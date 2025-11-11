Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Giải pháp sạch gàu từ dược liệu Việt bất ngờ 'chiếm sóng' TikTok: Đằng sau là thương hiệu nào?

Thứ ba, 08:00 11/11/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Gần đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện hàng loạt video với hashtag #sachgau #daugoiduoclieu #Antisol, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Điều đáng chú ý, đây không phải là trào lưu làm đẹp từ nước ngoài, mà bắt nguồn từ một thương hiệu Việt Nam – iCare Pharma, với dòng dầu gội Antisol.

Giải pháp sạch gàu từ dược liệu Việt bất ngờ 'chiếm sóng' TikTok: Đằng sau là thương hiệu nào? - Ảnh 1.

Từ trào lưu "tự gội sạch gàu" đến cuộc cách mạng nhỏ của người Việt

Chỉ trong vài tháng gần đây, các nội dung review "thật như đời" về hành trình cải thiện gàu, ngứa và rụng tóc sau khi chuyển sang dầu gội có nguồn gốc thiên nhiên đang ngày càng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Nhiều video trên TikTok và Facebook đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, trong đó người dùng chia sẻ rằng da đầu "đỡ ngứa chỉ sau vài ngày, tóc mềm và bớt rụng rõ rệt sau 2 tuần" — phản ánh sự thay đổi trong thói quen chăm sóc tóc của người Việt.

Theo báo cáo của B&Company (2025), xu hướng sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược, không chứa hóa chất mạnh đang tăng nhanh tại Việt Nam, với mức tăng trưởng bình quân dự kiến hơn 5% mỗi năm giai đoạn 2023–2030. Báo cáo của Euromonitor (2024) cũng ghi nhận người tiêu dùng Việt có xu hướng ưu tiên sản phẩm "sạch", an toàn, chứa chiết xuất thiên nhiên và phù hợp với khí hậu nóng ẩm bản địa.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đăng trên Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (Dovepress, 2025) cho thấy chiết xuất thực vật như vỏ cây Salix purpurea có tác dụng ức chế nấm gây gàu và cải thiện tình trạng viêm, đỏ da đầu hiệu quả. Những kết quả này củng cố thêm xu hướng người tiêu dùng tin tưởng hơn vào dầu gội dược liệu như một giải pháp an toàn, bền vững và phù hợp sinh lý da đầu.

Giải pháp sạch gàu từ dược liệu Việt bất ngờ 'chiếm sóng' TikTok: Đằng sau là thương hiệu nào? - Ảnh 2.

Gàu – vấn đề nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến tự tin và chất lượng sống

Gàu và viêm da tiết bã ảnh hưởng tới người trưởng thành toàn cầu, gây ngứa, bong tróc và mất thẩm mỹ. Tại Việt Nam, khí hậu nóng ẩm, thói quen gội đầu bằng nước nóng và sử dụng sản phẩm có chất tẩy mạnh khiến tình trạng này trở nên phổ biến hơn, đặc biệt ở người trẻ và dân văn phòng.

Antisol – đại diện Việt Nam trong trào lưu dược liệu "lên sóng"

Không chạy theo công thức hóa học mạnh, Antisol được iCare Pharma phát triển từ 8 loại dược liệu Việt như Neem, Gurjun, tràm trà, hương thảo, gừng, nghệ..., kết hợp vitamin E giúp làm sạch tóc và da đầu, ngăn ngừa gàu và giúp tóc trông khỏe mạnh, mềm mượt. Công thức pH trung tính giúp duy trì độ ẩm, hạn chế khô xơ và phù hợp cho da đầu nhạy cảm – một trong những yếu tố khiến sản phẩm được ưa chuộng trên nền tảng mạng xã hội.

Giải pháp sạch gàu từ dược liệu Việt bất ngờ 'chiếm sóng' TikTok: Đằng sau là thương hiệu nào? - Ảnh 3.

Đại diện iCare Pharma chia sẻ: "Antisol ra đời từ mong muốn mang đến một sản phẩm dược liệu sạch, phù hợp cơ địa người Việt, đồng thời góp phần nâng tầm dược mỹ phẩm trong nước."

Một nghiên cứu gần đây cho thấy các sản phẩm chứa chiết xuất thiên nhiên có khả năng giảm bong tróc và ngứa đầu hiệu quả hơn các loại dầu gội thông thường có thành phần hóa học mạnh—nhờ khả năng ức chế nấm gây gàu và làm dịu da đầu.

Xu hướng làm đẹp "xanh" và giá trị Việt

Không chỉ đơn thuần là trào lưu mạng, "cơn sốt" Antisol cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong thói quen làm đẹp của người Việt – hướng tới sản phẩm tự nhiên, an toàn và bền vững.

