (VĐV) chinh phục cung đường giữa Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long – một trong những vùng sinh thái đặc sắc của tỉnh Ninh Bình.

Quy mô chuyên nghiệp – Lan tỏa toàn quốc

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30/8/2026. Trước đó, ngày 29/8, các vận động viên sẽ tham gia chuỗi hoạt động tại khu vực Expo và nhận bộ vật phẩm thi đấu (race kit).

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của các VĐV từ chuyên nghiệp đến phong trào, giải đấu thiết kế 3 cự ly thi đấu: 6,8 km, 12 km và 21 km. Hệ thống đường chạy, trạm tiếp nước, lực lượng y tế và phương án hậu cần được chuẩn bị đồng bộ, hướng tới một giải đấu an toàn và đạt tiêu chuẩn tổ chức chuyên nghiệp.

Đặc biệt, nhằm lan tỏa sức nóng của giải đấu và truyền ngọn lửa đam mê thể thao tới hàng triệu khán giả trên cả nước, toàn bộ diễn biến của Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 từ 5:20 đến 8:20 sáng ngày 30/8.

Đại diện VTV, UBND tỉnh Ninh Bình, Thành An Media và LPBank thực hiện nghi thức ký kết tổ chức Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là cung đường chạy hoàn toàn mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình). Lần đầu tiên, hàng nghìn VĐV sẽ có cơ hội sải bước giữa không gian thiên nhiên nguyên sơ của khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ, nơi hội tụ hệ sinh thái đa dạng cùng cảnh quan núi đá vôi, mặt nước và những giá trị sinh thái đặc sắc.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng, đưa Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank trở thành điểm hẹn thường niên của người yêu thể thao.

Không chỉ mang đến thử thách về thể lực, cung đường Vân Long còn mở ra hành trình hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử. Mỗi bước chạy vì thế không chỉ hướng tới đích đến, mà còn lưu lại những trải nghiệm đáng nhớ về một miền di sản đặc sắc của Ninh Bình.

Lan tỏa lối sống tích cực, kiến tạo giá trị bền vững

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 hướng tới lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng; đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và du lịch xanh của Ninh Bình. Việc đồng hành cùng giải tiếp tục thể hiện định hướng của LPBank: phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank

Chia sẻ tại lễ công bố, ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank, nhấn mạnh: "Marathon không chỉ là cuộc đua về tốc độ mà còn là hành trình của sự kiên trì, kỷ luật và không ngừng vượt qua giới hạn bản thân. Đó cũng là tinh thần mà LPBank luôn theo đuổi trên hành trình phát triển. Chúng tôi kỳ vọng Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa lối sống tích cực, truyền cảm hứng rèn luyện sức khỏe, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Ninh Bình đến cộng đồng yêu chạy bộ trong nước và quốc tế."

Bên cạnh LPBank, giải đấu có sự phối hợp của các cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn và đối tác nhằm bảo đảm công tác tổ chức chuyên nghiệp, an toàn, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Dê Lộc Phát - Linh vật của Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng, đưa Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank trở thành điểm hẹn thường niên của người yêu thể thao, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là đài truyền hình quốc gia, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ vững vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của đất nước. Bên cạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, VTV là đơn vị tiên phong tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế. Về Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) LPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các giải pháp tài chính hiện đại, an toàn, thuận tiện cho khách hàng. Song song với hoạt động kinh doanh, LPBank luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình giáo dục, y tế, thể thao và an sinh cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và kiến tạo giá trị lâu dài cho xã hội. Về Công ty Cổ phần Thành An Media Công ty Cổ phần Thành An Media là đơn vị tổ chức sự kiện và sản xuất truyền thông chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm triển khai các giải thể thao, chương trình văn hóa và sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc. Với năng lực tổ chức bài bản và sáng tạo, Thành An Media đồng hành cùng nhiều đối tác trong việc kiến tạo những sự kiện chất lượng, mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp cho vận động viên, khán giả và cộng đồng.

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