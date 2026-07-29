Thanh Hóa giải bài toán xử lý 476 cơ sở nhà, đất dôi dư như thế nào?

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Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, bài toán quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư đang trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với tỉnh Thanh Hóa.

Để không xảy ra tình trạng thất thoát hay lãng phí nguồn lực công, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động rà soát, đưa ra các phương án chuyển đổi dựa trên nhu cầu thực tế của người dân và quy hoạch phát triển của từng địa bàn.

Tại xã Thọ Xuân, trong tổng số 115 cơ sở nhà, đất công, địa phương đề xuất tiếp tục sử dụng 108 cơ sở, đồng thời chủ động phân loại các tài sản dôi dư còn lại để có phương án xử lý phù hợp.

Thanh Hóa đang khẩn trương xử lý tài sản công dôi dư. Ảnh: Ngọc Hưng.

Theo đó, hàng loạt trụ sở UBND xã cũ, nhà đa năng, trạm bảo vệ thực vật... được chuyển đổi làm nhà văn hóa thôn, điều chuyển cho trường học. Đáng chú ý, đối với diện tích đất của Trường THCS Thị trấn Thọ Xuân (cơ sở cũ) và Trường Tiểu học Thị trấn Thọ Xuân (cơ sở cũ), xã định hướng chuyển đổi thành công viên, khu vui chơi sinh hoạt cộng đồng.

Tương tự, tại xã Sao Vàng, địa bàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính (gồm xã Xuân Phú, thị trấn Sao Vàng, xã Thọ Lâm và xã Xuân Sinh) công tác sắp xếp tài sản công về cơ bản đã hoàn tất. Hầu hết nhà văn hóa thôn ở các xã cũ đều được bố trí làm khu sinh hoạt cộng đồng đáp ứng nhu cầu gia tăng của người dân sau sáp nhập.

Hiện 2 trạm y tế địa phương vẫn bỏ trống do chưa hoàn tất thủ tục bàn giao tài sản từ Sở Y tế về cho địa phương. Xã Sao Vàng đã có văn bản đề xuất tỉnh và ngành Y tế sớm bàn giao để địa phương chủ động bố trí, quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng trụ sở dôi dư tăng mạnh, nhiều công trình xuống cấp, không còn phù hợp công năng sử dụng.

Tính đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý đối với 4.528/5.004 cơ sở nhà, đất (đạt tỉ lệ 90,5%); còn lại 476 cơ sở (chiếm 9,5%) đang tiếp tục xử lý, sắp xếp theo kế hoạch.

Xã Sao Vàng đã có văn bản đề xuất tỉnh và ngành Y tế sớm bàn giao trụ sở dôi dư để địa phương chủ động bố trí, quản lý. Ảnh: Ngọc Hưng.

Để giải dứt điểm bài toán này, vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2026 cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng chính quyền các xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc xử lý tài sản công dôi dư trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời yêu cầu các đại biểu tập trung cập nhật quy định mới, thẳng thắn trao đổi khó khăn thực tiễn để các chuyên gia Bộ Tài chính hướng dẫn tháo gỡ.

Việc chuẩn hóa nghiệp vụ và thống nhất nhận thức được xem là giải pháp then chốt để Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ xử lý cơ sở nhà, đất còn lại, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực công, tránh lãng phí và phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.