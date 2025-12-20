Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Ở tuổi U50, nữ ca sĩ vẫn giữ được thân hình thon gọn, vòng eo săn chắc và tỷ lệ cơ thể cân đối. Những đường nét ấy không chỉ đến từ yếu tố hình thể mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ. Từ lâu, Hồ Ngọc Hà được biết đến với lối sống kỷ luật, duy trì tập luyện thể thao đều đặn và chế độ sinh hoạt khoa học.