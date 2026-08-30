Ngày thứ hai nghỉ lễ 2/9: Cả nước có 21 người tử vong do tai nạn giao thông

| Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong ngày 30/8, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, khiến 21 người tử vong và 30 người bị thương.

Ngày thứ hai nghỉ lễ 2/9: Cả nước có 21 người tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 1.Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến Pháp Vân - Cầu Giẽ khởi công, đặt mục tiêu thông xe tháng 7/2027

GĐXH - Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa được Hà Nội khởi công, mở thêm một mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới giao thông vành đai của Thủ đô. Dự án dài hơn 10km, mặt cắt rộng 60-80m, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính để kết nối đồng bộ với cầu Ngọc Hồi vào tháng 7/2027.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), so với cùng ngày của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2025, số vụ tai nạn năm nay giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người, trong khi số người bị thương tăng 3 trường hợp.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT và công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông. Hơn 14.200 trường hợp bị lập biên bản xử lý; 84 ô tô và hơn 2.200 xe máy bị tạm giữ.

Các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn tiếp tục được phát hiện với số lượng lớn. Trong ngày, CSGT đã lập biên bản hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 3.200 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Ngày thứ hai nghỉ lễ 2/9: 21 người tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Trong ngày 30/8, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, khiến 21 người tử vong và 30 người bị thương.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội 2 thuộc Cục CSGT phát hiện 9 trường hợp có hành vi di chuyển liên tục ở làn trái sát dải phân cách giữa.

Lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT cũng lập biên bản một trường hợp tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi lưu thông trên cao tốc.

Cục CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường, nhất là cao tốc trong những ngày cao điểm nghỉ lễ.

Ngày thứ hai nghỉ lễ 2/9: Cả nước có 21 người tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 3.2 dự án đường sắt quốc gia vừa khởi công sẽ tạo đột phá hạ tầng phía Nam Hà Nội như thế nào?

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức khởi công hai dự án đường sắt quốc gia trọng điểm với tổng mức đầu tư sơ bộ vượt 38.500 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến Pháp Vân - Cầu Giẽ khởi công, đặt mục tiêu thông xe tháng 7/2027

Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến Pháp Vân - Cầu Giẽ khởi công, đặt mục tiêu thông xe tháng 7/2027

Thời sự -

GĐXH - Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa được Hà Nội khởi công, mở thêm một mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới giao thông vành đai của Thủ đô. Dự án dài hơn 10km, mặt cắt rộng 60-80m, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính để kết nối đồng bộ với cầu Ngọc Hồi vào tháng 7/2027.

Cao tốc liên tiếp xảy ra tai nạn do không giữ khoảng cách

Cao tốc liên tiếp xảy ra tai nạn do không giữ khoảng cách

Thời sự -

GĐXH - Chỉ một lỗi không giữ khoảng cách có thể kéo theo hàng loạt phương tiện gặp nạn trên cao tốc. Trong hai ngày 28 và 29/8, hai vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Phú Thọ và Lâm Đồng đã liên quan đến 12 ô tô, làm 11 phương tiện hư hỏng, gây ùn ứ giao thông.

Chi tiết 54 dự án trọng điểm vừa được Thành phố Hà Nội khánh thành, đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2/9

Chi tiết 54 dự án trọng điểm vừa được Thành phố Hà Nội khánh thành, đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026), thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 28/8/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh trên địa bàn Thành phố.

Ngành hàng không sẵn sàng phục vụ cao điểm dịp Quốc khánh 2/9

Ngành hàng không sẵn sàng phục vụ cao điểm dịp Quốc khánh 2/9

Xã hội -

GĐXH - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, dự kiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao. Các cảng hàng không, trong đó có Cảng HKQT Nội Bài, đã chủ động tăng năng lực khai thác, bổ sung nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm phục vụ hành khách an toàn, thông suốt.

Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Cục CSGT cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và những ý kiến đóng góp trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro miễn 100% giá vé lượt trên 2 tuyến metro, áp dụng trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.