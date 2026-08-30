Ngày thứ hai nghỉ lễ 2/9: Cả nước có 21 người tử vong do tai nạn giao thông

Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến Pháp Vân - Cầu Giẽ khởi công, đặt mục tiêu thông xe tháng 7/2027 GĐXH - Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa được Hà Nội khởi công, mở thêm một mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới giao thông vành đai của Thủ đô. Dự án dài hơn 10km, mặt cắt rộng 60-80m, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính để kết nối đồng bộ với cầu Ngọc Hồi vào tháng 7/2027.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), so với cùng ngày của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2025, số vụ tai nạn năm nay giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người, trong khi số người bị thương tăng 3 trường hợp.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT và công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông. Hơn 14.200 trường hợp bị lập biên bản xử lý; 84 ô tô và hơn 2.200 xe máy bị tạm giữ.

Các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn tiếp tục được phát hiện với số lượng lớn. Trong ngày, CSGT đã lập biên bản hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 3.200 trường hợp chạy quá tốc độ quy định.

Trong ngày 30/8, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, khiến 21 người tử vong và 30 người bị thương.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội 2 thuộc Cục CSGT phát hiện 9 trường hợp có hành vi di chuyển liên tục ở làn trái sát dải phân cách giữa.

Lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT cũng lập biên bản một trường hợp tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi lưu thông trên cao tốc.

Cục CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường, nhất là cao tốc trong những ngày cao điểm nghỉ lễ.