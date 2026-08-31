Ngày thứ ba nghỉ lễ: Hơn 2.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn

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Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 31/8/2026, ngày thứ ba của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong ngày, toàn quốc phát hiện 18.738 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp.

Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 1.568 trường hợp, lập biên bản 111 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.134 trường hợp, lập biên bản 183 trường hợp.

Ngày 31/8, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn - (ảnh Cục CSGT).

Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.836 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.467 trường hợp.

Lực lượng chức năng tạm giữ 87 ô tô, 2.749 mô tô và 262 phương tiện khác; tước 331 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm giấy phép lái xe 1.684 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao với 2.513 trường hợp bị phát hiện, xử lý.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phát hiện 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ; 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 25 trường hợp quá khổ giới hạn; 135 trường hợp chở quá số người quy định.

Có trường hợp vi phạm khi thấy lực lượng CSGT còn cố tình bỏ chạy - (ảnh Cục CSGT).

Ngoài ra, có 10 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định; 148 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 1 trường hợp vi phạm liên quan thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và 4 trường hợp vi phạm ma túy.

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, các Đội CSGT đường bộ cao tốc kiểm soát 1.734 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 107 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 27 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 714 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 1 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc. Trường hợp này bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 132 trường hợp vi phạm. Trên đường sắt, phát hiện, lập biên bản xử lý 63 trường hợp.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn - (ảnh Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, tình hình tai nạn giao thông trong ngày 31/8 giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, từ 15h ngày 30/8 đến 15h ngày 31/8/2026, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 24 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 7 vụ, tương đương 14,89%; số người chết giảm 4 người, tương đương 15,38%; số người bị thương giảm 5 người, tương đương 17,24%.

Trong thời gian trên, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Cục CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.