Với việc khai thác nguồn dược liệu bản địa và đầu tư nghiên cứu, iCare Pharma đang góp phần tạo dấu ấn mới cho ngành dược mỹ phẩm Việt Nam.

Tham khảo ngay dầu gội chính hãng⇒>> TẠI ĐÂY

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Hồng Diễm - mỹ nhân phim 'Lằn ranh', nhan sắc đời thực khác trên phim ra sao?

Thời trang - 14 giờ trước

GĐXH - Hồng Diễm tiếp tục tái xuất màn ảnh qua vai Thu trong phim "Lằn ranh". Trên phim, hình ảnh của cô trưởng thành hơn các phim trước nhưng bên ngoài, người đẹp lại "hack tuổi" với gu thời trang cực chất.

Bí quyết để làn da không bị nếp nhăn mùa hanh khô

Bí quyết để làn da không bị nếp nhăn mùa hanh khô

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Sự thay đổi độ ẩm đột ngột trong không khí mùa hanh khô có thể làm trầm trọng thêm các dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là nếp nhăn. Hiểu rõ cơ chế khiến làn da bị nhăn sẽ có phương pháp chăm sóc da phù hợp và bảo vệ được làn da căng mịn, rạng rỡ.

Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Hương Giang gây ấn tượng mạnh với hình ảnh tóc giả và chiếc đầm quyến rũ tại Miss Universe 2025.

Thoa chanh lên mặt: Làm đẹp tự nhiên hay “lợi bất cập hại”?

Thoa chanh lên mặt: Làm đẹp tự nhiên hay “lợi bất cập hại”?

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Chanh giàu vitamin C và axit citric, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh việc uống nước chanh mỗi ngày, các chuyên gia cảnh báo, việc bôi nước cốt chanh lên mặt có thể gây kích ứng và tổn thương da nếu dùng sai cách.

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV

Nhan sắc đời thực của viện phó viện kiểm sát trên phim giờ vàng VTV

Đẹp - 2 ngày trước

Hồng Diễm thay đổi ngoại hình khi vào vai viện phó viện kiểm sát trên phim "Lằn ranh". Đời thực nữ diễn viên vô cùng gợi cảm.

Nhan sắc giảng viên vừa giành Á hậu 2 – Miss Asian 2025

Nhan sắc giảng viên vừa giành Á hậu 2 – Miss Asian 2025

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm và phong thái tự tin, nữ giảng viên Nguyễn Hương Giang đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Miss Asian 2025.

Bộ sưu tập áo dài 'Tím trong tim Huế' của NTK Đức Hùng - Hành trình từ Cố đô ra thế giới

Bộ sưu tập áo dài 'Tím trong tim Huế' của NTK Đức Hùng - Hành trình từ Cố đô ra thế giới

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Bộ sưu tập áo dài "Tím Trong Tim Huế" là lời tri ân Huế của NTK Đức Hùng, kết nối di sản Việt với thế giới qua tà áo dài.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Angela Phương Trinh được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ, cô còn được coi là thí sinh có tiềm năng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc lẫn ngoại hình người đẹp giờ đây khiến khán giả bị sốc.

Dưỡng da khi thời tiết bước vào giai đoạn chuyển lạnh để không bị mụn

Dưỡng da khi thời tiết bước vào giai đoạn chuyển lạnh để không bị mụn

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Nhiệt độ lạnh bên ngoài làm cho làn da của bạn trở nên thô ráp hơn trông thấy. Do đó, sau đây là các mẹo chăm sóc, dưỡng da mùa đông giúp cho da của bạn luôn mềm mại và ẩm mịn.

Vẻ ngoài sexy của nữ diễn viên Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'

Vẻ ngoài sexy của nữ diễn viên Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc cùng với Chi Pu mới đây đã lọt vào top danh sách 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025'. Ngoài tài năng diễn xuất, sức ảnh hưởng trong công chúng, cô còn có nhan sắc rất xinh đẹp.

Xem nhiều

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào

Thời trang

GĐXH - Angela Phương Trinh được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ, cô còn được coi là thí sinh có tiềm năng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc lẫn ngoại hình người đẹp giờ đây khiến khán giả bị sốc.

Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Hương Giang cuốn hút với 'giao diện' tóc tém và váy kim cương

Đẹp
Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vừa công khai sắp kết hôn có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Thời trang
Giữa 'biến căng' của Miss Universe, 'soi' lại gu thời trang của Hương Giang khiến fan trầm trồ

Giữa 'biến căng' của Miss Universe, 'soi' lại gu thời trang của Hương Giang khiến fan trầm trồ

Đẹp
Tú - nữ giám đốc mạnh mẽ trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có sắc vóc ra sao?

Tú - nữ giám đốc mạnh mẽ trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có sắc vóc ra sao?

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top