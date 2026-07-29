Hơn 1,18 triệu học sinh Hà Nội sẽ được quản lý dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trên nền tảng số
GĐXH - Từ năm học 2026 - 2027, hơn 1,18 triệu học sinh bán trú tại Hà Nội sẽ được quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trên nền tảng số HanoiCheck.
Hệ thống sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần minh bạch hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng bữa ăn và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm trong trường học.
Thông tin được công bố tại Hội nghị ra mắt Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố, chủ trì.
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang, toàn thành phố hiện có 3.621 cơ sở giáo dục, trong đó 3.202 trường tổ chức bữa ăn bán trú, chiếm 88,4%, phục vụ hơn 1,18 triệu học sinh mỗi ngày. Tuy nhiên, công tác quản lý còn tồn tại nhiều hạn chế như cơ sở vật chất giữa các trường chưa đồng đều, tiêu chí lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp chưa thống nhất, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn phân tán, chưa hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Được xây dựng trên cơ sở các chủ trương của Trung ương và kế hoạch chuyển đổi số của thành phố, HanoiCheck là hệ thống dữ liệu tập trung, thống nhất trên toàn Hà Nội, hướng tới số hóa toàn diện công tác quản lý bán trú và dinh dưỡng học đường, từng bước thay thế hồ sơ giấy.
Hệ thống gồm 5 hợp phần chính gồm: hồ sơ dinh dưỡng điện tử của học sinh; quản lý nhà cung cấp suất ăn; kiểm soát an toàn thực phẩm kết hợp camera AI giám sát bếp ăn; ứng dụng dành cho phụ huynh; và bảng điều khiển phục vụ công tác quản lý, điều hành của thành phố.
Theo kế hoạch, từ năm học 2026 - 2027, HanoiCheck sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú theo nguyên tắc "một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm".
Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn; Sở Y tế xây dựng tiêu chí dinh dưỡng và quy trình an toàn thực phẩm; UBND các xã, phường tổ chức triển khai tại địa phương; còn các nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn trực tiếp cập nhật dữ liệu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để vận hành hiệu quả hệ thống, đồng thời hướng dẫn các trường xây dựng và công khai thực đơn trên nền tảng số, bảo đảm cân đối dinh dưỡng, đúng định mức và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, việc đưa HanoiCheck vào vận hành là bước đi quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục và an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn bán trú và chăm lo tốt hơn cho sức khỏe học sinh.
Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tổ chức tập huấn và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc để hệ thống được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm học mới.
Theo bà Vũ Thu Hà, nền tảng số sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, lựa chọn các đơn vị cung cấp đủ năng lực, nâng cao chất lượng bữa ăn học đường và khắc phục những bất cập trong công tác quản lý trước đây.
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