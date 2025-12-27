Mới nhất
Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk

Thứ bảy, 11:41 27/12/2025 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Siêu mẫu Ngọc Nga mới đây khiến khán giả bất ngờ khi một lần nữa xuất hiện trên sàn catwalk. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc lẫn kỹ năng tạo dáng của cô vẫn khiến thế hệ đàn em nể phục.

Siêu mẫu Ngọc Nga: Lấy chồng Tây, cú sốc trắng tay và sự trở lại với 'Mai'Siêu mẫu Ngọc Nga: Lấy chồng Tây, cú sốc trắng tay và sự trở lại với "Mai"

Ít ai biết rằng bà hàng xóm ồn ào trong phim "Mai" chính là cựu siêu mẫu Ngọc Nga. 19 năm trước, ở đỉnh cao sự nghiệp, Ngọc Nga từ bỏ hào quang để vun vén hôn nhân với chồng Tây kém tuổi.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Lê Hoàng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk - Ảnh 2.

Diễn viên - siêu mẫu Ngọc Nga, biểu tượng của làng mẫu những năm 2000, đã có màn tái xuất đầy quyền năng, cô diện lên những bộ trang phục toát lên đủ thần thái, từ nhẹ nhàng, tinh tế tới kiêu sa quyến rũ ở độ tuổi U50.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Lê Hoàng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk - Ảnh 3.

Từ khi quay lại với nghệ thuật cô đã hoạt động tích cực và mạnh mẽ, được đông đảo khán giả ngày càng yêu mến và hâm mộ bởi tài năng, tinh thần nghệ thuật và yêu nghề của cô.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Lê Hoàng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk - Ảnh 4.

Dù ở tuổi trung niên nhưng Ngọc Nga là cái tên luôn nhận được sự tin tưởng, yêu thương của các NTK lớn gửi gắm trong những show diễn thời trang.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Lê Hoàng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk - Ảnh 5.

Và NTK Võ Việt Chung nhân show kỉ niệm nghề 30 năm của mình đã mời siêu mẫu Ngọc Nga cho màn trình diễn đầy sáng tạo của anh. Được biết, show diễn 30 năm không chỉ là một dấu mốc cá nhân, mà còn là một lời khẳng định về vị thế của NTK Võ Việt Chung trong việc bảo tồn hồn cốt Việt.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Lê Hoàng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk - Ảnh 6.

Thông qua sự kết nối giữa những gương mặt đại diện của quá khứ và những ngôi sao của hiện tại, “Hành trình Di sản” đã viết tiếp một chương mới đầy tự hào cho thời trang Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Lê Hoàng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk - Ảnh 7.

Chính thông điệp ý nghĩa của show diễn nên Võ Việt Chung đã quyết định mời Ngọc Nga - siêu mẫu của thập niên 2000 cho show diễn này.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Lê Hoàng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk - Ảnh 8.

Siêu mẫu dù ở tuổi trung niên nhưng vẫn khoe trọn sắc vóc trẻ đẹp.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Lê Hoàng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk - Ảnh 9.

Muốn được như Ngọc Nga, nhiều phụ nữ trung niên nên dành thời gian cho bản thân như tập yoga, tập gym hay các hoạt động thể chất. Ngọc Nga thường dành thời gian rảnh cho yoga. Đây là bộ môn giúp cô rèn luyện được cả trí lẫn lực và giữ được nét tươi trẻ trong vóc dáng lẫn tinh thần.

Ngọc Nga là một cựu siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam từ đầu những năm 2000, được biết đến qua các bộ phim như "Những cô gái chân dài" của đạo diễn Lê Hoàng, gần đây gây chú ý với vai bà hàng xóm ồn ào trong phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành (2024). Sau một thời gian rút lui để chăm sóc gia đình, cô hiện tại đã trở lại nghệ thuật và vẫn hoạt động sôi nổi, có cuộc sống viên mãn bên chồng Tây và 3 người con.

Ảnh: NVCC

Ngọc Nga: "Còn theo showbiz, tôi sợ khó đảm bảo cuộc sống cho con"Ngọc Nga: 'Còn theo showbiz, tôi sợ khó đảm bảo cuộc sống cho con'

Sau nhiều năm rời xa showbiz, cựu người mẫu Ngọc Nga nhớ nhiều kỷ niệm thời chạy show thời trang nhưng trân trọng cuộc sống bận rộn kinh doanh và chăm con hiện tại.

