Đây là nguyên nhân khiến miền Bắc và các nơi trên cả nước có mưa dông

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, cả 3 miền trên cả nước đều có mưa dông. Thời gian mưa ở các khu vực khác nhau. Khu vực Bắc Bộ mưa tập trung về đêm và sáng. Còn tại Trung Bộ và Nam Bộ mưa từ chiều đến đêm.

Nguyên nhân bởi hình thế gây mưa tại các khu vực này khác nhau. Với Bắc Bộ chịu tác động của gió Đông Nam trên cao, đới gió ẩm này hoạt động mạnh về đêm và sáng. Còn ở Trung Bộ và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam. Các nguồn ẩm này hoạt động mạnh từ chiều đến đêm.

Dự báo chiều nay khu vực Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, hầu hết là mưa rào ngắt quãng kèm theo dông. Cần đề phòng lốc sét, gió giật đi kèm trong mưa dông. Có nơi mưa to trên 100mm trong vòng 3-4 tiếng, dễ gây ngập úng cục bộ.

Tạ khu vực Bắc Bộ, sáng nay nhiều tỉnh thành tiếp tục có mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Cần đề phòng sạt lở đất, lũ quét xảy ra triền đồi dốc, ta luy.

Đến trưa chiều, Bắc Bộ giảm mưa, trời nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày tại các phường phổ biến trong khoảng từ 29-32 độ.

Theo dự báo thời tiết, cả 3 miền trên cả nước tiếp tục có mưa dông. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 31/7 đến ngày 1/8:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối 1/8 có mưa rào và dông rải rác

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 1/8 đến ngày 9/8:

- Bắc Bộ: Có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 3-4/8 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm); khoảng 1-2 ngày cuối mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 4-5/8 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc hứng chịu những trận mưa lớn đến khi nào? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày 28/7. Lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm, nguy cơ kèm theo lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.