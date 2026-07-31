Diễn biến mới vụ hàng loạt tài sản tiền tỷ bị 'bỏ quên' giữa rừng ở Huế

Liên quan đến thực trạng hàng loạt máy móc, thiết bị phục vụ xử lý quặng sắt bị "bỏ quên" nhiều năm trên khu đất tại xã Phú Sơn (cũ), nay là phường Phú Bài, TP Huế mà Gia đình và Xã hội phản ánh, cơ quan chức năng đang triển khai các bước để cưỡng chế, xử lý tài sản, bàn giao mặt bằng phục vụ thu hút đầu tư.

Theo đó, lãnh đạo UBND phường Phú Bài vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cùng các cơ quan liên quan kiểm tra thực địa, khảo sát hiện trạng khu đất và tài sản còn lại của Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ.

Cơ quan chức năng kiểm tra thực địa, khảo sát hiện trạng khu đất và tài sản. Ảnh: Thanh Đoàn.

Qua kiểm tra, các đơn vị thống nhất khoanh định khu vực khoảng 700m2 có tài sản của doanh nghiệp để thực hiện cưỡng chế tài sản tại chỗ theo đúng quy định của pháp luật. Đây là cơ sở để triển khai các thủ tục tiếp theo, bảo đảm việc di dời toàn bộ tài sản còn lại được thực hiện đúng trình tự.

Đối với phần diện tích ngoài khu vực khoanh định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 sẽ tiếp nhận để quản lý. Trước đó, UBND phường Phú Bài hoàn thành việc bàn giao ranh giới khu đất trên thực địa theo biên bản bàn giao mốc tọa độ ngày 15/7/2026.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Hữu Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho biết, địa phương nhiều lần thông báo yêu cầu di dời tài sản nhưng doanh nghiệp không hợp tác nên sẽ tiến hành các thủ tục cưỡng chế theo quy định.



Theo lãnh đạo UBND phường Phú Bài, khu đất có diện tích 165.817m2 (khoảng 16,5ha) hiện đã có nhà đầu tư quan tâm và làm việc với UBND TP Huế. Thành phố giao UBND phường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 hoàn tất các thủ tục để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ kêu gọi đầu tư.

"Toàn bộ máy móc hiện nằm trong diện tích đất khoảng 700m2, việc thống kê chi tiết từng loại tài sản sẽ được thực hiện sau khi thành lập hội đồng định giá trong quá trình cưỡng chế", ông Phan Hữu Sơn thông tin.

Nhiều thiết bị, máy móc bị bỏ hoang, hoen gỉ theo thời gian. Ảnh: Thanh Đoàn.

UBND phường Phú Bài cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các bước theo quy định của pháp luật nhằm hoàn tất việc xử lý tài sản, bàn giao mặt bằng và quản lý khu đất sau thu hồi. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng quỹ đất đúng mục đích, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phương tiện, thiết bị bỏ hoang nằm ngổn ngang giữa rừng cây (ảnh chụp năm 2023). Ảnh: Hoàng Dũng.

Như Gia đình và Xã hội phản ánh, sau khi hết thời hạn thuê đất, Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ vẫn để lại hàng loạt phương tiện, máy móc xử lý quặng sắt trên khu đất rộng hơn 16,5ha tại xã Phú Sơn (cũ). Nhiều năm không được di dời khiến các phương tiện, thiết bị bị hoen gỉ, xuống cấp, cỏ dại mọc bao phủ, gây lãng phí tài sản và quỹ đất.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) cho thuê khu đất từ năm 2015 để xây dựng cơ sở xử lý quặng sắt, thời hạn đến ngày 24/6/2017 và được gia hạn đến hết ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn thuê đất, doanh nghiệp không di dời tài sản.

Ngày 16/1/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định thu hồi khu đất để giao cơ quan chức năng quản lý. Cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc việc di dời tài sản nhưng đến nay việc xử lý vẫn chưa hoàn tất.