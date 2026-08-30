Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến Pháp Vân - Cầu Giẽ khởi công, đặt mục tiêu thông xe tháng 7/2027

Chi tiết 54 dự án trọng điểm vừa được Thành phố Hà Nội khánh thành, đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2/9 GĐXH - Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026), thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 28/8/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh trên địa bàn Thành phố.

Ưu tiên kết nối cầu Ngọc Hồi

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,7 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 đường song hành.

Dự án có điểm đầu tại phường Kiến Hưng, điểm cuối giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khớp nối với cầu Ngọc Hồi; dự kiến hoàn thành năm 2027.

Trong tổng thể dự án, đoạn khoảng 1,6km từ nút giao Vành đai 3,5 đến cầu Ngọc Hồi và kết nối Quốc lộ 1A được xác định là khu vực cần ưu tiên triển khai.

Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa được Hà Nội khởi công, mở thêm một mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới giao thông vành đai của Thủ đô.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng phòng Quản lý thực hiện dự án 5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết, chủ đầu tư sẽ tập trung thi công đoạn tuyến thuộc địa bàn xã Thanh Trì nhằm bảo đảm kết nối với cầu Ngọc Hồi. Mục tiêu là trong tháng 7/2027 có giải pháp kỹ thuật để thông xe, đấu nối đồng bộ với cầu Ngọc Hồi.

Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu sẽ tổ chức thi công tại những khu vực đã có mặt bằng. Tại xã Thanh Trì, một phần mặt bằng đã được bàn giao để triển khai khảo sát, rà phá bom mìn và chuẩn bị công trường. Ở đầu tuyến phía Hà Đông, phường Kiến Hưng cũng đã bàn giao khoảng 5ha đất.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm hành lang giao thông quan trọng theo hướng Đông - Tây ở phía Nam Hà Nội, tăng khả năng kết nối từ khu vực Hà Đông và phía Tây với Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đồng thời qua cầu Ngọc Hồi kết nối sang Hưng Yên.

Đáng chú ý, Vành đai 3,5 của Hà Nội sẽ được kết nối với tuyến Vành đai 3,5 trên địa bàn Hưng Yên, góp phần hình thành trục giao thông liên vùng mới.

Theo chủ đầu tư, trên địa bàn Hà Nội hiện còn khoảng 10km tuyến Vành đai 3,5 thuộc khu vực Mê Linh trước đây đang được lập dự án, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

GPMB quyết định tiến độ

Với thời gian từ khi khởi công đến mục tiêu thông xe tháng 7/2027 chưa đầy một năm, giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những yếu tố quyết định tiến độ dự án.

Riêng tại xã Thanh Trì, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 44,7ha. Trong đó, đất nông nghiệp khoảng 26ha, đất ở khoảng 4,8ha và đất của cơ quan, tổ chức, đất do UBND xã quản lý khoảng 14,8ha.

Ông Đặng Đình Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thanh Trì cho biết, địa phương đã bàn giao sơ bộ khoảng 3,3ha đất do UBND xã quản lý. Dự kiến đầu tháng 9/2026, xã tiếp tục bàn giao gần 20ha đất nông nghiệp để mở rộng phạm vi thi công.

Dự án dài hơn 10km, mặt cắt rộng 60-80m, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính để kết nối đồng bộ với cầu Ngọc Hồi vào tháng 7/2027.

Đối với đất ở, trong tháng 9, địa phương dự kiến bàn giao phần diện tích liên quan đến khoảng 710 hộ dân.

Theo địa phương này, công tác đo đạc, kiểm đếm, tuyên truyền và lập phương án bồi thường đang được triển khai. Người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, khu vực đất ở được đánh giá phức tạp hơn do liên quan trực tiếp đến nơi ở và nhu cầu tái định cư của hàng trăm hộ dân.

Người dân có đất phải thu hồi mong muốn được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn để hạn chế xáo trộn cuộc sống. Chính quyền địa phương đã đề xuất thành phố bố trí ba khu đất tái định cư, hướng tới đáp ứng nhu cầu của các hộ đủ điều kiện.

Với thời gian từ khi khởi công đến mục tiêu thông xe tháng 7/2027 chưa đầy một năm, giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những yếu tố quyết định tiến độ dự án.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng và thi công sẽ được thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu triển khai đến đó.

Việc ưu tiên đoạn tuyến qua Thanh Trì cũng nhằm bảo đảm tiến độ đồng bộ với cầu Ngọc Hồi - công trình có vai trò kết nối Hà Nội với Hưng Yên. Khi cầu hoàn thành, tuyến đường phía Hà Nội phải sẵn sàng tiếp nhận phương tiện, tránh tình trạng công trình cầu đưa vào khai thác nhưng đường kết nối chưa hoàn chỉnh.

Từ nay đến tháng 7/2027 là giai đoạn then chốt đối với dự án. Nếu bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công, hơn 10km Vành đai 3,5 sẽ trở thành trục giao thông mới ở phía Nam Thủ đô, đồng thời góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường vành đai và mở rộng không gian phát triển đô thị của Hà Nội.

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dọc tuyến đường, hàng loạt hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công ngày đêm, đưa hình hài của tuyến giao thông trọng điểm này dần lộ diện.