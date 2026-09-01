Chi tiết những điểm trông giữ xe miễn phí tại Hà Nội phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
GĐXH - Theo phương án của UBND TP Hà Nội, các điểm trông giữ xe miễn phí được triển khai từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026. Việc bố trí các điểm đỗ nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.
Bố trí điểm đỗ tại nhiều khu vực
Một số điểm trông giữ xe được giao cho các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của thành phố quản lý. Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tổ chức trông giữ tại Dốc Ngọc Hà (Ba Đình); dưới lòng đường các tuyến phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu và khu vực ô đất giáp Trường Đại học Công nghiệp tại Tây Tựu.
Công ty Cổ phần Đồng Xuân bố trí điểm trông giữ tại khu vực lòng đường phố Lý Thái Tổ và Nguyễn Hữu Huân. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tổ chức trông giữ tại Bến xe Yên Nghĩa và bãi đỗ xe khu vực ga Nhổn.
Tại trung tâm thành phố, Thành đoàn Hà Nội bố trí khuôn viên Cung Thiếu nhi Hà Nội, số 36 Lý Thái Tổ, làm điểm trông giữ phương tiện phục vụ người dân.
Bên cạnh đó, UBND các xã, phường chủ động bố trí thêm nhiều điểm tại công viên, di tích, trường học và các khu đất công cộng phù hợp.
Tại Ba Đình, các điểm gồm khuôn viên Công viên Bách Thảo, Hoàng thành Thăng Long, Công viên Thủ Lệ và Công viên Indira Gandhi. Khu vực Tây Hồ có ô đất vườn ươm dốc La Pho.
Ở Hoàn Kiếm, phương án sử dụng khuôn viên Trường THCS Trưng Vương; một số điểm đỗ tạm thời dưới lòng đường các phố Lê Phụng Hiểu, Trần Nguyên Hãn, Hàng Trống, Nhà Thờ và trên hè phố Lý Thái Tổ, Ngô Quyền.
Tại Hai Bà Trưng, phương tiện được bố trí tại khuôn viên Công viên Tuổi Trẻ và Công viên Thống Nhất. Một số điểm khác được tổ chức tại Công viên Cầu Giấy, Công viên Phùng Khoang; khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.
UBND các xã, phường được yêu cầu tiếp tục rà soát, chủ động mở rộng các vị trí phù hợp trên địa bàn khi cần thiết. Những điểm bổ sung sẽ được tổng hợp, gửi Sở Xây dựng để cập nhật và thông tin đến người dân.
Tăng cường phân luồng, bảo đảm an toàn
Trong thời gian triển khai các điểm trông giữ xe miễn phí, Sở Xây dựng phối hợp với Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
Công an các cấp được yêu cầu bố trí lực lượng tại những khu vực trông giữ xe, chủ động bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa mất cắp phương tiện.
Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa, tạo điều kiện để phương tiện ra vào các điểm trông giữ thuận lợi, hạn chế ùn tắc và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường lân cận.
Người dân được hướng dẫn dừng, đỗ phương tiện đúng quy định. Công tác duy trì trật tự đô thị, bảo đảm an toàn tại khu vực lòng đường, vỉa hè xung quanh các điểm trông giữ cũng được tăng cường.
Đối với những nơi tập trung đông phương tiện, các đơn vị liên quan phải kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống cháy nổ.
Kết quả triển khai được các đơn vị tổng hợp, báo cáo về Sở Xây dựng Hà Nội trước 6h ngày 3/9/2026.
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