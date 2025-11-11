Giải pháp sạch gàu từ dược liệu Việt bất ngờ 'chiếm sóng' TikTok: Đằng sau là thương hiệu nào?
Gần đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện hàng loạt video với hashtag #sachgau #daugoiduoclieu #Antisol, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Điều đáng chú ý, đây không phải là trào lưu làm đẹp từ nước ngoài, mà bắt nguồn từ một thương hiệu Việt Nam – iCare Pharma, với dòng dầu gội Antisol.
Từ trào lưu "tự gội sạch gàu" đến cuộc cách mạng nhỏ của người Việt
Chỉ trong vài tháng gần đây, các nội dung review "thật như đời" về hành trình cải thiện gàu, ngứa và rụng tóc sau khi chuyển sang dầu gội có nguồn gốc thiên nhiên đang ngày càng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Nhiều video trên TikTok và Facebook đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, trong đó người dùng chia sẻ rằng da đầu "đỡ ngứa chỉ sau vài ngày, tóc mềm và bớt rụng rõ rệt sau 2 tuần" — phản ánh sự thay đổi trong thói quen chăm sóc tóc của người Việt.
Theo báo cáo của B&Company (2025), xu hướng sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược, không chứa hóa chất mạnh đang tăng nhanh tại Việt Nam, với mức tăng trưởng bình quân dự kiến hơn 5% mỗi năm giai đoạn 2023–2030. Báo cáo của Euromonitor (2024) cũng ghi nhận người tiêu dùng Việt có xu hướng ưu tiên sản phẩm "sạch", an toàn, chứa chiết xuất thiên nhiên và phù hợp với khí hậu nóng ẩm bản địa.
Bên cạnh đó, nghiên cứu đăng trên Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (Dovepress, 2025) cho thấy chiết xuất thực vật như vỏ cây Salix purpurea có tác dụng ức chế nấm gây gàu và cải thiện tình trạng viêm, đỏ da đầu hiệu quả. Những kết quả này củng cố thêm xu hướng người tiêu dùng tin tưởng hơn vào dầu gội dược liệu như một giải pháp an toàn, bền vững và phù hợp sinh lý da đầu.
Gàu – vấn đề nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến tự tin và chất lượng sống
Gàu và viêm da tiết bã ảnh hưởng tới người trưởng thành toàn cầu, gây ngứa, bong tróc và mất thẩm mỹ. Tại Việt Nam, khí hậu nóng ẩm, thói quen gội đầu bằng nước nóng và sử dụng sản phẩm có chất tẩy mạnh khiến tình trạng này trở nên phổ biến hơn, đặc biệt ở người trẻ và dân văn phòng.
Antisol – đại diện Việt Nam trong trào lưu dược liệu "lên sóng"
Không chạy theo công thức hóa học mạnh, Antisol được iCare Pharma phát triển từ 8 loại dược liệu Việt như Neem, Gurjun, tràm trà, hương thảo, gừng, nghệ..., kết hợp vitamin E giúp làm sạch tóc và da đầu, ngăn ngừa gàu và giúp tóc trông khỏe mạnh, mềm mượt. Công thức pH trung tính giúp duy trì độ ẩm, hạn chế khô xơ và phù hợp cho da đầu nhạy cảm – một trong những yếu tố khiến sản phẩm được ưa chuộng trên nền tảng mạng xã hội.
Đại diện iCare Pharma chia sẻ: "Antisol ra đời từ mong muốn mang đến một sản phẩm dược liệu sạch, phù hợp cơ địa người Việt, đồng thời góp phần nâng tầm dược mỹ phẩm trong nước."
Một nghiên cứu gần đây cho thấy các sản phẩm chứa chiết xuất thiên nhiên có khả năng giảm bong tróc và ngứa đầu hiệu quả hơn các loại dầu gội thông thường có thành phần hóa học mạnh—nhờ khả năng ức chế nấm gây gàu và làm dịu da đầu.
Xu hướng làm đẹp "xanh" và giá trị Việt
Không chỉ đơn thuần là trào lưu mạng, "cơn sốt" Antisol cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong thói quen làm đẹp của người Việt – hướng tới sản phẩm tự nhiên, an toàn và bền vững.
Với việc khai thác nguồn dược liệu bản địa và đầu tư nghiên cứu, iCare Pharma đang góp phần tạo dấu ấn mới cho ngành dược mỹ phẩm Việt Nam.
