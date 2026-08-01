Thời tiết hôm nay 1/8: Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, dông rải rác

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Thời tiết hôm nay 1/8, Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông về đêm và chiều tối, ngày có nắng.

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng phía Bắc đêm nay (31/7) có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết hôm nay 1/8: Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, dông rải rác - Ảnh 1.

Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông về đêm và chiều tối, ngày có nắng.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Thời tiết hôm nay 1/8: Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, dông rải rác - Ảnh 2.Người dân Hà Nội đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa dông kéo dài

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa lớn ở miền Bắc giảm, trời nắng nhiều. Thời tiết Hà Nội trong 4 ngày tới có nắng, mức nhiệt cao nhất từ 32-33 độ.

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