Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Thứ bảy, 19:00 20/12/2025 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện bộ váy ren ôm sát, xuyên thấu, đặc biệt là khoe trọn vòng eo đẹp siêu thực dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Hồ Ngọc Hà diện váy ren xuyên thấu khiến fan trầm trồ về vòng eo đẹp - Ảnh 1.Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

GĐXH - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới đây có chuyến đi công tác ở New York (Mỹ) với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz luôn viên mãn, ngọt ngào.

Hồ Ngọc Hà diện váy ren xuyên thấu khiến fan trầm trồ về vòng eo đẹp - Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi biển mới. Nữ ca sĩ diện bộ váy ren xuyên thấu tông trắng, phom dáng ôm sát, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể.

Hồ Ngọc Hà diện váy ren xuyên thấu khiến fan trầm trồ về vòng eo đẹp - Ảnh 3.

Ở tuổi U50, phong độ nhan sắc và vóc dáng của giọng ca đình đám Vbiz tiếp tục là đề tài khiến khán giả bàn luận sôi nổi.

Hồ Ngọc Hà diện váy ren xuyên thấu khiến fan trầm trồ về vòng eo đẹp - Ảnh 4.

Trang phục mà Hồ Ngọc Hà lựa chọn mang tinh thần tối giản nhưng quyến rũ vừa đủ, đặc biệt là khoe trọn vòng eo đẹp siêu thực dù cô từng qua sinh nở. Đây cũng chính là chi tiết gợi cảm, khiến fan khó rời mắt trong loạt ảnh mới của bà mẹ 3 con.

Hồ Ngọc Hà diện váy ren xuyên thấu khiến fan trầm trồ về vòng eo đẹp - Ảnh 5.

Việc kết hợp váy ren với phụ kiện đơn giản, mũ lưỡi trai và phong thái thư thái giúp hình ảnh của nữ ca sĩ giữ được sự hiện đại, trẻ trung, không phô trương.

Hồ Ngọc Hà diện váy ren xuyên thấu khiến fan trầm trồ về vòng eo đẹp - Ảnh 6.

Ở tuổi U50, nữ ca sĩ vẫn giữ được thân hình thon gọn, vòng eo săn chắc và tỷ lệ cơ thể cân đối. Những đường nét ấy không chỉ đến từ yếu tố hình thể mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ. Từ lâu, Hồ Ngọc Hà được biết đến với lối sống kỷ luật, duy trì tập luyện thể thao đều đặn và chế độ sinh hoạt khoa học.

Hồ Ngọc Hà diện váy ren xuyên thấu khiến fan trầm trồ về vòng eo đẹp - Ảnh 7.

Khán giả từng nhiều lần xuýt xoa trước vòng eo thon gọn của nữ ca sĩ mỗi khi cô diện trang phục ôm sát hoặc cắt xẻ tinh tế.

Sắc vóc nóng bỏng của bà mẹ 3 con.

 

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao?

Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao?

Đẹp - 9 giờ trước

GĐXH - VĐV Ánh Viên sau 3 năm từ giã sự nghiệp vận động viên bơi lội đã có sự thay đổi về nhan sắc đáng kinh ngạc.

Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp

Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp

Giảm cân - 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu mới đây đã khoe tấm bằng đại học ở tuổi 41, ngoài sở hữu tài năng ca hát, cô còn có nhan sắc ngày càng "hack tuổi" trong đời thực.

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" khiến fan trầm trồ: "Sao Việt đu trend đỉnh nhất năm".

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Hôn lễ của Tiên Nguyễn - con gái Johnathan Hạnh Nguyễn đã qua được vài hôm nhưng với những tín đồ thời trang đây là một "bữa tiệc" hàng hiệu nhớ mãi không quên. Hiện tại, đến trang phục của bố cô dâu - tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng được quan tâm.

Midu thả dáng cực xinh tại Nhật Bản

Midu thả dáng cực xinh tại Nhật Bản

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Người đẹp Midu mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh thả dáng tại Nhật Bản.

Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếng

Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếng

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Hồng Khanh tuổi 21 giảm cân, sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, cá tính, được khen là "bản sao thời trẻ" của người mẹ nổi tiếng - NSƯT Chiều Xuân.

Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' mới đây đã đồng ý lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy sau ít năm hẹn hò. Nữ MC quê Phú Thọ ở đời thực được yêu mến bởi tài năng cùng gu thời trang sang chảnh, hợp mốt.

Ngọc Trinh dịu dàng trong thiết kế trễ vai, thu hút ánh nhìn

Ngọc Trinh dịu dàng trong thiết kế trễ vai, thu hút ánh nhìn

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Ngọc Trinh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' trong loạt ảnh mới.

Kỳ Duyên khoe phong cách gợi cảm qua loạt áo dáng ngắn

Kỳ Duyên khoe phong cách gợi cảm qua loạt áo dáng ngắn

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Theo đuổi phong cách gợi cảm, Hoa hậu Kỳ Duyên thường xuyên diện mốt áo “nửa gang tay” - xu hướng thời trang từng làm dậy sóng làng mốt thế giới vài năm trở lại đây.

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với thiết kế đầm trăm triệu đồng

Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với thiết kế đầm trăm triệu đồng

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với chiếc đầm vàng đính sequin phong cách quý tộc trong ngày trọng đại của con gái.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang

GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Thời trang
Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Thời trang
Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Thời trang
Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Thời trang

