Thanh Hóa: Cắt giảm hội họp, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc

Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường phát huy vai trò nêu gương, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kỷ luật hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Mọi công việc phải tuân thủ nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; lấy kết quả thực hiện làm căn cứ chính để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, Chỉ thị nghiêm cấm các hành vi đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác, nghiêm cấm gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ giải quyết trễ hạn phải có văn bản xin lỗi và hẹn rõ thời gian trả kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu siết chặt kỷ cương, cắt giảm họp hành và dành tối thiểu 1/3 thời gian đi cơ sở giải quyết vướng mắc cho dân và doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Hưng.

Về công tác tham mưu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng từng nội dung, không giao phó cho chuyên viên. Văn bản góp ý phải thể hiện rõ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý), chấm dứt tình trạng trả lời chung chung. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn bộ quy trình tham mưu, xử lý văn bản.

Đồng thời chỉ thị chấn chỉnh việc tổ chức các cuộc họp. UBND tỉnh chỉ đạo chỉ tổ chức họp khi thật sự cần thiết, không họp đối với các nội dung đã phân cấp, phân quyền hoặc có thể xử lý bằng văn bản, trên môi trường mạng. Áp dụng nguyên tắc "một nội dung - một cuộc họp" và lồng ghép các nội dung liên quan.

Cơ quan chủ trì phải gửi giấy mời và tài liệu chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp. Cuộc họp không gửi tài liệu đúng thời hạn sẽ bị hoãn tổ chức và người đứng đầu cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Từ nay đến hết năm 2026, hạn chế tối đa việc triệu tập cán bộ xã, phường về tỉnh dự họp khi có thể tham dự trực tuyến.

Chỉ thị quy định Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành phải dành tối thiểu 1/3 thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với xã, phường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm nâng cao chất lượng thẩm tra, trả lại các hồ sơ chưa đủ điều kiện. Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ được bố trí tối thiểu 2 ngày trong tuần không xếp lịch họp tại trụ sở để đi cơ sở và kiểm tra hiện trường.

Hằng quý, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo và công khai tại Hội nghị giao ban danh sách các cơ quan gửi tài liệu chậm, cử người dự họp không đúng thành phần hoặc trả lời ý kiến không rõ quan điểm.

Kết quả thực hiện Chỉ thị là căn cứ đánh giá, xếp loại hằng năm, các trường hợp tham mưu chậm, tham mưu sai hoặc làm kéo dài thời gian xử lý công việc sẽ bị xem xét, kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.