Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk
GĐXH - Siêu mẫu Ngọc Nga mới đây khiến khán giả bất ngờ khi một lần nữa xuất hiện trên sàn catwalk. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc lẫn kỹ năng tạo dáng của cô vẫn khiến thế hệ đàn em nể phục.
Ngọc Nga là một cựu siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam từ đầu những năm 2000, được biết đến qua các bộ phim như "Những cô gái chân dài" của đạo diễn Lê Hoàng, gần đây gây chú ý với vai bà hàng xóm ồn ào trong phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành (2024). Sau một thời gian rút lui để chăm sóc gia đình, cô hiện tại đã trở lại nghệ thuật và vẫn hoạt động sôi nổi, có cuộc sống viên mãn bên chồng Tây và 3 người con.
Ảnh: NVCC
