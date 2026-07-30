Người dân Hà Nội đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa dông kéo dài

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa ở miền Bắc đã qua giai đoạn cao điểm, trời hôm nay sẽ có nắng nhiều. Còn Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa to do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Những nơi dễ xảy ra dông lốc mạnh vào chiều nay là Đồng Nai, An Giang và Cà Mau. Đây là những khu vực cảnh báo có mưa rất to, lượng có thể lên đến 100mm. Nguy cơ gây ra ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị.

Khu vực Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi tới Lâm Đồng cũng có mưa dông rải rác vào chiều và tối nay. Còn từ sáng đến chiều trời nắng nhiều và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều phường phổ biến từ 32-34 độ.

Tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa dông xuất hiện chủ yếu vào buổi sáng. Từ trưa và chiều thời tiết có nắng, oi nóng, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội nắng sẽ duy trì trong 4 ngày tới, mức nhiệt cao nhất từ 32-33 độ. Mưa dông có thể xảy ra về chiều tối và đêm, ít điểm mưa to nhưng vẫn cần đề phòng gió giật, sấm sét có thể đi kèm.

Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày mưa dông Thủ đô hôm nay nắng nhiều. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 30/7 đến ngày 31/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 31/7 mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 31/7 đến ngày 8/8:

- Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 1/8 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm 30-31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.