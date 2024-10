Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' vinh danh cầu thủ Nguyễn Tiến Linh

Ngày 16/10/2024, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2024. Đây là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội; tuyên dương những thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình là tấm gương, là động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo.

Năm 2024, 20 gương thanh niên tiêu biểu đã được lựa chọn và tôn vinh ‘Thanh niên sống đẹp’. Các cá nhân được trao thưởng là những người có hành động đẹp, lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội trên các lĩnh vực: trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội; trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh; trong hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; trong công tác tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, 20 tấm gương được vinh danh là minh chứng cho việc thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ có kiến thức mà còn có bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần tiên phong, nhân ái. Sống đẹp không chỉ là sống có ích cho bản thân mà còn là sống vì cộng đồng.

"Các bạn chính là những đại sứ của lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Những hành động đó đã góp phần tạo nên một xã hội nhân văn, gắn kết hơn, đồng thời xây dựng một đất nước Việt Nam mạnh mẽ, đoàn kết và thịnh vượng. Sống đẹp không chỉ gói gọn trong các hành động lớn lao hay những thành công vang dội. Đôi khi, sống đẹp chỉ đơn giản là những việc làm nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn lao cho bản thân, cho những người xung quanh và cho xã hội. Sống đẹp không phải là sống hoàn hảo, mà là sống có mục tiêu, có ý nghĩa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội", anh Quy nhấn mạnh.

Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2024 vinh danh 20 gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực

Trong số 20 thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng năm nay có anh Ma Seo Chứ là Trưởng thôn khi còn rất trẻ của thôn Kho Vàng, Xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Người đã có những quyết định sống còn để đưa 115 người đến nơi an toàn trong đợt ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3 Yagi vừa qua. Anh Ma Seo Chứ đã kịp thời quan sát, phát hiện nguy cơ sạt lở và vận động người dân thôn Kho Vàng di dời đến nơi an toàn. Việc 115 người dân thôn Kho Vàng không mất tích, không bị lũ cuốn trôi và đã được tìm thấy vẫn an toàn ở nơi trú ẩn trên núi sau khi mất liên lạc nhiều giờ với chính quyền xã đã làm nhiều người nức lòng.

Bên cạnh đó, có cá nhân dũng cảm quên mình cứu người như: Hoàng Anh Tuấn, Chi đoàn thôn Hạ Kỳ, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng và Đồng Văn Tuấn Hội viên Thanh niên Xóm 3, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại ngôi nhà trong ngõ 43 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), anh đã dùng thang gỗ leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt chui ra và đã cứu được 03 người.

Cầu thủ bóng đá Nguyễn Tiến Linh (CLB Bóng đá Becamex Bình Dương) cũng là 1 trong 20 gương được vinh danh năm 2024. Ngoài việc đạt nhiều giải thưởng trên sân cỏ với những danh hiệu Vua phá lưới U19 Quốc gia năm 2015; Vua phá lưới V-League 1 năm 2018; Vua phá lưới AFF Cup và nhận Quả Bóng Bạc Việt Nam năm 2022... với vai trò thủ lĩnh trong lĩnh vực Thể dục - Thể thao, Tiến Linh phát động tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; chủ động tìm kiếm, hỗ trợ các nhóm thiện nguyện, các hoàn cảnh khó khăn.

Tiến Linh đã tổ chức trận bóng đá từ thiện nhằm gây quỹ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, quyên góp 8,8 tỷ đồng, đấu giá bóng đá và áo kí được 730 triệu đồng; tổng số tiền quyên góp 9,5 tỷ đồng trao tới Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương để thực hiện các dự án thiện nguyện. Với những kết quả đạt được thông qua các hoạt động an sinh xã hội, Tiến Linh được bầu chọn làm Đại sứ tình nguyện tỉnh Bình Dương.

"Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình và lan tỏa dự án thiện nguyện để giúp đỡ tới nhiều người, không chỉ ở Bình Dương mà còn mọi nơi ở Việt Nam" - cầu thủ Nguyễn Tiến Linh chia sẻ.

Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh là 1 trong 20 gương 'Thanh niên sống đẹp' năm 2024

Qua 7 năm triển khai, giải thưởng ‘Thanh niên sống đẹp’ đã tuyên dương 172 thanh niên tiêu biểu có độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi và một số trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất; là tấm gương sáng trong các lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, kinh doanh; tình nguyện; quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật; y tế; thể dục thể thao; công tác xã hội; từ thiện; phát triển cộng đồng…

Mỗi cá nhân đạt giải thưởng ‘Thanh niên sống đẹp’ được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.