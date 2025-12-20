Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ
GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện bộ váy ren ôm sát, xuyên thấu, đặc biệt là khoe trọn vòng eo đẹp siêu thực dù đã trải qua 2 lần sinh nở.
Sắc vóc nóng bỏng của bà mẹ 3 con.
Sau 3 năm giải nghệ, sắc vóc VĐV Ánh Viên thay đổi ra sao?Đẹp - 9 giờ trước
GĐXH - VĐV Ánh Viên sau 3 năm từ giã sự nghiệp vận động viên bơi lội đã có sự thay đổi về nhan sắc đáng kinh ngạc.
Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹpGiảm cân - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu mới đây đã khoe tấm bằng đại học ở tuổi 41, ngoài sở hữu tài năng ca hát, cô còn có nhan sắc ngày càng "hack tuổi" trong đời thực.
Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹpĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" khiến fan trầm trồ: "Sao Việt đu trend đỉnh nhất năm".
Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?Thời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Hôn lễ của Tiên Nguyễn - con gái Johnathan Hạnh Nguyễn đã qua được vài hôm nhưng với những tín đồ thời trang đây là một "bữa tiệc" hàng hiệu nhớ mãi không quên. Hiện tại, đến trang phục của bố cô dâu - tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng được quan tâm.
Midu thả dáng cực xinh tại Nhật BảnThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Người đẹp Midu mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh thả dáng tại Nhật Bản.
Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếngĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Hồng Khanh tuổi 21 giảm cân, sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, cá tính, được khen là "bản sao thời trẻ" của người mẹ nổi tiếng - NSƯT Chiều Xuân.
Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' mới đây đã đồng ý lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy sau ít năm hẹn hò. Nữ MC quê Phú Thọ ở đời thực được yêu mến bởi tài năng cùng gu thời trang sang chảnh, hợp mốt.
Ngọc Trinh dịu dàng trong thiết kế trễ vai, thu hút ánh nhìnThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Ngọc Trinh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' trong loạt ảnh mới.
Kỳ Duyên khoe phong cách gợi cảm qua loạt áo dáng ngắnThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Theo đuổi phong cách gợi cảm, Hoa hậu Kỳ Duyên thường xuyên diện mốt áo “nửa gang tay” - xu hướng thời trang từng làm dậy sóng làng mốt thế giới vài năm trở lại đây.
Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với thiết kế đầm trăm triệu đồngĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với chiếc đầm vàng đính sequin phong cách quý tộc trong ngày trọng đại của con gái.
Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bayThời trang
GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.